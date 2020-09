Năm học mới: Thay đổi để thích nghi cái mới

Khai giảng qua sóng phát thanh Ngày 5.9, hơn 234.000 học sinh Tây Ninh đã tham dự lễ khai giảng ngay tại phòng học qua hệ thống phát thanh của trường. Ông Nguyễn Thành Bửu, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Ninh (TP. Tây Ninh), nhấn mạnh: “Đây có lẽ là ngày khai giảng đặc biệt nhất trong đời đi dạy của tôi. Bởi lễ khai giảng được tổ chức trong hoàn cảnh diễn biến dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp. Do đó, nhà trường chọn cách khai giảng tại các lớp học để đảm bảo an toàn cho sức khỏe tất cả các em học sinh và cán bộ giáo viên”. Phạm Trúc Linh, học sinh lớp 11A12 Trường THPT Tây Ninh, nói: “Năm nay do dịch Covid-19 nên tụi em phải dự lễ khai giảng trên lớp mà không tổ chức dưới sân trường như mọi năm. Nhưng em cảm thấy rất vui vì đối với em càng đặc biệt khi là năm em bước vào lớp 11, thay đổi rất nhiều so với năm học trước”. Giang Phương