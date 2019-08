Nhiều điểm trường 'trắng tay' sau lũ

Đặc biệt, mưa lũ đã cuốn đi 3 HS, trong đó có 2 HS Trường tiểu học Na Mèo, 1 HS Trường tiểu học Sơn Thủy. “Em Hà Văn Chấn, HS lớp 2 của trường, giờ vẫn chưa được tìm thấy. Con trai mới 3 tháng tuổi của cô Tiếm, giáo viên của trường, cũng bị lũ cuốn mất tích; chồng cô bị nước cuốn gãy xương sườn, dập thận, còn đang nằm bệnh viện”, thầy Thành nghẹn ngào nói.

UBND H.Quan Sơn ước tính thiệt hại do lũ với các trường trên địa bàn huyện gần 10 tỉ đồng. Những trường không bị lũ cuốn cũng thiệt hại nặng : 3 phòng học cấp 4 khu Sa Ná của Trường mầm non Na Mèo bị nứt không còn dùng được; 3 phòng học ở Trường mầm non Sơn Thủy bị bay mái tôn; điểm khu Muống của Trường tiểu học Sơn Thủy bị nước cuốn 50 m tường rào. Trường mầm non Sơn Lư cũng bị mất 40 m tường rào. Trường tiểu học và THCS thị trấn Quan Sơn bị tốc mái thư viện; nứt và thấm nước vào nhà hiệu bộ. Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Tiến bay toàn bộ trần nhựa mái hiên và một số phòng khu nhà ở bán trú của HS. Trường mầm non Trung Tiến sập và hư hỏng toàn bộ 1 phòng học cùng đồ dùng, đồ chơi. Trường mầm non Sơn Hà sập nhà bếp. Trường tiểu học Sơn Điện bị sập tường chắn mái nhà phòng học; hư hỏng mái tôn thư viện...