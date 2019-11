Xét công nhận giáo sư, phó giáo sư lại 'dậy sóng': Ứng viên trượt bức xúc

Bị trượt PGS vì mắc lỗi sinh con thứ 3 ? Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Anh Tuấn, Chánh văn phòng Hội đồng GSNN, cho biết lý do khiến 9 ƯV PGS bị Hội đồng GSNN đưa ra khỏi danh sách bỏ phiếu tín nhiệm năm nay khá đa dạng. Ngoài việc ƯV thiếu tiêu chuẩn “hướng dẫn 2 học viên được cấp bằng thạc sĩ”, thì còn do một số nguyên nhân khác, trong đó có nguyên nhân “đang trong thời gian bị kỷ luật”. Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, có 1 ƯV trượt PGS cũng “đang trong thời gian bị kỷ luật” do sinh con thứ 3, là ƯV N.T.T, ngành y. Điều đáng chú ý, ƯV N.T.T có điểm khoa học cao thứ 2 trong số 29 ƯV PGS ngành y, là người đạt được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước về y học, là ƯV PGS duy nhất của ngành y được bằng khen của Thủ tướng và giải nhất Giải thưởng Vifotech (đều đạt năm 2018); là ƯV PGS duy nhất của cả nước có bằng phát minh, sáng chế (và có tới 10 phát minh, sáng chế). Khi PV Thanh Niên hỏi về thông tin này, một thành viên Hội đồng GSNN xác nhận, một trong các lý do mà ƯV N.T.T bị đưa ra khỏi danh sách lấy phiếu tín nhiệm là do đang trong thời gian bị cơ quan kỷ luật vì sinh con thứ 3. Nhưng vị này cũng nêu quan điểm: “Trong cuộc sống có những cái lãng xẹt (tôi nói riêng ý này thôi, chứ hồ sơ của ƯV N.T.T còn thiếu cả tiêu chuẩn khác). Nếu giả sử có gì đó rơi vào quy định thì ngay cả quy định đó chưa thật là chuẩn mực thì mình không thể nói là vì không chuẩn mực mà mình không theo quy định”.