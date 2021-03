Dùng trí tuệ nhân tạo để điểm danh, đo nhiệt độ học sinh

HS đứng trước ki ốt, ki ốt sẽ nhận diện được đây là HS nào (lớp nào, thông tin cá nhân), đo xem bao nhiêu độ, nếu quá 37,5 độ màn hình sẽ thông báo HS bị sốt và có cảnh báo tới giáo viên và phụ huynh. Mỗi 2 giây sẽ nhận diện được 1 HS, do đó trong thời gian ngắn có thể kiểm soát hết số HS ra vào trường.

Theo trưởng dự án, dự án này còn giúp các lớp học, nhà trường quản lý sĩ số tốt hơn. “Chúng tôi phát triển thêm việc quản lý sổ đầu bài, giảng dạy trực tuyến, điểm thi học kỳ, kết quả các kỳ kiểm tra, đơn xin phép cho con nghỉ học hay về sớm của phụ huynh cho giáo viên trên hệ thống này. Nó sẽ được cập nhật liên tục, tức thời về các app của nhà trường và cha mẹ các em”, anh Tuấn trao đổi thêm.

So với việc quản lý sĩ số bằng vân tay chẳng hạn, thì ứng dụng công nghệ trên có gì khác? Trả lời chúng tôi, giảng viên CNTT đồng thời là trưởng nhóm cho hay, trong mùa dịch, việc nhiều người cùng lấy vân tay tại một thiết bị chung là không an toàn, có thể lây nhiễm bệnh. Đặc biệt, với việc nhận diện gương mặt rất nhanh, chỉ trong 2 giây, theo anh Tuấn, có thể tăng cường việc kiểm soát an ninh trường học khi có những đối tượng lạ mặt vào trong trường để hành hung trẻ em hay có ý đồ trộm cắp tài sản…