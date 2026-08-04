Hãng ô tô nào đang bán chạy nhất thế giới?

Toyota giữ vững ngôi đầu bất chấp thị trường biến động

Sau 6 tháng đầu năm 2026, Toyota tiếp tục là hãng bán nhiều ô tô nhất thế giới. Theo số liệu "ông lớn" Nhật Bản công bố cuối tháng 7 vừa qua, toàn tập đoàn đã bán ra tổng cộng 5.390.484 xe trên phạm vi toàn cầu, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả trên bao gồm hơn 5 triệu xe thương hiệu Toyota và Lexus, cùng với một phần nhỏ doanh số của Daihatsu và Hino.

Đáng chú ý, dù doanh số giảm gần 155.000 xe, Toyota vẫn dẫn đầu thị trường toàn cầu trong nửa đầu năm 2026. Đây đã là năm thứ bảy liên tiếp tập đoàn ô tô Nhật Bản giữ vững thành tích này.

Toyota tiếp tục giữ vị trí hãng ô tô bán chạy nhất thế giới trong nửa đầu năm 2026, với hơn 5,39 triệu xe đến tay khách hàng ẢNH: REUTERS

Đối thủ bám đuổi Toyota là Volkswagen Group. Lũy kế từ đầu năm nay, tập đoàn ô tô Đức bàn giao khoảng 4,13 triệu xe (bao gồm Volkswagen, Audi, Skoda, Seat/Cupra, Porsche và nhiều thương hiệu thành viên khác), giảm 6% so với cùng kỳ. Kết quả này khiến khoảng cách giữa hai tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới bị nới rộng, lên tới hơn 1,26 triệu xe.

Đó là chưa kể, Toyota giữ vững ngôi đầu trong bối cảnh hoạt động kinh doanh không hoàn toàn thuận lợi. Theo Reuters, doanh số riêng của hai thương hiệu Toyota và Lexus giai đoạn nửa đầu năm 2026 đã giảm khoảng 2,9%. Theo lý giải của nhiều chuyên gia, nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc, cùng quá trình chuyển đổi sang thế hệ mới của một số mẫu xe chủ lực như RAV4, ảnh hưởng đáng kể đến sức bán.

Volkswagen cũng trải qua nửa đầu năm nhiều khó khăn. Tập đoàn ô tô Đức tăng trưởng tại châu Âu và Nam Mỹ nhưng không đủ bù đắp mức giảm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Riêng tại Trung Quốc, lượng xe Volkswagen Group bàn giao giảm gần 26%, trong khi Toyota cũng giảm hơn 17%.

Kết quả này phản ánh sức ép ngày càng lớn mà các hãng xe nước ngoài phải đối mặt tại Trung Quốc. Những nhà sản xuất nội địa đang dần mở rộng thêm thị phần nhờ tốc độ phát triển sản phẩm nhanh, giá cạnh tranh và lợi thế rõ rệt ở nhóm xe điện, xe hybrid sạc ngoài.

Volkswagen và Hyundai - KIA vẫn bám đuổi, nhưng khoảng cách với Toyota còn khá lớn trong cuộc đua doanh số toàn cầu ẢNH: REUTERS

Ở nhóm tiếp theo, Hyundai và KIA đạt tổng doanh số gần 3,58 triệu xe. Trong đó, Hyundai bán hơn 1,94 triệu xe. Còn KIA đạt trên 1,63 triệu xe, đồng thời lập kỷ lục doanh số nửa đầu năm của riêng thương hiệu này. Dù vậy, khoảng cách giữa tập đoàn ô tô Hàn Quốc với hai vị trí dẫn đầu vẫn tương đối lớn.

Vì sao Toyota vẫn bán nhiều xe nhất?

Lợi thế lớn nhất của Toyota nằm ở quy mô thị trường và độ phủ sản phẩm. Tập đoàn Nhật Bản hiện diện mạnh tại Bắc Mỹ, Nhật Bản, Đông Nam Á, Trung Đông, châu Phi và nhiều nền kinh tế đang phát triển. Danh mục sản phẩm trải rộng từ xe cỡ nhỏ, sedan, SUV đến bán tải, xe thương mại và xe sang.

Nhờ hoạt động trên nhiều khu vực, Toyota có khả năng hạn chế tác động khi một thị trường suy giảm. Trong nửa đầu năm nay, kết quả không thuận lợi tại Trung Quốc được bù đắp một phần bởi nhu cầu tại Nhật Bản và Bắc Mỹ. Đây là lợi thế mà không nhiều nhà sản xuất có thể duy trì ở quy mô tương đương.

Ngoài ra, xe hybrid tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong sức bán của tập đoàn Toyota. Theo đó, 6 tháng đầu năm, hai thương hiệu Toyota và Lexus tiêu thụ hơn 2,33 triệu xe hybrid, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh số xe thuần điện tăng mạnh lên hơn 193.000 chiếc nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng xe bán ra.

Xe hybrid tiếp tục là trụ cột giúp Toyota duy trì sức bán, trong bối cảnh thị trường ô tô thế giới biến động mạnh ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Những con số này cho thấy chiến lược phát triển đồng thời nhiều hệ truyền động vẫn đang phát huy hiệu quả. Thay vì chuyển hoàn toàn sang xe thuần điện, Toyota duy trì xe động cơ đốt trong, hybrid, hybrid sạc ngoài, xe điện và xe sử dụng pin nhiên liệu. Cách tiếp cận này giúp hãng phục vụ nhiều nhóm khách hàng, phù hợp với điều kiện hạ tầng và khả năng chi trả khác nhau giữa các thị trường.

Tuy nhiên, quy mô lớn không đồng nghĩa Toyota có thể đứng ngoài cuộc chuyển dịch của ngành ô tô. Mức giảm tại Trung Quốc cho thấy hãng đang gặp thách thức tại thị trường có tốc độ điện hóa nhanh nhất thế giới. Doanh số xe thuần điện dù tăng mạnh vẫn còn khá khiêm tốn nếu đặt cạnh tổng quy mô bán hàng của tập đoàn.

Kết quả nửa đầu năm 2026 vì vậy cho thấy hai mặt của Toyota. Đây vẫn là hãng xe bán chạy nhất thế giới, với khoảng cách đáng kể so với Volkswagen và Hyundai - KIA. Dù vậy, lợi thế hiện nay chủ yếu được xây dựng trên mạng lưới thị trường rộng, danh mục sản phẩm đa dạng và sức hút của xe hybrid.

Về dài hạn, khả năng lấy lại đà tăng trưởng tại Trung Quốc, mở rộng dòng xe điện và thích nghi với những thay đổi nhanh chóng về công nghệ... sẽ quyết định Toyota có thể duy trì vị trí dẫn đầu trong bao lâu.