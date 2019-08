20 năm Chiến dịch tình nguyện hè: Ở đâu cần là thanh niên có…

Ngày nghỉ thành ngày tình nguyện

Đối với đoàn viên thanh niên nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày thứ 7, chủ nhật không còn là ngày nghỉ nữa mà đã trở thành ngày tình nguyện. Đơn cử như hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện" hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân được triển khai rộng khắp, trong đó có đóng góp của đội ngũ đoàn viên thanh niên lực lượng công an.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Cường, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội, cho biết: các đội hình thanh niên “Xung kích hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính” đã tiếp đón, hướng dẫn và hỗ trợ cho hàng vạn lượt người dân. Đoàn Thanh niên Công an thành phố cũng đã triển khai ngoài giờ hành chính công trình thanh niên “Chủ nhật tình nguyện” và đội hình “Thanh niên với cải cách hành chính” lưu động xuống các xã, đến từng nhà dân để làm các thủ tục cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân và hộ khẩu. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an thủ đô.

Đoàn thanh niên công an đến tận xã làm thẻ căn cước cho người dân Ảnh Nhật Nam

Đối với lực lượng sinh viên, ngày thứ 7, chủ nhật đã gắn với hoạt động tình nguyện tại chỗ. Những công việc dù nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn trong giáo dục nếp sống đẹp của thanh niên, sinh viên. Anh Lưu Hữu Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính , cho biết tại học viện, cứ mỗi chủ nhật đầu tiên của tháng, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên lại ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh học viện, đôn đốc các phòng ký túc xá vệ sinh nơi ở, tạo cảnh quan sạch sẽ, xanh mát.

Bên cạnh đó, chương trình Không gian xanh được Đoàn Thanh niên phát động mỗi năm trồng thêm hàng chục cây xanh bao quanh học viện đã giúp quang cảnh sư phạm thêm văn minh và thân thiện với môi trường.

Sinh viên Học viện Tài chính làm vệ sinh môi trường Ảnh Nhật Nam

Đặc biệt, Thành đoàn Hà Nội từ nhiều năm nay đã hiệu quả hoạt động khám bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho bà con các dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.

Theo Thành đoàn Hà Nội, thời gian qua tiếp tục có thêm nhiều mô hình tình nguyện chăm sóc sức khỏe cộng đồng được tổ chức Đoàn, Hội các cấp triển khai hiệu quả như đội tình nguyện “Hà Nội nghĩa tình, hoạt động tình nguyện “Nồi cháo yêu thương”, “Bát cơm nghĩa tình”, “Vòng tay yêu thương”, “Mang âm nhạc đến bệnh viện”… góp phần hỗ trợ, động viên trực tiếp cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Xung kích làm việc khó

Điểm sáng trong phong trào thanh niên tình nguyện của thủ đô là tinh thần xung kích đảm nhận xây dựng công trình thanh niên, giải quyết những khó khăn, bức xúc của xã hội. Tại các khu đô thị, việc thiếu nơi vui chơi đã trở thành vấn đề khó giải quyết. Vì vậy, Đoàn Thanh niên đã chú trọng việc xây dựng sân chơi cho thiếu nhi và nơi sinh hoạt tập thể cho người dân.

Tại quận Hoàng Mai, Bí thư Quận đoàn Nguyễn Quỳnh Trang cho biết, Đoàn thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận đã đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên trong đó có “ Sân chơi cộng đồng ”.

“Sau nhiều ngày thực hiện, công trình sân chơi cộng đồng được khánh thành và đi vào hoạt động với nhiều đồ chơi và thiết bị luyện tập thể dục, thể thao. Sân chơi đã trở thành điểm vui chơi cho các em thiếu nhi trên địa bàn, là nơi để người dân tập thể dục, tổ chức các hoạt động cộng đồng, xoá điểm đổ rác tồn đọng lâu ngày, góp phần tạo cảnh quan thêm sáng - xanh - sạch - đẹp”, chị Trang chia sẻ.

Đối với việc xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ thủ đô đã ghi một dấu ấn đáng tự hào. Trong phong trào này, nhiều việc làm sáng tạo của thanh niên đã được lan tỏa, khẳng định vai trò tiên phong, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Đơn cử là việc chuyển giao khoa học kỹ thuật và giải quyết tình trạng ruộng bỏ hoang ở một số nơi.

Tuổi trẻ thủ đô xung kích trong hoạt động chuyển giao kỹ thuật cho nông dân Ảnh Nhật Nam

Tại huyện Ứng Hòa, anh Bùi Quang Bình, Bí thư Huyện đoàn, cho biết trong sản xuất vụ mùa 2019, có hiện tượng một số hộ nông dân bỏ ruộng, để đất bỏ hoang không sản xuất, canh tác dẫn đến lãng phí tài nguyên đất đai, điển hình như tại các xã Hồng Quang, Minh Đức, Sơn Công.

“Trước thực trạng đó, Đoàn xã Minh Đức cùng các đoàn thể trong xã đã vào cuộc, đảm nhận diện tích đất, đồng ruộng bỏ hoang để tiến hành trồng lúa chất lượng cao được 1 ha; Đoàn xã Sơn Công đã huy động gần 20 đoàn viên thanh niên ra quân, tận dụng diện tích đất bỏ hoang, mượn diện tích 1.000 m2 đất để canh tác, biến vùng đất bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm thành cánh đồng rau, hoa quả sạch mùa nào thức ấy…”.

Không chỉ chung tay xây dựng nông thôn mới, còn nhiều phong trào của thanh niên tình nguyện đã để lại dấu ấn cho cộng đồng như: phong trào hiến máu, tiếp sức mùa thi, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông…

“Nhờ hoạt động tình nguyện tôi mới có ngày hôm nay”

Thực tiễn 20 năm triển khai phong trào Thanh niên Tình nguyện hè đã chỉ ra rằng, hoạt động tình nguyện là một trong những môi trường tốt nhất để thanh niên có thể rèn luyện bản thân. Được trải nghiệm sự vất vả của người dân ở những địa phương còn nhiều khó khăn sẽ giúp cho tình nguyện viên nhìn nhận đầy đủ hơn về cuộc sống , thấy rõ hơn trách nhiệm của mình và thôi thúc thanh niên hành động vì cộng đồng.

Bác sĩ trẻ Nguyễn Thanh Minh, Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư đã tham gia nhiều lần các đợt khám bệnh tình nguyện, chia sẻ: “Những hoạt động tình nguyện giúp tôi hiểu hơn về sự chung sức đồng lòng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, gắn bó với các hoạt động của Đoàn giúp tôi rèn luyện kỹ năng, tinh thần vượt khó, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đó là hành trang giúp chúng tôi bước vào đời mà không còn bỡ ngỡ”.

Sinh viên Đại học Y Hà Nội khám chữa bệnh miễn phí cho người dân Ảnh Nhật Nam

Bên cạnh đó, phong trào Thanh niên tình nguyện chính là môi trường sinh động để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Bí thư Quận đoàn Cầu Giấy Lê Thị Thu Trang chia sẻ: “Thời điểm năm 2000, khi còn là học sinh, tham gia các hoạt động tình nguyện, bản thân tôi cảm thấy khá lúng túng. Tuy nhiên, sau khi được đóng góp ý nghĩa, tôi thấy yêu tổ chức Đoàn, yêu phong trào tình nguyện và ngày một trưởng thành hơn. Nhờ tham gia hoạt động tình nguyện mà tôi mới có ngày hôm nay”.