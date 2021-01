TP.HCM cần nhân lực trình độ đại học ngang với trung cấp và sơ cấp

Theo báo cáo, năm 2020 có 35,59% DN tạm ngừng sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phần lớn DN đánh giá doanh thu 9 tháng đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 71,84% DN.

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 tác động toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Một số DN tạm ngưng hoạt động hoặc thu hẹp quy mô sản xuất, kinh doanh và tạm dừng kế hoạch tuyển dụng lao động cho việc mở rộng quy mô sản xuất, người lao động đang làm việc cũng có nguy cơ mất thu nhập, thiếu việc làm, tạm hoãn hoặc bị chấm dứt hợp đồng lao động . Do đó, nhu cầu nhân lực năm 2020 giảm so với năm 2019, nhu cầu nhân lực giảm mạnh ở một số ngành như du lịch, dệt may, giày da, giáo dục - đào tạo, dịch vụ lưu trú, ăn uống, hoạt động thể thao, nghệ thuật , vui chơi và giải trí...