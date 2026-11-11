Những trái tim nhỏ và bài học lớn về lòng nhân ái

Hôm ấy, sau một buổi học, tôi trở về phòng trọ, nằm nghỉ và tình cờ lướt Facebook. Giữa những dòng tin hiện lên trên màn hình, tôi bắt gặp thông báo tuyển tình nguyện viên tham gia chương trình dạy kèm cho học sinh tiểu học tại Trường Phổ cập Ánh Sáng. Khi ấy, tôi cơ bản đã hoàn thành các môn học ở trường đại học nên có khá nhiều thời gian rảnh, ngoài công việc làm thêm bán thời gian. Tôi nghĩ rằng mình có thể dùng một phần thời gian ấy để làm điều gì đó có ích cho cộng đồng.

Trang Fanpage Christina Noble Children's Foundation ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thú thật, lúc đầu tôi cũng phân vân, lo lắng, sợ gặp phải thông tin không đáng tin cậy. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định rủ đứa bạn thân cùng tìm hiểu và tham gia. Có bạn đồng hành, tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Ngày đầu tiên đến trường, hai đứa cùng bắt xe buýt rồi đi bộ thêm một đoạn mới tới nơi. Vừa gặp cô hiệu phó, tôi đã cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện của cô. Cô vui vẻ khen chúng tôi còn là sinh viên mà đã biết dành thời gian đến hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những lời động viên giản dị ấy khiến tôi cảm thấy ngại ngùng nhưng cũng rất vui.

Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương

Qua lời kể của cô, tôi dần hiểu hơn về hoàn cảnh của các em nơi đây. Mỗi em có một câu chuyện riêng. Có em thiếu vắng cha mẹ, có em được người khác nhận nuôi, có em sống cùng người thân trong điều kiện kinh tế còn nhiều thiếu thốn. Đằng sau những gương mặt ngây thơ ấy là những hoàn cảnh khiến người nghe không khỏi chạnh lòng. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng làm được điều gì đó, dù nhỏ bé, để các em có thêm niềm vui và động lực trong học tập.

Hôm ấy, tôi và bạn được vào hỗ trợ lớp 5 do cô Kim Hiền chủ nhiệm. Hai đứa ngồi ở bàn cuối, lắng nghe cô giảng bài. Khi các em làm bài tập, chúng tôi đi đến từng bàn để hướng dẫn, giải thích những chỗ các em chưa hiểu.

Trong rất nhiều kỷ niệm của buổi học đầu tiên ấy, có một câu chuyện đến nay tôi vẫn nhớ rõ. Khi đang hướng dẫn một em nhỏ làm bài, tôi nghe em sử dụng một từ ngữ mà nếu chỉ nghe thoáng qua, người lớn có thể hiểu lầm là lời nói tục. Tôi nhẹ nhàng hỏi em vì sao lại nói như vậy. Em hồn nhiên giải thích rằng ở nhà, mỗi lần ba mở miệng nói chuyện thường bắt đầu bằng từ ấy nên em nghe nhiều rồi học theo. Câu trả lời ngây thơ khiến tôi vừa bất ngờ, vừa thương em.

Tôi chợt hiểu rằng trẻ nhỏ học hỏi rất nhiều từ những gì các em nhìn thấy và nghe được trong cuộc sống hằng ngày. Có những điều các em nói ra không phải vì cố tình thiếu lễ phép, mà đơn giản là các em chưa được hướng dẫn để hiểu đúng, sai.

Cô Kim Hiền cho biết em được một người khác nhận nuôi. Tôi càng thêm thương và hiểu rằng mỗi đứa trẻ đều cần được quan tâm, chỉ bảo bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Tôi nhẹ nhàng giải thích cho em rằng đó không phải là từ ngữ đẹp, em nên lựa chọn cách nói lịch sự hơn. Em lắng nghe, còn tôi thì nhận ra rằng việc dạy trẻ không chỉ là giúp các em giải được một bài toán hay viết đúng một câu văn. Đôi khi, điều quan trọng hơn là giúp các em học cách cư xử, biết điều hay lẽ phải và trưởng thành trong tình yêu thương.

Những ngày sau đó, tôi dần trở nên thân thiết với các em. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là những lời gọi, lời khen rất đỗi hồn nhiên của các em. Có em gọi chúng tôi là "mẹ", có em khen chúng tôi đẹp như cô tiên, dễ thương rồi ríu rít kể đủ thứ chuyện. Những lúc có bánh kẹo, các em lại vui vẻ mời chúng tôi ăn cùng. Những món quà nhỏ bé ấy có khi chỉ là một viên kẹo, nhưng chứa đựng sự chân thành mà không phải điều gì lớn lao cũng có thể mang lại.

Rồi thời gian trôi qua, 4.8.2018 - ngày cuối cùng của chương trình cũng đến. Tôi chuẩn bị những món quà nhỏ dành tặng các em, gồm những chiếc bánh, kẹo và những trái tim được gấp, mỗi món quà chỉ có giá trị vật chất rất nhỏ. Nhưng tôi hy vọng rằng, khi cầm chúng trên tay, các em sẽ cảm nhận được tình cảm chân thành mà tôi muốn gửi gắm.

Hình ảnh chụp chung với các bé ngày cuối cùng ẢNH: TGCC

Hôm ấy, có một em cứ đi theo ôm tôi, gương mặt buồn buồn, lưu luyến như chưa muốn chia tay. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nghẹn lòng. Tôi không biết phải nói gì ngoài việc ôm em thật chặt, bởi chính tôi cũng không muốn rời xa những gương mặt đã trở nên thân thuộc trong suốt thời gian qua.

Tôi còn nhận được những món quà nhỏ từ các em: có em tặng một tấm ảnh, có em tự tay viết một bức thư. Tôi vẫn nhớ bức thư của bé Long. Chữ viết còn nguệch ngoạc, chính tả sai khá nhiều, câu từ chưa thật tròn trịa, nhưng từng dòng đều chứa đựng tình cảm chân thành của một đứa trẻ dành cho người đã cùng mình học tập và trò chuyện.

Bức thư bé Long gửi tặng ẢNH: TGCC

Tôi cũng nhớ một bức tranh vẽ hình Phật Bà mà một bé trai đã tặng. Nét vẽ của em khiến tôi vô cùng ấn tượng. Đáng tiếc, sau này tôi tìm mãi mà không thấy bức tranh ấy nữa. Nhưng tôi không quá buồn, bởi những gì quý giá nhất của khoảng thời gian đó chưa bao giờ chỉ nằm trong những món quà có thể cất giữ. Chúng vẫn ở lại trong ký ức, trong cảm xúc và trong cách tôi nhìn nhận cuộc sống.

Chuyến đi tình nguyện năm ấy đã để lại trong tôi một bài học sâu sắc: mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương, tôn trọng và có cơ hội phát triển trong một môi trường tốt đẹp. Những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn càng cần sự quan tâm, đồng hành và sẻ chia của cộng đồng. Điều các em cần không chỉ là kiến thức, mà còn là cảm giác mình được lắng nghe, được quan tâm và không bị bỏ lại phía sau.

Có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng lại để lại dấu ấn suốt nhiều năm. Với tôi, những ngày ở Trường Phổ cập Ánh Sáng chính là một cuộc gặp gỡ như thế. Những trái tim giấy nhỏ bé năm nào có thể đã phai màu, những bức thư và bức tranh có thể không còn nguyên vẹn, nhưng tình cảm mà các em dành cho tôi vẫn luôn là một phần ký ức đẹp.

Và tôi tin rằng, chỉ cần mỗi người sẵn lòng trao đi một chút yêu thương, cuộc sống này sẽ có thêm nhiều nụ cười, nhiều hy vọng và nhiều trái tim được sưởi ấm.