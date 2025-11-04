'Già gân' 71 tuổi mỗi tháng đạp xe 1.000 km

Mỗi ngày cứ khoảng 4 giờ sáng, ông Quang đạp xe ra khỏi nhà. Trong tuần, ông đạp ở trung tâm thành phố, cuối tuần thì đi xa hơn. Tính trung bình, mỗi tháng ông tích lũy quãng đường đạp xe khoảng 1.000 km là chuyện thường.

"Bí quyết để có sức khỏe tốt, vẫn làm việc ở độ tuổi ngoài 70 của tôi là nạp năng lượng bằng cách đạp xe 40 - 50 km mỗi buổi sáng sớm", ông chia sẻ.

Năng lượng dồi dào tuổi 71

Trước khi về hưu năm 2016, ông Quang là chấp hành viên ở Chi cục Thi hành án dân sự Q.6, nay là Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 3 - TP.HCM. Thấy còn khỏe nên ông tiếp tục làm việc tại một văn phòng thừa phát lại ở H.Hóc Môn, nay là xã Hóc Môn, cho đến nay. Gần 10 năm qua, mỗi sáng sau khi đạp xe tập thể dục, ông chạy xe máy gần 20 km đi làm.

Ông Quang có cuốn sổ ghi lại số ki lô mét đạt được từng tháng trong 1 năm ẢNH: PHAN DIỆP

Là con lớn trong gia đình có 11 anh em, ông cho biết từ nhỏ đã được rèn luyện thể lực qua việc chăm sóc các em, gánh nước, dẫn ngựa trong trường đua… Ông chơi nhiều môn thể thao như cầu lông, bóng bàn… và từ đó "máu thể dục thể thao, thích vận động đã ăn sâu trong người tôi từ nhỏ đến tận bây giờ".

Ông Quang bén duyên với môn đạp xe từ năm 30 tuổi, tập luyện mỗi ngày đều đặn. Thời điểm giãn cách xã hội trong dịch Covid-19 năm 2021, do không thể ra ngoài nên ông mua rulo về đặt xe đạp lên để duy trì việc vận động.

Ông cho biết nhiều năm qua ông hiếm khi bị bệnh phải dùng đến thuốc. Theo ông, tuổi già giữ được sức khỏe tốt để con cái bớt lo lắng là một hạnh phúc đặc biệt. "Tôi vẫn thấy mình không có đủ thời gian để làm hết những việc mình muốn trong khi năng lượng vẫn còn thừa. Nhiều người bảo tuổi già khó ngủ, nhưng tôi đặt lưng xuống là ngủ, tối thiểu 8 tiếng/ngày", ông Quang bày tỏ.

"Già gân của làng xe đạp"

"Anh Quang được cộng đồng đạp xe phong trào ở TP.HCM biết đến với việc tập luyện đều đặn và có những chuyến phượt ấn tượng. Điểm đặc biệt là anh thường đi một mình. Khi đi dài ngày sẽ mang theo dụng cụ nấu ăn, thực phẩm, rồi dựng lều trại nghỉ qua đêm thay vì vào nhà nghỉ", bà Lê Thị Sen, Trưởng ban Xe đạp phong trào toàn quốc, thuộc Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam, cho biết.

Người đàn ông 71 tuổi là “lão tướng” của cộng đồng đạp xe ở TP.HCM ẢNH: NVCC

Ngoài việc truyền cảm hứng tập luyện, ông Quang là tấm gương không ngừng học hỏi của người trẻ. Mê quay phim chụp ảnh, ông sắm đủ loại "đồ chơi" như flycam, máy ảnh, chân máy…

Không chỉ vậy, ông còn tự học dựng video, ứng dụng nhiều hiệu ứng sống động vui nhộn. Cứ mỗi buổi đạp xe hoặc gặp gỡ bạn bè, ông đều quay lại mọi khoảnh khắc. Sau giờ làm, ông mày mò dựng clip hoàn chỉnh đăng lên mạng xã hội để lưu giữ kỷ niệm và kết nối bạn bè khiến nhiều người thích thú.

Ông Quang được vợ con ủng hộ sở thích đạp xe dù thỉnh thoảng phải chấp nhận việc ông "biến mất" một thời gian vì những hành trình dài như đạp xuyên Việt. "Tôi chỉ mới nghỉ tham gia các giải đua xe đạp địa hình 3 năm nay vì thấy không còn sức đua với người trẻ", ông nói và bật mí bản thân cũng từng trải qua nhiều lần té ngã vì "mê đua".

Ông Quang có 3 người con, làm dâu ở rể cả 3 miền Bắc - Trung - Nam nên bản thân đã có trải nghiệm đạp xe đi thăm ông bà sui bằng xe đạp. "Lão già gân" của cộng đồng đạp xe TP.HCM đang lên kế hoạch cho chuyến đi check-in các cột mốc biên giới của Việt Nam với Lào và Campuchia, dự tính sẽ kéo dài 2 tháng.

Ông cho biết thường chọn đạp xe một mình và khi đạp xe "cảm thấy rất thoải mái mà kiến thức lại được mở mang". Tuy nhiên, ông khuyến cáo đạp xe một mình khá rủi ro và nguy hiểm với người chưa có kinh nghiệm. Vì thế, ông có lời nhắn nhủ: "Với hành trình dài ngày, bạn nên đi cùng đoàn, ít nhất 2 người trở lên để đảm bảo an toàn".