Chiều 17.9, show diễn thời trang Thanh âm đại dương diễn ra tại vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa). Chương trình nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025. Bên cạnh những người đẹp như Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, Ngọc Châu, Á hậu Minh Nhàn, Giang Thái… thì sự hiện diện của nghệ sĩ Hoàng Mập thu hút sự quan tâm của khán giả.

Nhiều người không nhận ra nghệ sĩ Hoàng Mập sau khi giảm 51kg trong vòng một năm, từ 150kg xuống 99kg. Trong hành trình giảm cân này, nam nghệ sĩ 7X nhận được sự ủng hộ của gia đình nên có thêm nhiều động lực. Hơn thế nữa, Hoàng Mập cũng cảm thấy cuộc sống thoải mái, vui vẻ hơn sau khi giảm cân.

Giảm hơn 50kg, Hoàng Mập tiết lộ nhiều người tưởng đi cắt bao tử

Hoàng Mập khẳng định anh có phương pháp giảm cân lành mạnh, không can thiệp "dao kéo" để thúc đẩy quá trình giảm cân.