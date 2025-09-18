Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giảm hơn 50kg, Hoàng Mập tiết lộ nhiều người tưởng đi cắt bao tử
Video Giải trí

Giảm hơn 50kg, Hoàng Mập tiết lộ nhiều người tưởng đi cắt bao tử

Minh Hy - Diệu Tú
18/09/2025 08:57 GMT+7

Xuất hiện với vai trò khách mời tại fashion show diễn ra tại Vĩnh Hy (Khánh Hòa), nghệ sĩ Hoàng Mập khiến nhiều khán giả bất ngờ vì vẻ ngoài khác lạ sau thời gian nỗ lực giảm cân.

Chiều 17.9, show diễn thời trang Thanh âm đại dương diễn ra tại vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa). Chương trình nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025. Bên cạnh những người đẹp như Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, Ngọc Châu, Á hậu Minh Nhàn, Giang Thái… thì sự hiện diện của nghệ sĩ Hoàng Mập thu hút sự quan tâm của khán giả.

Giảm hơn 50kg, Hoàng Mập tiết lộ nhiều người tưởng đi cắt bao tử- Ảnh 1.

Nhiều người không nhận ra nghệ sĩ Hoàng Mập sau khi giảm 51kg trong vòng một năm, từ 150kg xuống 99kg. Trong hành trình giảm cân này, nam nghệ sĩ 7X nhận được sự ủng hộ của gia đình nên có thêm nhiều động lực. Hơn thế nữa, Hoàng Mập cũng cảm thấy cuộc sống thoải mái, vui vẻ hơn sau khi giảm cân.

Giảm hơn 50kg, Hoàng Mập tiết lộ nhiều người tưởng đi cắt bao tử

Hoàng Mập khẳng định anh có phương pháp giảm cân lành mạnh, không can thiệp "dao kéo" để thúc đẩy quá trình giảm cân.

Tin liên quan

Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi hé lộ mong ước cho bố mẹ

Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi hé lộ mong ước cho bố mẹ

Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi xúc động chia sẻ mong ước giúp bố mẹ đổi công việc để có cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Đinh Tiến Đạt trở lại showbiz, vợ kín tiếng có sợ bị cám dỗ?

Hồ Quang Hiếu lái xe máy rước cô dâu cao 1m8

Khám phá thêm chủ đề

Hoàng Mập Vịnh vĩnh hy Khánh Hoà giảm cân Hoa hậu đại dương Việt Nam 2025 fashion show
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận