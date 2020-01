10 năm tới, giáo dục ra sao ?

Có 3 yếu tố và 5 câu hỏi mang tính định hướng cho các đại học (ĐH) trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Ba yếu tố này gồm: Tốc độ thay đổi diễn ra nhanh hơn so với 3 cuộc cách mạng trước đó; hình thức giao tiếp mới với sự trợ giúp của các công nghệ tiên tiến như công nghệ 5G : giao tiếp với mạng xã hội , với máy tính và nhiều loại thiết bị, robot... Yếu tố thứ ba rất quan trọng là sự xuất hiện những câu hỏi mới chưa có trong quá khứ, chưa có trong đó 3 cuộc cách mạng trước. Một trong số đó là khả năng bị thay đổi của con người trước sự gia tăng ứng dụng của robot, của tự động hóa.

1. Sự biến động của nghề nghiệp và vai trò của ĐH trong việc đáp ứng sự thay đổi.

2. Đâu là chuẩn kiến thức tối thiểu của người tốt nghiệp ĐH trong thế kỷ 21 trong bối cảnh máy móc ngày càng có thể thực hiện nhiều công việc hơn. Chuẩn kiến thức đó sẽ là cơ sở để chuẩn bị cho hành trình 50 năm tự học tập sau này.

3. Liệu con người có thể đảo ngược lại được các quyết định của máy tính? Liệu chúng ta có thể ngăn chặn con người sử dụng công nghệ theo chiều hướng xấu một cách vô ý hoặc cố ý, giống như đã từng xảy ra với các cuộc cách mạng công nghiệp lần trước?

4. Sự sáng tạo và việc nuôi dưỡng sự sáng tạo cho sinh viên của các trường ĐH. Liệu trong 50 năm tới, sự sáng tạo của con người sẽ bị ảnh hưởng bởi vì chúng ta luôn đặt mọi thứ phải nhanh hơn, chính xác hơn, hoàn hảo hơn?

PGS-TS Vũ Hải Quân

(Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM)

Trong 10 năm tới, sẽ có 3 xu hướng giáo dục trở nên cực kỳ quan trọng và đóng vai trò then chốt cho sự thành công và sẵn sàng hội nhập của giới trẻ

Thứ hai: Thầy cô không còn là người duy nhất có thể dạy và truyền đạt kiến thức. Không chỉ ở bậc ĐH mà cả bậc phổ thông, sự tham gia của doanh nhân, chuyên gia bên ngoài, các tổ chức xã hội ngày càng quan trọng trong sự phát triển toàn diện của người trẻ. Đã có những mô hình giáo dục “không giáo viên” cực kỳ thành công ra đời, đơn cử như University of the People (tạm dịch là Đại học của mọi người) là một mô hình ĐH thú vị, nơi mà bài tập và bài kiểm tra của sinh viên sẽ được chấm điểm và cho nhận xét bởi các chuyên gia trong lĩnh vực, chứ không phải bởi thầy cô trong lớp. Hay mô hình giáo dục Linda, người học sẽ được các công ty đào tạo trực tiếp, chứ không có bất cứ giáo sư, giảng viên nào cả. Bằng tốt nghiệp của người học sẽ do chính các công ty thẩm định và cấp.