'Lưu lang thang' và những chuyến đi không mỏi vì người dân vùng lũ

Vũ Văn Lưu (sinh năm 1995), trú tại khối Hòa Đông, xã Tương Dương (thị trấn Thạch Giám cũ, huyện Tương Dương), được bà con trìu mến gọi là “Lưu lang thang” bởi nụ cười hiền lành và những chuyến đi thiện nguyện không ngơi nghỉ. Tôi gặp Lưu sau khi anh vừa hoàn thành chuyến cứu trợ người dân vùng ngập lụt ở Thái Nguyên và đang chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.

Người trẻ biết sống vì cộng đồng

Những ngày sau bão số 11, khi tuyến đường từ thị trấn Tương Dương vào các xã Yên Hòa, Nga My, Tam Hợp vẫn còn bị chia cắt, Lưu cùng bạn bè tất bật kiểm kê danh sách những hộ bị sập nhà, mất trắng để kịp thời chuyển hàng cứu trợ.

“Em không nghĩ mình làm được chi lớn lao mô, chỉ đơn giản là thấy bà con mình khổ quá, mà mình còn kết nối được chút gì đó thì cố gắng làm hết lòng thôi”, Lưu nói, giọng trầm mà chân thành. Với anh, thiện nguyện không phải việc chỉ làm khi rảnh rỗi, mà là cách để sống tử tế mỗi ngày.

Lưu không sinh ra ở Tương Dương, nhưng từ năm 5 tuổi, nơi đây đã trở thành quê hương của anh. Gia đình anh cũng từng là một trong những hộ bị cuốn trôi nhà trong các trận lũ lịch sử năm 2018 và 2025.

“Em từng biết cảm giác bị cô lập giữa dòng nước, không điện, không sóng, chỉ mong có người đến giúp. Cho nên, mỗi khi nhìn thấy vùng khác gặp cảnh ấy, em như thấy lại chính quê mình ngày trước và không thể ngồi yên”, Lưu cho biết.

Vũ Văn Lưu (áo nâu) cùng nhân dân khối Hòa đông nhận quà cứu trợ ngay trong ngôi nhà bị hư hại của gia đình ẢNH: NVCC

Từ ký ức ấy, trong các đợt bão số 3, 5, 6, 10 và 11 vừa qua, Lưu cùng bạn bè và các nhà hảo tâm đã kêu gọi được hơn 1,087 tỉ đồng tiền mặt, cùng khoảng 5 tỉ đồng hàng hóa cứu trợ, từ nhu yếu phẩm đến thuyền máy, tấm lợp, xi măng, áo ấm.

“Trong đó có ba chiếc thuyền máy trị giá gần 70 triệu đồng, do đoàn Sài Gòn tài trợ cho 9 hộ bị sập nhà, trôi nhà ở xã Yên Hòa và bản Chắn. Món quà nhỏ thôi, nhưng với bà con, đó là phương tiện để vượt qua những con nước dữ”, anh kể.

Lưu và đoàn thiện nguyện Thấu cảm Sài Gòn được công an xã Yên Hòa hỗ trợ qua điểm sạt lở ẢNH: NVCC

Trong những chuyến đi dài ngày cùng đoàn thiện nguyện Thấu cảm Sài Gòn, Lưu và hơn 20 thành viên đã đến gần hết các xã vùng sâu của huyện Tương Dương, từ Tam Hợp, Yên Hòa đến Nga My, Lượng Minh… Đoàn trao gần 200 triệu đồng tiền mặt cho gần 60 hộ dân mất trắng nhà cửa. Có những ngày, cả đoàn di chuyển liên tục từ sáng đến khuya, lội qua suối, dầm mưa. Đến bản Phá Lõm, nơi xe không thể vào, mọi người phải đi bộ hàng giờ.

“Ngày thứ hai của chuyến đi, trời mưa tầm tã, đường lở, bọn em phải dìu nhau từng đoạn. Khi tới nơi, thấy bà con co ro trong mưa, nhiều nhà chỉ còn trơ nền đất, ai cũng nghẹn lại. Nhưng chính nụ cười của họ lại khiến mình thấy ấm lòng và có thêm động lực để đi tiếp”, Lưu nhớ lại.

Giữa bộn bề cuộc sống, hình ảnh chàng trai 9X ấy vẫn bền bỉ lội suối, trèo đèo mang yêu thương đến từng bản làng ẢNH: NVCC

Khi đến xã Yên Hòa, thấy cây cầu chính nối vào Nga My bị gãy nhiều điểm, người dân muốn sang bên kia phải lội qua dòng nước sâu, tiềm ẩn nguy hiểm, Lưu lập tức bàn với đoàn và công an xã để xin hỗ trợ thuyền máy cho bà con.

“Chỉ một quyết định nhỏ thôi, nhưng sau đó bà con có phương tiện chở hàng, trẻ con đến trường an toàn hơn. Nhìn họ chủ động vượt lũ, mình thấy vui lắm”, anh hào hứng kể.

Gieo mầm thiện giữa gian khó

Với Lưu, mỗi hành trình là một lần được học thêm về sự kiên cường của người miền núi. Anh chia sẻ: “Làm thiện nguyện không chỉ là cho đi vật chất, mà còn là học cách lắng nghe và đi cùng với nỗi đau của người khác. Bà con dù mất hết vẫn nắm tay nhau dựng lại từ đầu, điều đó khiến mình tin hơn vào lòng nhân ái”.

Giữa bộn bề cuộc sống, Lưu vẫn dành thời gian kết nối các đoàn thiện nguyện, tổ chức phân bổ hàng hóa hợp lý, minh bạch, làm việc đến khuya để rà soát danh sách từng hộ dân khó khăn.

“Công việc không nhẹ, nhưng em vui vì thấy niềm tin lan tỏa. Người trẻ nhiều khi chỉ cần được tin tưởng một chút, họ sẽ làm được rất nhiều điều có ích”, anh nói.

Vũ Văn Lưu (áo đen) cùng đoàn trao quà cho bà con bị mất nhà ở xã Tương Dương ẢNH: NVCC

Nhiều người ở thị trấn vẫn đùa rằng Lưu “rảnh quá, lo chuyện thiên hạ”. Anh chỉ cười: “Em nghĩ, giúp được ai thì giúp, lúc nào cũng được. Không cần chờ khi có nhiều tiền hay rảnh rỗi mới làm thiện nguyện. Quan trọng là mình thấy đồng bào mình đang cần”.

Điều khiến mọi người quý mến Lưu không chỉ là số tiền và hàng hóa quyên góp được, mà còn ở cách anh thực hiện từng việc cụ thể: ghi chép, công khai các khoản đóng góp, trao tận tay người dân, tự tay gói quà, bốc hàng, vận chuyển… Tất cả đều xuất phát từ tinh thần đồng cảm với những người đang gặp khó khăn.

Vũ Văn Lưu trong chuyến thiện nguyện gần đây ẢNH: NVCC

Điều Lưu trân quý nhất trong hành trình của mình là ánh mắt biết ơn của người dân vùng lũ. Với anh, đó là phần thưởng tinh thần đủ lớn để tiếp tục bước đi, dù có lúc mệt mỏi, hoài nghi.

“Ở đâu có tình người, ở đó có hy vọng hồi sinh. Chừng nào còn sức, em còn đi, còn làm”, Lưu cười hiền.