‘Gieo ánh sáng’ cho học trò khiếm thị

Ít ai biết rằng, đằng sau dáng vẻ dịu dàng và sự tận tụy ấy là một hành trình hồi sinh đầy gian nan từ ranh giới mong manh của sự sống.

Động lực từ tình yêu thương

Năm 2003, một tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến chị Dương Thị Thái rơi vào trạng thái hôn mê suốt gần một tháng. Khi tỉnh lại, chị tiếp tục sống trong trạng thái thực vật suốt gần một năm. Nhớ về quãng thời gian ấy, chị Thái bồi hồi chia sẻ: "Lúc đó, điều khiến tôi đau lòng nhất là nghĩ mình trở thành gánh nặng cho mẹ và gia đình".

Trong quãng thời gian điều trị kéo dài, gia đình luôn ở bên chăm sóc, động viên chị từng ngày. Mẹ là người đã đồng hành cùng chị trên mọi chặng đường phục hồi chức năng. Một lần nữa trong đời, chị phải học lại mọi thứ từ đầu: tập nói, tập đứng, tập đi, nhưng khó khăn lúc này lớn hơn gấp bội.

Cô giáo Dương Thị Thái dạy các em nhận biết con vật ẢNH: NVCC

Biến chứng sau tai nạn khiến nửa người chị yếu đi, tay chân co cứng; những sinh hoạt tưởng chừng đơn giản cũng trở nên nặng nhọc, ngay cả việc phát âm cũng không dễ dàng. "Tôi phải vừa học tập, vừa kiên trì tập nói suốt 12 năm, đến khi vào đại học thì mới có thể nói được lưu loát", chị tâm sự.

Để vượt qua quãng thời gian đầy thử thách ấy, động lực lớn nhất đối với chị không chỉ đến từ ý chí cá nhân, mà còn từ sự yêu thương, nâng đỡ của gia đình, thầy cô và bạn bè. Chị Thái tiết lộ: "Tình yêu thương, sự động viên của gia đình, thầy cô, bạn bè và mẹ là động lực cho tôi tiếp tục cố gắng".

Cô giáo Dương Thị Thái hướng dẫn học sinh khiếm thị làm quen với bàn phím máy tính ẢNH: NVCC

Khi ước mơ bén rễ

Ước mơ trở thành giáo viên đã nhen nhóm trong chị từ rất sớm. Ngay từ những năm tiểu học, hình ảnh người cô giáo đứng trên bục giảng đã in dấu sâu đậm trong tâm trí cô bé Dương Thị Thái, trở thành ký ức theo chị suốt những năm tháng trưởng thành.

Một bước ngoặt rõ ràng đến vào năm cuối cấp. Khi chị chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12, thầy giáo chủ nhiệm đã dành thời gian để tâm sự, định hướng nghề nghiệp cho học trò của mình. Chính từ cuộc trò chuyện ấy, chị được giới thiệu về ngành giáo dục đặc biệt, một hướng đi phù hợp với trải nghiệm sống mà bản thân chị đã đi qua.

Sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng, chị nhận ra đây là lựa chọn thích hợp, giúp mình có cơ hội đồng hành cùng những em nhỏ có hoàn cảnh tương tự. Và đó cũng là lý do chị quyết định theo đuổi con đường trở thành giáo viên dạy trẻ đặc biệt như hiện tại.

Cô giáo Dương Thị Thái làm sách chữ nổi cho các em học sinh khiếm thị học tập ẢNH: NVCC

Ngành giáo dục đặc biệt bao gồm nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Trong quá trình học và thực tập, chị đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều dạng khuyết tật. Tuy nhiên, với tình trạng sức khỏe của bản thân, chị không thể gắn bó lâu dài với việc dạy trẻ tự kỷ, tăng động hay khiếm thính. Ngược lại, khi được tiếp xúc với trẻ khiếm thị, chị nhận ra đây chính là môi trường phù hợp nhất. Khi quãng đời sinh viên khép lại, chị Thái cũng xác định rõ: dạy trẻ khiếm thị là con đường mình muốn theo đuổi lâu dài.

"Người lái đò" tận tụy

Với cô giáo Dương Thị Thái, ngành giáo dục đặc biệt không đơn thuần truyền đạt kiến thức, mà là hành trình đồng hành và thấu hiểu. Theo chị, điều quan trọng nhất khi đứng lớp là tạo cho học sinh cảm giác an toàn, để lớp học trở thành nơi các em không sợ hãi và sẵn sàng mở lòng.

Chị kể về một học sinh trong năm học đầu tiên còn khá rụt rè, cần nhiều thời gian để thích nghi. Nhận ra điều đó, chị lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn: chủ động trò chuyện, lắng nghe và kiên trì đồng hành cùng em trong từng buổi học. "Thay vì chỉ là mối quan hệ cô trò, tôi cố gắng trở nên gần gũi hơn để các em coi tôi như bạn bè, như chị em. Cứ thế các em sẽ không có cảm giác sợ nữa. Và khi không còn sợ, các em sẽ mở lòng và học tốt hơn", chị chia sẻ.

Nhờ sự kiên trì ấy, nhiều em học sinh dần thích nghi được với lớp học, chủ động hơn trong các hoạt động và tiến bộ rõ rệt theo thời gian. Tuy nhiên, hành trình làm nghề cũng không tránh khỏi những lúc áp lực và mệt mỏi. "Có những lúc tôi tự hỏi mình có chọn đúng nghề hay không", chị thừa nhận. Thế nhưng, chính những tiến bộ nhỏ của học sinh đã âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho chị, để chị vững bước trên con đường mà mình đã chọn: "Cứ mỗi khi thấy các em có sự tiến bộ, dù chỉ một chút thôi, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục. Tôi chỉ mong sau này các em có thể tự chăm sóc bản thân. Với tôi, đó đã là ước ao lớn nhất".

Trong hành trình "gieo ánh sáng" cho học trò khiếm thị, cô giáo Dương Thị Thái luôn dành nhiều tâm huyết cho từng bài giảng. Chị Thái luôn tâm huyết chuẩn bị giáo án kỹ lưỡng, thiết kế đồ dùng học tập phù hợp với từng nội dung. Theo chị, với trẻ sáng mắt, chỉ cần nhìn là có thể định hướng và thực hiện hoạt động. Nhưng với trẻ khiếm thị, mọi trải nghiệm học tập đều phải được "chuyển hóa" sang xúc giác và thính giác. "Vì vậy, mình phải thiết kế đúng và sáng tạo đúng cho học sinh của mình", chị nhấn mạnh.

Cô giáo Dương Thị Thái cùng học sinh nặn đất sét, giúp các em phát triển xúc giác và cảm nhận hình khối thông qua đôi tay ẢNH: NVCC

Trong các giờ vận động, chị cải biến những dụng cụ quen thuộc bằng cách bọc thêm túi ni lông hoặc cho viên bi vào bên trong quả bóng để tạo âm thanh. Khi bóng lăn hay được đá, tiếng động phát ra sẽ giúp các em xác định phương hướng, từ đó rèn luyện khả năng định hướng không gian và phản xạ vận động.

Lặng lẽ mỗi ngày, cô giáo Dương Thị Thái vẫn kiên trì đưa những đứa trẻ khiếm thị đến gần hơn với thế giới qua từng con chữ, âm thanh. Những nỗ lực thầm lặng ấy không chỉ mở ra tri thức mà còn giúp các em thêm tự tin trên hành trình hòa nhập cuộc sống.