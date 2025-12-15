Hà Nội đầu tư 2 'siêu dự án' với tư duy trăm năm

Tổng vốn 1,78 triệu tỉ đồng, quy mô hơn 20.000 ha

Tại kỳ họp thứ 29 diễn ra ngày 14.12, HĐND TP.Hà Nội đã biểu quyết thống nhất nguyên tắc, chủ trương đầu tư Dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn TP.Hà Nội và Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phối cảnh khu B ở khu đô thị thể thao Olympic Ảnh: Lê Hải

Hai "siêu dự án" là khu đô thị thể thao Olympic và trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng số vốn 1,78 triệu tỉ đồng, có quy mô sử dụng đất hơn 20.000 ha, sẽ được triển khai tại Hà Nội trong thời gian tới nhằm tạo động lực phát triển.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh các dự án này thể hiện tầm nhìn mới, tư duy trăm năm, hứa hẹn kiến tạo không gian cảnh quan xanh, đẹp, hiện đại của thủ đô. Do đó, những dự án quan trọng này cần được triển khai ngay, và sẽ tác động sâu rộng, là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh, bức xúc của thành phố.

Theo tờ trình của UBND TP.Hà Nội, dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 11.000 ha, bao gồm trục đại lộ giao thông khoảng 80 km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha; giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha.

Dự án gồm 4 dự án thành phần độc lập. Trong đó, dự án thành phần 1 và 2 lần lượt triển khai tại tả ngạn và hữu ngạn sông Hồng, bao gồm trục giao thông, công viên cảnh quan và tái thiết đô thị. Dự án thành phần 3 là tuyến metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 45 km, kết nối đồng bộ với mạng lưới đường sắt đô thị của Hà Nội. Dự án thành phần 4 là các khu đô thị tái định cư, triển khai tại chỗ hoặc tại các quỹ đất đối ứng.

Dự án nằm trên khu vực dọc sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã, phường. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 855.000 tỉ đồng; dự kiến khởi công vào ngày 19.12 và hoàn thành dự án vào năm 2030.

Đối với khu đô thị thể thao Olympic, dự án có quy mô hơn 9.171 ha, thuộc địa bàn 11 xã, phường, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa và được chia thành 4 phân khu A, B, C, D.

Trong đó, khu A rộng khoảng 1.743 ha, là đô thị mới gắn với mô hình TOD và đầu mối giao thông. Khu B diện tích khoảng 3.113 ha, là khu vực trọng tâm phát triển đô thị thể thao với sân vận động đẳng cấp quốc tế. Khu C rộng khoảng 1.832 ha, phát triển đô thị thể thao và dịch vụ hỗ trợ. Khu D diện tích khoảng 2.438 ha, định hướng phát triển đô thị thể thao và dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của khu đô thị thể thao Olympic khoảng 925.000 tỉ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người. Tiến độ đặt ra là hoàn thành khu liên hợp thể thao và sân vận động vào quý 2/2030, hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2035.

Khu đô thị có ý nghĩa chiến lược

Phát biểu tại hội trường, đại biểu HĐND TP.Hà Nội Trịnh Xuân Quang cho biết dự án trục cảnh quan đại lộ sông Hồng được kỳ vọng tạo thành "kỳ tích sông Hồng" trong kỷ nguyên mới. "Dự án này là khát vọng nhiều đời của người dân thủ đô, của nhiều thế hệ lãnh đạo. Thì nay, khát vọng ấy có cơ hội sớm thành hiện thực", ông Quang nói.

Trước việc có 50.000 hộ dân chịu ảnh hưởng của dự án, ông Quang lưu ý quá trình thực hiện dự án cần tính toán kế hoạch tái định cư, cơ chế chính sách giải phóng mặt bằng thuận lợi nhất, ưu tiên bố trí chỗ ở tốt hơn, tạo lập khái niệm khu đô thị tái định cư văn minh, đảm bảo điều kiện sống cho người dân bị ảnh hưởng…

Đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic, các ban của HĐND TP.Hà Nội đánh giá đây là dự án có ý nghĩa chiến lược trong việc hình thành một quần thể đô thị thể thao hiện đại, đồng bộ chức năng, tạo tiền đề để Hà Nội có khả năng đăng cai các sự kiện thể thao lớn của khu vực và thế giới như Đại hội Thể thao châu Á, Thế vận hội Olympic.

Mặt khác, nhiều đại biểu HĐND nhấn mạnh yêu cầu định hướng chức năng sử dụng đất phải bảo đảm khớp nối đồng bộ với các khu vực lân cận, tuân thủ và cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể thủ đô. Quy hoạch cần có giải pháp hài hòa giữa phát triển đô thị mới với bảo tồn, kết nối các khu dân cư, làng xóm hiện hữu. Đồng thời, cần đánh giá toàn diện tác động xã hội, đặc biệt đối với các hộ dân trong khu vực nghiên cứu, để xây dựng chính sách tổng thể về giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp, bảo đảm sinh kế bền vững.