Sạt lở bờ sông do thiên tai và nhân tai. Mưa lũ là yếu tố tự nhiên khó kiểm soát, nhưng tình trạng khai thác cát trái phép lại là vấn đề nằm trong khả năng quản lý của chính quyền và các cơ quan chức năng. Vậy mà ở một số nơi, nạn hút cát trộm vẫn diễn ra trong khi chính quyền thừa nhận việc xử lý khó như "bắt cóc bỏ đĩa".

Ròng rã nhiều năm, người dân xóm Hưng Lam 2, xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) phải thay nhau thức đêm đuổi tàu hút cát trái phép để bảo vệ bờ kè ven sông Lam. Họ làm việc ấy để bảo vệ đất sản xuất, nhà cửa của gia đình mình và giữ gìn bờ kè được đầu tư bằng tiền ngân sách.

Những ngày đi thực tế tại bãi sông này, hình ảnh người dân gần như thức trắng đêm để theo dõi, xua đuổi tàu hút cát khiến tôi không khỏi trăn trở. Đêm mưa, khi các đối tượng khai thác cát trái phép lợi dụng thời tiết để hoạt động, cũng là lúc người dân phải căng mình canh giữ.

Bãi sông ở Hưng Lam 2 nằm bên lở. Khoảng 10 năm trước, tỉnh Nghệ An đã đầu tư xây dựng tuyến kè đá để chống xói lở, bảo vệ đất đai. Thế nhưng, chính khu vực sát chân kè lại trở thành nơi các tàu hút cát trái phép nhắm đến, bởi có nhiều cát và chất lượng cát tốt.

Thời gian qua, chính quyền và lực lượng chức năng đã tổ chức truy đuổi, ngăn chặn, bắt giữ và xử phạt một số tàu khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, nếu việc xử lý chỉ dừng lại ở những đợt truy quét, bắt giữ riêng lẻ mà không xử lý tận gốc thì tình trạng tái phạm sẽ khó chấm dứt.

Hút cát trái phép là hành vi chiếm đoạt tài nguyên quốc gia, có thể làm thay đổi địa hình lòng sông, tác động đến dòng chảy, gia tăng nguy cơ sạt lở. Trong khi đó, để xây dựng một tuyến kè chống sạt lở cần nguồn kinh phí rất lớn. Không thể để một bên ngân sách phải chật vật tìm nguồn kinh phí xây kè, một bên là những kẻ khai thác cát trái phép vẫn có cơ hội tàn phá lòng sông, uy hiếp chính những công trình ấy.