Đi làm mùa chống dịch virus corona

Cũng hưởng ứng theo “trend”, ca sĩ trẻ Hồ Nhật Hào đăng trên trang cá nhân Facebook: “Phong cách đi diễn thời nay” kèm với hình ảnh đeo khẩu trang kín mít.

Chia sẻ với người viết, ca sĩ Hồ Nhật Hào kể thường thì lúc trước khi chương trình chính thức diễn ra sẽ có nhiều lần tập và tổng duyệt. Lúc tập đội hình thì mỗi người một cái khẩu trang mà hát cho an toàn. Tuy nhiên, lúc tổng duyệt và lúc diễn thì bắt buộc phải tháo khẩu trang ra. Và micro là phương tiện dễ lây truyền vi khuẩn nhất.

“Nhưng làm gì có cách nào khác, tụi mình đành để micro ra xa và hát lớn thêm xíu cho an toàn và đương nhiên hại cổ họng ghê gớm. Bi hài nữa là những giờ học thanh nhạc buộc phải ngưng trệ vì hát phải văng nước bọt mà hát xong một bài thì chắc cái phòng học thanh nhạc vi khuẩn đầy luôn quá (cười)”, Nhật Hào chia sẻ.

Nói vui với người viết, Nguyễn Thị Hoàng Lan, cựu sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, hài hước: “Đi làm cái thời gì mà chẳng biết ai vô ai, chẳng còn cười nói với nhau tự nhiên như trước đây nữa”.

Còn Bùi Thị Khánh Linh, cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, thì kể: “Mình làm văn phòng, công ty thì không bắt buộc phải đeo khẩu trang nhưng mọi người đều tự giác đeo hết. Chỉ có điều mọi người chưa nắm rõ đeo khẩu trang như thế nào cho đúng nên rất nhiều tình huống bi hài xảy ra. Như có anh đeo khẩu trang khi ở trong phòng làm việc bước ra khỏi phòng thì cởi bỏ, hay đeo khẩu trang trong giờ làm việc còn đến giờ ăn trưa thì quây quần bên nhau cười nói rôm rả…”.

Diễm kể: “Biết được thông tin có một trường hợp là lễ tân ở Nha Trang do tiếp xúc với du khách nhiễm bệnh nên cũng bị dương tính với virus corona, vì thế mình càng sợ hơn. Nhưng mà công việc thì phải làm thôi. Tuy nhiên, đầu tiên mình cứ tự phòng bệnh, đeo khẩu trang, mua nước rửa tay có cồn để rửa thường xuyên , với lại khách sạn cũng quy định không nhận khách Trung Quốc trong mùa dịch nên cũng an tâm phần nào”.

Thế nhưng, cũng theo Diễm, không lo sợ không được, do có nhiều du khách có thể họ đã đến Trung Quốc trước khi đến mình hay đã tiếp xúc với người bệnh, nói chung là mấy trường hợp đó không thể nào lường trước được.

“Mình đã lo mà ba mẹ ở nhà còn lo hơn gấp bội, cứ gọi điện vào nhắc thường xuyên rằng phải đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên các kiểu… Nói chung không ai thờ ơ trước dịch bệnh được, đặc biệt làm những công việc đặc thù là tiếp xúc với nhiều người lạ như mình”, Diễm trải lòng.

Cảm thấy mình khá may mắn vì công việc có thể làm online, nên Hồ Nguyễn Anh Phong, cựu sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, đang công tác tại cửa hàng Thế giới di động, chia sẻ: “Bình thường thì có thể làm ở văn phòng hoặc làm online, nên mình cảm thấy thật may mắn so với nhiều bạn đang sợ đi làm văn phòng sẽ dễ lây nhiễm bệnh. Do đội ngũ của mình cũng hay làm online nên nếu lúc nào mà tình hình dịch bệnh căng thẳng quá thì có thể ở nhà làm”.