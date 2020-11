Tình trường ‘khét tiếng’ của Brad Pitt

Mối tình 2 năm bên Sinitta

Sau khi chia tay ông trùm Simon Cowell vào những năm 1980, nữ ca sĩ Sinitta bắt đầu hẹn hò với Brad Pitt. Được biết khi ấy nam diễn viên trẻ đã bị cuốn hút trước giọng ca sinh năm 1968 sau khi xem cô trên TV và nhanh chóng nhờ quản lý liên lạc với sao nữ da màu này. Họ bắt đầu trò chuyện, gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm. Đôi trẻ thậm chí còn cùng nhau tham dự Smash Hits Poll Winners Party năm 1988. Xuất hiện trong chương trình I'm A Celebrity cô tiết lộ không ngừng bị ấn tượng bởi ngoại hình nóng bỏng của Brad Pitt.

Sinitta và Brad Pitt thời còn bên nhau ẢNH: ALPHA PRESS

Mối quan hệ của họ khiến bao người ghen tị, Sinitta từng chia sẻ: “Anh ấy đẹp trai và có thân hình tuyệt vời nhất. Chúng tôi qua lại trong hai năm, anh ấy vui vẻ, trẻ trung và rất ngọt ngào”. Nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ rằng một fan cuồng thậm chí đã cho cô một tát khi bước ra từ siêu thị chỉ vì cô quen với Brad Pitt.

Bị bắt quả tang trên giường cùng vợ cũ Mike Tyson?

Sau khi chuyện tình với Sinitta tan vỡ, Brad Pitt có khoảng thời gian yêu đương ngắn ngủi với Robin Givens, vợ cũ của Mike Tyson. Thời điểm đó, vợ chồng cô vừa chia tay. Mike Tyson đã tuyên bố gây sốc rằng mình đã nhìn thấy họ thân mật trên giường cùng nhau và mô tả chi tiết cách Brad Pitt cầu xin anh ta đừng đánh mình. Võ sĩ nổi tiếng cũng nhắc lại chuyện cũ trong cuốn hồi ký năm 2013 đồng thời tiết lộ trong một chương trình: “Khi ấy tôi đã phát điên lên. Đáng lẽ mọi người nên nhìn thấy khuôn mặt của anh ta lúc đó".

Chuyện tình với Robin Givens khiến Brad Pitt chịu điều tiếng nhiều năm ẢNH: ELLE

Tuy nhiên, Robin Givens đã bác bỏ những tuyên bố gây sốc của chồng cũ, nói rằng anh ta chỉ nhìn thấy cô và Brad Pitt ngồi chung xe. Năm 2019, người đẹp này chia sẻ trên Watch What Happens Live: “Tôi nghe nói anh ta tuyên bố đã bắt quả tang chúng tôi trên giường, tôi chưa đọc cuốn sách của anh ta nhưng tôi được biết anh ta nói như thế. Sự thật là điều này chưa bao giờ xảy ra, chưa bao giờ cả”. Nữ diễn viên cũng hết lời khen ngợi Brad Pitt, gọi anh là một người tuyệt vời và hài hước.

Đính hôn với Jill Schoelen

Dù đã đính hôn, Brad Pitt và Jill Schoelen vẫn sớm đường ai nấy đi vì sao nữ xinh đẹp trót phải lòng người khác ẢNH: GETTY

Brad Pitt bắt đầu hẹn hò với mỹ nhân Jill Schoelen trên trường quay bộ phim kinh dị Cutting Class trước khi quyết định đính hôn vào cuối thập niên 1980 và khép lại cuộc tình vào 3 tháng sau đó. Được biết đôi trai tài gái sắc này bắt đầu rạn nứt khi sao nữ nổi tiếng đến Hungary quay The Phantom of the Opera. Tài tử phim 11 tên cướp thế kỷ kể với The Sun: “Cô ấy gọi đến Los Angeles cho tôi và khóc qua điện thoại. Cô ấy nói cảm thấy cô đơn và có một chuyện lớn đã xảy ra. Lúc đó tôi chỉ có 800 USD và đã dùng 600 USD để mua vé từ Los Angeles đến Hungary gặp cô ấy. Tôi tới thẳng nơi cô ấy quay phim, tối đó chúng tôi dùng bữa cùng nhau. Cô ấy nói rằng mình đã phải lòng đạo diễn của bộ phim và tôi đã sốc đến mức chỉ còn biết rời đi”.

Mối quan hệ bền chặt cùng Juliette Lewis

Thời yêu Jill Schoelen, tài tử 6X vẫn chưa nổi đình nổi đám tại Hollywood. Sau chia tay, tên tuổi của anh vang danh khắp thế giới. Nhiều năm liền, Brad Pitt được các phương tiện truyền thông bình chọn là người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh ẢNH: GETTY

Sau Jill Schoelen, Brad Pitt có cuộc tình kéo dài 4 năm (từ 1989 - 1993) với nữ diễn viên Juliette Lewis. Khi ấy, nam diễn viên nổi tiếng đã 27 tuổi trong khi người yêu mới chỉ là một thiếu nữ. Họ trở nên thân thiết, gắn bó sau khi tham gia đóng bộ phim Too Young to Die và về sau đóng chung tác phẩm Kalifornia. Minh tinh sinh năm 1973 từng tiết lộ với Daily Mail về mối tình bền lâu bên người đàn ông quyến rũ bậc nhất Hollywood : “Lúc đó tôi vẫn còn là một thiếu niên, đó là cả cuộc đời. Tôi đang ở những năm tháng trung học, có một mối quan hệ yêu đương tuyệt vời với một chàng trai vui vẻ, thông minh. Sau đó, mọi chuyện kết thúc và anh ấy đã trở nên vô cùng nổi tiếng”.

Đính hôn lần 2 với Gwyneth Paltrow

Cặp tài tử, giai nhân này trở nên thân thiết khi đóng chung phim kinh dị Se7en vào năm 1994 và tiến tới hẹn hò. Gwyneth Paltrow khi ấy mê đắm trong tình yêu ngọt ngào với nam diễn viên phong độ, hào hoa nhất nhì làng giải trí . Cô từng chia sẻ với truyền thông: “Lần đầu tiên trong đời tôi thực sự biết được tình yêu là gì”. Năm 1996, cặp sao nổi tiếng chính thức đính hôn nhưng mối quan hệ của họ lại tan vỡ vào năm sau đó.

Gwyneth Paltrow say đắm trong tình yêu của Brad Pitt, nhưng đến cuối cùng, họ lại chọn rời xa nhau ẢNH: GETTY

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên The Howard Stern Show, mỹ nhân phim Shakespeare in Love cho biết cô đã rất hoang mang, lo lắng về mối quan hệ này. Nữ diễn viên thừa nhận: “Khi ấy tôi nghĩ rằng mình còn quá trẻ và chưa sẵn sàng”. Gwyneth Paltrow kể cô rất đau lòng sau khi chia tay và nói với Vanity Fair: “Chuyện đó đã thực sự thay đổi cả cuộc đời tôi. Khi chúng tôi chia tay, điều gì đó đã thay đổi vĩnh viễn con người tôi. Trái tim tôi tan vỡ vào ngày hôm đó và nó sẽ chẳng bao giờ lành lại như xưa”.

Đám cưới ngọt ngào với Jennifer Aniston

Khép lại mối tình sâu đậm bên Gwyneth Paltrow, Brad Pitt chuyển sang hẹn hò nữ diễn viên đình đám Jennifer Aniston vào năm 1998. Chuyện tình của cặp tài tử - minh tinh nổi tiếng này khiến bao người ngưỡng mộ bởi cả hai cân xứng về ngoại hình, danh tiếng lẫn tài năng.Tháng 7.2000, đám cưới riêng tư, hoành tráng của Brad Pitt và Jennifer Aniston được tổ chức tại Malibu. Họ trao lời thề nguyền bên nhau trọn đời và trở thành một trong những cặp sao quyền lực nhất Hollywood lúc bấy giờ.

Brad Pitt và Jennifer Aniston từng được ca ngợi sinh ra là để dành cho nhau. Cuộc hôn nhân của họ khiến công chúng ngưỡng mộ bao nhiêu thì lại gieo nỗi thất vọng bấy nhiêu ẢNH: SHUTTERSTOCK

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí W năm 2003, ngôi sao loạt phim Friends ngất ngây khi nói về chồng: “Anh ấy là một trong những người tôi yêu nhất trong cuộc đời… Trong ngành công nghiệp quái gở, khó khăn nhưng cũng rực rỡ và tuyệt vời này, thật tốt khi có ai một ai đó ở cùng bạn, hiểu bạn và biết tất cả mọi thứ về bạn”. Những tưởng cuộc tình đẹp của họ sẽ mãi bền chặt như những lời “thề non hẹn biển” khi xưa nhưng cuối cùng chúng chỉ có “hạn sử dụng” 5 năm. Tháng 1.2005, bộ đôi khiến cả thế giới sửng sốt khi quyết định ly hôn. Cùng với đó, tin đồn Brad Pitt ngoại tình với Angelina Jolie - bạn diễn của anh trong Mr. & Mrs. Smith (tựa Việt: Ông bà Smith), cũng bắt đầu nổi lên rầm rộ.

Cuộc hôn nhân ồn ào bên Angelina Jolie

Bất chấp sự ném đá dữ dội từ dư luận, kẻ mang tiếng phản bội vợ, người bị gán ghép là “con giáp thứ 13”, Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn đến với nhau. Trên phim trường Ông bà Smith, cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình của đối phương để rồi tiến tới mối quan hệ yêu đương ngoài đời. Tháng 4.2005, ba tháng sau khi Brad Pitt chia tay vợ, anh cùng Angelina Jolie và con trai nuôi Maddox đi nghỉ ở Kenya. Những bức ảnh được chụp lại đã khiến Jennifer Aniston sụp đổ, đau khổ, cô nói với Vanity Fair: “Thế giới bị sốc và tôi cũng bị sốc”. Khi được hỏi: “Tại sao Mr. & Mrs. Smith lại trở thành bộ phim yêu thích của anh?”, tài tử sinh năm 1963 bộc bạch với Rolling Stone: “Bởi vì tôi đã yêu”.

Suốt những năm bên nhau, vợ chồng Jolie - Pitt khuynh đảo khắp các phương tiện truyền thông. Họ là cặp sao giàu có, quyền lực và được săn đón bậc nhất thế giới ẢNH: AFP/GETTY

Sau nhiều năm gắn bó, Brangelina lần lượt đón 3 nhóc tì kháu khỉnh đồng thời nhận nuôi thêm Zahara (Ethiopia) và Pax Thiên (Việt Nam) bên cạnh cậu cả Maddox (Campuchia). Vượt qua sự chỉ trích thậm tệ khi đến với nhau, danh tiếng của Brad Pitt và Angelina Jolie ngày càng nổi khắp Hollywood, đưa họ trở thành một trong những cặp vợ chồng quyền lực, được ngưỡng mộ nhất thế giới. Mãi đến năm 2014, cả hai mới quyết định tổ chức đám cưới tại điền trang Chateau Miraval ở Pháp dưới sự chúc phúc của 6 con.

Gia đình của Brangelina từng là niềm khao khát của hàng triệu cặp đôi khắp hành tinh, cho đến khi tổ ấm chia đôi ngả... ẢNH: PEOPLE

Thế nhưng, cuộc hôn nhân khiến bao người mơ ước của Pitt - Jolie vẫn không tránh khỏi kết cục nghiệt ngã. Năm 2016, Angelina Jolie khiến cả làng giải trí sửng sốt khi đệ đơn ly hôn chồng, khép lại mối tình “phim giả tình thật” ngọt ngào và chuỗi ngày ngập tràn hạnh phúc bên đàn con ngày một trưởng thành. 4 năm kể từ khi đổ vỡ, “ông bà Smith” từ vợ chồng đầu ấp tay gối trở thành hai kẻ đối đầu nhau trước tòa, quyết không khoan nhượng nhau trước cuộc chiến giành quyền nuôi con dai dẳng.

Chuyện tình lệch tuổi với nữ người mẫu đã có gia đình

Mới đây nhất, Brad Pitt gây xôn xao dư luận với cuộc tình mập mờ bên nữ người mẫu Đức Nicole Poturalski. Tháng 8.2020, tài tử đình đám Hollywood và mỹ nhân 9X rộ lên tin hẹn hò khi cả hai bị chụp lại cảnh cùng bay đến miền nam nước Pháp bằng phi cơ riêng. Trước đó, hồi tháng 11.2019, họ được nhìn thấy xuất hiện vui vẻ, tình tứ tại một buổi biểu diễn của Kanye West ở Los Angeles (Mỹ).

Nicole Poturalski - mỹ nhân mới nhất bị ghép đôi cùng Brad Pitt. Cả hai được cho là đã chấm dứt mối quan hệ ẢNH: SHUTTERSTOCK, INSTAGRAM NV

Đáng nói, Brad Pitt gấp đôi tuổi Nicole Poturalski và cô đã kết hôn với doanh nhân Roland Mary đồng thời có một con trai lên 7. Dẫu vậy, bộ đôi chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ. Cách đây ít ngày, truyền thông tiết lộ cặp sao lệch tuổi này đã lặng lẽ chia tay và cả hai chưa từng xem đó là một mối quan hệ nghiêm túc. Trước thông tin này, cặp nhân vật chính đều chọn cách im lặng. Hiện Brad Pitt đang bận rộn trước cuộc chiến pháp lý với vợ cũ Angelina Jolie.