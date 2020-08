Minh tinh Nhật Anne Watanabe chính thức ly hôn chồng ngoại tình

Nhiều cơ quan truyền thông Nhật Bản như Bunshun, Oricon… đều cập nhật tin tức Masahiro Higashide và Anne Watanabe đã ký đơn ly hôn sau 5 năm chung sống. Minh tinh 34 tuổi sẽ được quyền nuôi ba người con chung và không cần nhận bất kỳ khoản trợ cấp nào từ chồng cũ.

Khoảng trưa 1.8 (giờ địa phương), qua đại diện, Masahiro Higashide và Anne Watanabe cũng xác nhận tin tức trên. Trong thông báo gửi đến công chúng, cặp sao phim Gochisousan gửi lời xin lỗi vì làm phiền mọi người và tuyên bố rằng đã không còn là vợ chồng. Tuy nhiên, đôi bên sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái.

Masahiro Higashide và Anne Watanabe hạnh phúc trong ngày cưới cách đây 5 năm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON

Chi tiết về vụ chia tay của Masahiro Higashide và Anne Watanabe vẫn đang được đăng tải rầm rộ trên các trang tin. On cho hay cả hai thực chất đã sớm chấm dứt cuộc hôn nhân này, nhưng phải tạm thời giấu kín vì công việc của nhà trai. Theo thỏa thuận, bộ phim The Confidence Man JP: Episode of the Princess có sự góp mặt của Masahiro Higashide, công chiếu vào ngày 23.7. Và để không ảnh hưởng đến doanh thu, việc ly dị sẽ không được công bố cho đến một tuần sau khi tác phẩm được phát hành. Kết quả là tới ngày 1.8, khán giả mới biết được tin tức này.

Bên cạnh đó, có nguồn tin khẳng định chính Anne Watanabe là người đệ đơn ly hôn vì mất niềm tin trầm trọng với Masahiro Higashide. Tháng 4 năm nay, cũng có nhiều tin đồn về việc nữ diễn viên chủ động “dứt tình dứt nghĩa” với chồng cũ do xung đột chuyện gặp gỡ con cái. Ngoài ra, lý do mà Anne Watanabe không cần Masahiro Higashide chu cấp được cho là vì cô hiểu rõ anh đã không còn khả năng kinh tế. Do bê bối đời tư, nam nghệ sĩ đã bị mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo, bị đòi bồi thường và vẫn đang chịu tổn thất nặng nề.

Cả hai từng được ca ngợi là đôi trai tài gái sắc Nhật Bản ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Trên hầu hết các phương tiện truyền thông, phần lớn dân mạng đều tỏ ra mừng cho Anne Watanabe vì đã thoát khỏi người đàn ông tệ bạc. Còn nhớ, hồi đầu năm nay, Masahiro Higashide bị phát hiện ngoại tình với đàn em Erika Karata từ năm 2017. Họ “phim giả tình thật” qua lần cùng hợp tác trong bộ phim tình cảm lãng mạn Asako I & II . Quãng thời gian ông xã cặp kè tình trẻ, Anne Watanabe đang mang bầu và từng nghi ngờ nhưng anh chối bỏ mọi chuyện rồi lớn tiếng với cô.

Sau khi bị phanh phui chuyện dan díu với nhau, Masahiro Higashide và Erika Karata bị chỉ trích thậm tệ dù đã lên tiếng nhận lỗi thông qua công ty quản lý. Ông bố ba con bị tẩy chay và phải cúi đầu xin lỗi . Đặc biệt, trong một buổi họp báo dự án mới vào tháng 3.2020, khi được hỏi yêu vợ hay nhân tình hơn, anh im lặng trong 12 giây, trở nên căng thẳng, lưỡng lự giữa bạn đời và “tiểu tam”, đáp mơ hồ: “Tôi xin lỗi, tôi không thể trả lời nó”, càng khiến công chúng phẫn nộ.

Khi bắt đầu ngoại tình, Masahiro Higashide đã 29 tuổi còn cô nhân tình Erika Karata chỉ mới 19 tuổi, vẫn còn là trẻ vị thành niên ở Nhật Bản ẢNH: INSTAGRAM NV

Còn Erika Karata chịu “gạch đá” đến mức đóng luôn trang cá nhân (hiện đã chuyển sang chế độ riêng tư) và biến mất khỏi làng giải trí . Gần đây, một tạp chí Nhật Bản đã đến tận nhà của cô ở Chiba (Nhật Bản) và nhận được tin sao phim Biên niên sử Arthdal sẽ không rời showbiz. Nguyên nhân là vì hợp đồng giữa cô và công ty còn hiệu lực, gia đình cũng ủng hộ người đẹp 9X trở lại công việc nghệ thuật

Đáng chú ý, một số trang tin tiết lộ Erika Karata cũng đã nhận ra bộ mặt thật của Masahiro Higashide sau khi lùm xùm nổ ra. Cô xem đây là bài học lớn cho bản thân và không còn muốn dính dáng đến anh. Erika Karata khẳng định sẽ không yêu đương hay kết hôn với nam diễn viên 38 tuổi dù nay anh đã quay về cuộc sống độc thân.

Anne Watanabe và Higashide Masahiro trong Gochisosan ẢNH: NHK