Những cặp đôi đình đám từ fan - thần tượng trở thành bạn đời của nhau

Khi còn là một cô bé tuổi teen, Hailey Bieber là một Belieber (fandom của Justin Bieber) chính hiệu. Trên Twitter, chân dài sinh năm 1996 từng thể hiện tình yêu cuồng nhiệt với giọng ca Baby đồng thời tích cực ủng hộ chuyện tình “gà bông” giữa anh với Selena Gomez vốn đang rất hot thời đó. Hồi 2009, người đẹp được bố giới thiệu với Justin Bieber và họ trở thành bạn bè. Chân dài 9X lúc ấy có lẽ không thể ngờ rằng gần 10 năm sau đó, cô lại về chung nhà với thần tượng. Bộ đôi đăng ký kết hôn hồi 2018 trước khi tổ chức đám thế kỷ vào tháng 9.2019. Nam ca sĩ What do you mean từng đăng ảnh bà xã trên Instagram kèm dòng chú thích: “Mọi người luôn hỏi rằng liệu tôi có lấy một Belieber làm vợ hay không, à thì tôi đã cưới một người rồi đấy”

ẢNH: INSTAGRAM NV