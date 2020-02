Hoa hậu Trần Tiểu Vy hiến máu tình nguyện trong mùa dịch Covid-19

Hoa hậu Việt Nam năm 2018 Trần Tiểu Vy, sinh viên của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, đã chia sẻ như thế, kèm theo một nụ cười thân thiện khi tham gia tại ngày hội Hiến máu tình nguyện , dù đang trong mùa dịch Covid-19 , do virus corona gây ra khiến không ít người có tâm lý e ngại đến những chỗ đông người.

Chương trình do Trung tâm công tác xã hội Thanh niên (Thành đoàn TP.HCM) phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1) ngày 16.2.

Do thân nhiệt trước khi hiến máu

Thanh Hùng, sinh viên năm 4, Trường ĐH Kinh tế-luật TP.HCM, tâm sự: “Mấy bữa nay em theo dõi trên các phương tiện truyền thông đại chúng biết được nguồn máu dự trữ tại TP.HCM đang thiếu trầm trọng vì nhiều người lo ngại đang trong mùa dịch Covid-19, do virus corona gây ra nên họ ít tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là hiến máu tình nguyện. Nếu ai cũng nghĩ như thế thì nguồn máu cần tiếp cho người bệnh sẽ ngày một thiếu hụt hơn. Bản thân em thấy cần phải hành động ngay để góp những giọt máu tình nguyện của mình vào ngân hàng dự trữ máu, làm sao khi người bệnh cần tiếp máu trong điều trị sẽ tiếp máu ngay lập tức”.

Chia sẻ về cách tự phòng tránh dịch Covid-19, do virus corona gây ra, Thanh Hùng cho biết: “Em thấy TP.HCM cũng khá an toàn. Tuy nhiên, mọi người cũng không nên quá chủ quan mà điều quan trọng là phải biết cách tự bảo vệ mình. Đó là nhớ rửa tay bằng xà phòng và nước sát khuẩn thường xuyên. Khi ra đường nhớ đeo khẩu trang y tế vào để tự phòng tránh dịch Covid-19, do virus corona gây ra”.