Bộ GD-ĐT yêu cầu 'siết' quy trình đưa đón học sinh

Công văn do bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT ký, gửi giám đốc sở GD-ĐT trên toàn quốc, trong đó yêu cầu để đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô do nhà trường tổ chức, giám đốc các sở GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho giáo viên, học sinh.