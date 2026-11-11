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    Gánh mưu sinh

    Bài và ảnh: Bùi Nguyễn Gia Hân
    Bài và ảnh: Bùi Nguyễn Gia Hân
    (TP.HCM)

    Giữa thành phố rực rỡ ánh đèn, có những ngọn đèn nhỏ vẫn sáng bên xe hàng cũ. Ở đó, những người đã đi qua gần hết một đời người vẫn miệt mài mưu sinh, chắt chiu từng đồng tiền từ những phần ăn bình dị.

    Phía sau những "gánh mưu sinh" là những tháng ngày nhọc nhằn mà chẳng ánh đèn phố thị nào kể hết.

    Gánh mưu sinh - Ảnh 1.

    Hình ảnh cụ Chiếu đã hơn 80 tuổi vẫn phải mưu sinh vì miếng cơm manh áo

    Gần 50 năm, gánh bột chiên của cụ Chiếu vẫn bền bỉ giữa lòng thành phố. Ở tuổi 80, khi nhiều người đã an hưởng tuổi già, cụ vẫn phải lao động từng ngày để tự nuôi sống bản thân. 

    Gánh mưu sinh - Ảnh 2.

    Nụ cười tích cực của cô Lệ bên xe xôi mặn 1970

    Hơn nửa thế kỷ, xe xôi mặn của cô Lệ cũng lặng lẽ qua bao đổi thay. Khi được hỏi xin số điện thoại để tiện liên lạc, cô không biết sử dụng điện thoại, thậm chí chẳng hay máy đã hết pin. Giữa thời đại chỉ cách nhau một cú chạm màn hình, chi tiết nhỏ ấy khiến người ta chạnh lòng trước những phận người vẫn ngày ngày nhọc nhằn vì miếng cơm manh áo.

    Gánh mưu sinh - Ảnh 3.

    Dù trời đã sập tối, bên góc đường vẫn còn một ánh sáng le lói vẫn đang âm thầm mưu sinh

    Gánh mưu sinh - Ảnh 4.

    Mặc dù là thời buổi công nghệ, nhưng vì tuổi tác đã cao nên điện thoại của cô chỉ để nghe gọi. Thậm chí, cô còn không biết điện thoại của mình đã hết pin từ khi nào

    Gánh mưu sinh - Ảnh 5.

    Mặc dù đã già yếu, nhưng đôi tay cụ Chiếu vẫn cố gắng hoàn thiện từng phần ăn

    Gánh mưu sinh - Ảnh 6.

    Khi trò chuyện, giọng nói của cụ Chiếu đã khàn và yếu ớt

    Từ những gánh hàng ấy, những phần ăn được gửi đến người vô gia cư và những mảnh đời khó khăn. Mỗi phần ăn là một sẻ chia nhỏ bé, nối những con người xa lạ bằng lòng tử tế.

    Gánh mưu sinh - Ảnh 7.

    Khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, đâu đó vẫn có những mảnh đời vô gia cư bị lãng quên

    Gánh mưu sinh - Ảnh 8.

    Đôi tay run rẩy của chú bán vé số dường như cả ngày trời chưa có gì bỏ bụng

    Bộ ảnh lưu giữ những đôi bàn tay chai sạn, dáng người in dấu năm tháng và cả những gánh mưu sinh nhọc nhằn. Qua đó, thông điệp về sự sẻ chia được gửi gắm một cách giản dị: mỗi phần ăn trao đi không chỉ giúp vơi bớt khó khăn, mà còn nhắc rằng giữa thành phố rộng lớn này, không ai đáng bị lãng quên.

    Gánh mưu sinh - Ảnh 9.

     

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