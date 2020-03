Ứng phó Covid-19: Nở rộ mô hình chăm sóc sức khỏe từ xa của người trẻ

Khởi nguồn tại Singapore, giữa năm 2019, Doctor Anywhere, mô hình khởi nghiệp chăm sóc sức khỏe có sự tham gia của các bác sĩ, chuyên gia khoa học công nghệ và người trẻ quản trị doanh nghiệp , có mặt ở Việt Nam.

Theo đó, trên một ứng dụng đã tải về điện thoại, người sử dụng có thể thực hiện cuộc gọi có hình ảnh (video call) với bác sĩ ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào để thực hiện tư vấn ban đầu. Nếu có thể chẩn đoán và kê đơn thuốc ngay, thuốc sau đó sẽ được giao tận nhà cho người bệnh ở Hà Nội, TP.HCM, muộn nhất trong vòng 3 giờ đồng hồ.

Nếu nhận thấy người bệnh phải thực hiện các xét nghiệm, chụp X-quang, bác sĩ sẽ chỉ định người bệnh thực hiện các xét nghiệm tại các bệnh viện (BV) liên kết với hệ thống. Toàn bộ kết quả sau đó được đưa vào hệ thống, làm thành hồ sơ bệnh án điện tử của mỗi người, từ đó sẽ được theo dõi, quản lý về sức khỏe lâu dài.

Mô hình trên có sự kết nối với hơn 100 bác sĩ ở các BV công tại Hà Nội, TP.HCM, các thông tin về người bệnh sẽ được bảo mật.

“Ở các TP lớn, nhiều BV công bị quá tải, người ta phải tới BV từ sáng sớm, xếp hàng lấy số và chờ đợi rất lâu để tới lượt khám, nhưng thời gian được nhận tư vấn từ bác sĩ có thể không đủ do còn quá nhiều người bệnh đang chờ, bác sĩ cần phân bổ thời gian hợp lý cho mỗi bệnh nhân. Đặc biệt, mùa dịch Covid-19 này, nguy cơ lây nhiễm chéo khi tới nơi đông người là rất cao. Do đó những cuộc gọi video call, tư vấn trực tuyến, thời gian nói chuyện với bác sĩ lâu hơn, có đơn thuốc giao tận nhà sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí và an toàn hơn trong bối cảnh này”, anh Nguyễn Thành Phan, 31 tuổi, CEO về lĩnh vực y tế công nghệ chia sẻ.