Nỗi niềm sinh viên sống chung với lũ

Đêm không dám chợp mắt

Thừa Thiên-Huế liên tiếp hứng những trận mưa lớn trong thời gian qua gây ngập nặng nhiều tuyến đường, vì thế nhiều khu trọ của sinh viên (SV) cũng phải chịu cảnh sống chung với lũ. Phòng trọ thường thấp trũng nên nước lũ càng dễ “tấn công” và làm hư hại nhiều đồ đạc của SV.

Theo học ở Huế gần 4 năm nay, chưa bao giờ Võ Dương Thành, SV Trường ĐH Khoa học Huế, thấy mưa bão gây ngập lụt nặng nề như năm nay. Phòng trọ của Thành nằm trên đường An Dương Vương bị nước lũ ào vào, gây ngập nặng khiến Thành và nhiều bạn khác trong dãy trọ lo sợ, phải sắp xếp đồ đạc lên trên cao rồi nhanh chóng di tản sang nơi khác.

Nước lũ dâng vào tận phòng trọ

Thành kể: “Ngày 10.10, thời tiết ở Huế mưa rất to nên cả đêm mình không dám ngủ vì sợ nước dâng vào phòng trọ. Suốt đêm, mình cứ canh chừng, thỉnh thoảng bỏ chân xuống dưới giường để xem nước vào đến đâu. Đến khoảng 3 giờ sáng, khi đặt chân xuống giường thì phát hiện nước dâng cao, mình liền la lớn để tất cả mọi người trong xóm trọ biết để chạy lũ. Mọi người thức dậy liền vội vàng sắp xếp toàn bộ đồ đạc kê lên chỗ cao hơn để tránh bị hư hại. Sau đó, mình cùng nhiều người khác nhanh chóng di chuyển sang nhà trọ của một người bạn cao ráo hơn xin ở nhờ vài hôm”.

Với Hồ Thị Phúc, SV Trường CĐ Y tế Huế, đợt mưa lũ ở Huế năm nay gói gọn bằng hai chữ “kinh hoàng”. Phúc hiện đang thuê trọ trên đường Hải Triều, một tuyến đường thuộc vùng trũng thấp của Huế và nằm sát bên dòng sông An Cựu. Nên khi mưa lũ xuất hiện, mực nước trên sông dâng cao tràn vào nhà gây ngập lụt nghiêm trọng.

Kể lại cảnh tượng ngập lụt kinh hoàng đó, Phúc chưa hết bàng hoàng nhớ lại: “Khoảng 10 giờ sáng khi mình đi trực ở bệnh viện về thì nước đã dâng vào phòng trọ. Đến khoảng 6 giờ chiều, nước ngập lên cao hơn cả giường. Ngoài đường lúc đó nước ngập ngang tới ngực nên mình cũng không dám ra ngoài. Thế là tụi mình liên tục gọi điện cho những người chèo ghe, đến để đưa đi. Thế nhưng, họ nói ghe cũng không vào được vì chỗ mình nước sâu quá”.

Bị mắc kẹt trong phòng trọ do nước ngập sâu

Trong phòng nước mỗi lúc một dâng lên, ngoài đường ngập quá sâu không ra được, cảnh “màn trời chiếu đất” khiến Phúc hoảng sợ. Sau đó, mọi người ở dãy trọ phải gọi cho lực lượng công an đến ứng cứu. Nhưng phải đến 22 giờ, lực lượng công an mới có mặt đưa các bạn đến ký túc xá Trường Bia để tránh trú an toàn. “Đến bây giờ mình vẫn còn quá kinh hãi trận ngập lụt hôm ấy”, Phúc nghẹn ngào nhớ lại.

Trong khi đó, phòng trọ của Thảo Sương, SV Trường ĐH Sư phạm Huế, trên đường Nguyễn Công Trứ bị ngập nặng và sau khi đi tránh trú quay về thì mọi đồ đạc trong phòng bị nước lũ làm hư hỏng toàn bộ.

“Hôm đó, nước lũ tràn đến hơn cửa sổ nên mình phải lánh tạm qua nhà họ hàng. Sau khi nước rút, mình quay về phòng thì tất cả sách vở bị ướt sũng rồi quần áo, chăn gối dính đầy bùn, không thể giặt sạch nổi nên mình phải vứt hết chúng đi. Coi như qua mùa lũ là mình mất trắng đồ đạc”, Sương nói.

Bữa ăn trong ngày lũ

Ăn mì gói cho qua đợt mưa, lũ

Cuộc sống của SV vốn thiếu trước hụt sau, nay phải sống chung với lũ những ngày qua nên khổ lại chồng thêm khổ và cứ thế ăn mì tôm qua ngày, qua bữa.

Nay Săt, SV Trường ĐH Khoa học Huế, cho biết mưa lũ kéo dài đã khiến dãy trọ của Săt ở đường Lương Văn Can bị mất điện hoàn toàn trong 2 ngày khiến cuộc sống, sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn.

“Trong 2 ngày không có điện thật là khó khăn và thiếu thốn trăm bề. Chẳng hạn như điện thoại hết pin không biết làm sao để liên lạc với gia đình. Rồi việc sinh hoạt, ăn uống ảnh hưởng rất nhiều khi thiếu điện nữa, buổi tối thì thắp đèn dầu rồi ngồi nhìn bốn bề là nước”, Săt chia sẻ.

Theo Bùi Thanh Lam, SV Khoa Du lịch ĐH Huế, khi nước lũ dâng cao ngập toàn bộ dãy trọ thì ngay lập tức chủ trọ khóa cổng lại, không cho tất cả SV ra ngoài để đảm bảo an toàn tính mạng. “Không đi ra ngoài được thì đồng nghĩa với việc không thể ra ngoài mua đồ ăn, thức uống và các vật dụng cần thiết khác. Bình thường SV thì đâu có đồ gì để dự trữ, bữa nào tính bữa đó, nên lũ cô lập mấy ngày là khốn đốn luôn. Cũng may là chủ trọ chỗ mình tốt bụng, có hỗ trợ cho SV ở đây khi vài gói mì tôm hoặc những bữa cơm để chống chọi trong mùa lũ ”, Lam nói.

Còn Tô Minh Kha, SV Trường ĐH Y Dược Huế, thì cho biết đợt mua lũ này toàn bộ đường Phan Chu Trinh, nơi trọ của Kha bị ngập sâu nên không dám ra ngoài để mua thức ăn.

“Hôm bữa mình thử lội ra ngoài đường thì nước cao hơn ngực, sợ quá không dám đi đâu. Mặc dù từ chỗ mình ra chỗ mua thực phẩm khá gần nhưng nước ngập sau quá sợ nguy hiểm nên ở luôn trong nhà. Mình cũng dự đoán trước là bão lũ sẽ vào nên có mua vài gói mì tôm trước đó, may chứ nếu không có gì thì không biết sống sót thế nào qua những ngày mưa lũ”, Kha bày tỏ.

Nước lũ đã rút dần, SV ở Huế cũng đang tranh thủ dọn dẹp lại phòng trọ để ổn định cuộc sống và quay trở lại học tập sau nhiều ngày tránh trú bão. Nhưng vẫn đang tiếp tục lo lắng vì tin bão đang sắp đổ bộ, nỗi lo thêm một lần chạy bão, chạy lũ nữa lại ám ảnh SV.