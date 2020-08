Dấu ấn điện ảnh của 'báo đen' Chadwick Boseman

Get On Up (Cất giọng lên - 2014): Get On Up cũng là một trong những phim tiểu sử xuất sắc mà Chadwick Boseman tham gia. Lần này, anh đóng vai chính James Brown. Tài tử sinh năm 1977 khiến khán giả cùng khóc cùng cười với hành trình của James Brown vươn lên từ nghèo khó rồi trở thành một ông trùm của dòng nhạc soul. James Brown là vai diễn chứng minh Chadwick Boseman có khả năng diễn xuất và ca hát thuộc hàng đỉnh tại Hollywood

ẢNH: CẮT TỪ PHIM