Phía sau những "gánh mưu sinh" là những tháng ngày nhọc nhằn mà chẳng ánh đèn phố thị nào kể hết.
Gần 50 năm, gánh bột chiên của cụ Chiếu vẫn bền bỉ giữa lòng thành phố. Ở tuổi 80, khi nhiều người đã an hưởng tuổi già, cụ vẫn phải lao động từng ngày để tự nuôi sống bản thân.
Hơn nửa thế kỷ, xe xôi mặn của cô Lệ cũng lặng lẽ qua bao đổi thay. Khi được hỏi xin số điện thoại để tiện liên lạc, cô không biết sử dụng điện thoại, thậm chí chẳng hay máy đã hết pin. Giữa thời đại chỉ cách nhau một cú chạm màn hình, chi tiết nhỏ ấy khiến người ta chạnh lòng trước những phận người vẫn ngày ngày nhọc nhằn vì miếng cơm manh áo.
Từ những gánh hàng ấy, những phần ăn được gửi đến người vô gia cư và những mảnh đời khó khăn. Mỗi phần ăn là một sẻ chia nhỏ bé, nối những con người xa lạ bằng lòng tử tế.
Bộ ảnh lưu giữ những đôi bàn tay chai sạn, dáng người in dấu năm tháng và cả những gánh mưu sinh nhọc nhằn. Qua đó, thông điệp về sự sẻ chia được gửi gắm một cách giản dị: mỗi phần ăn trao đi không chỉ giúp vơi bớt khó khăn, mà còn nhắc rằng giữa thành phố rộng lớn này, không ai đáng bị lãng quên.
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