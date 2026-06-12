Hành trình trở thành 'người sắt' của đôi vợ chồng

Cuộc thi thử thách sức bền này được xem là khắc nghiệt bậc nhất với tổng quãng đường 226 km gồm: bơi 3,8 km, đạp xe 180 km và chạy bộ 42 km. Hành trình của cặp vợ chồng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu thể thao.

Từ người cổ vũ đến bạn đồng hành

Bước ngoặt đầu tiên bắt đầu từ anh Nguyễn Đức Nghĩa. Cuối năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, anh phải làm việc tại nhà trong thời gian dài. Khi đó, cân nặng của anh đã vượt mốc 100 kg, cơ thể nặng nề và thường xuyên mệt mỏi. Vì thế, anh quyết định xỏ giày chạy bộ với mục tiêu đơn giản là cải thiện sức khỏe. "Lúc mới tập, tôi chỉ chạy được khoảng 200 m là phải đi bộ. Sau 4 tháng mới có thể chạy liên tục 5 km và giảm được 16 kg", anh nhớ lại.

Vợ chồng anh Nghĩa - chị Trang trước cuộc đua IRONMAN tại Đà Nẵng hồi tháng 5 ẢNH: NVCC

Từ những bước chạy đầu tiên, anh Nghĩa dần yêu thích thể thao hơn. Chỉ sau khoảng 9 tháng tập luyện nghiêm túc, anh đã hoàn thành cự ly marathon 42 km. Thời điểm đó, chị Trang vẫn gắn bó với yoga và thường xuyên đứng bên ngoài cổ vũ chồng. "Lúc đó tôi thấy việc chạy được 5 km đã rất khủng khiếp rồi", chị nói.

Năm 2021, anh Nghĩa biết đến 3 môn phối hợp (triathlon). Hình ảnh các vận động viên bơi, đạp xe rồi chạy liên tục trên quãng đường dài khiến anh bị cuốn hút. "Tôi nghĩ nếu người khác làm được thì mình cũng có thể thử", anh kể.

Vốn đã có nền tảng chạy bộ và biết bơi, anh bắt đầu tự học về đạp xe. Chiếc xe đạp đầu tiên được mua theo hình thức trả góp, còn kỹ thuật tập luyện chủ yếu học qua YouTube và những người đi trước.

Tháng 5.2022, anh tham gia cuộc thi IRONMAN 70.3 tại Đà Nẵng và hoàn thành trong gần 8 giờ. "Lúc đó tôi thấy chồng khá... điên rồ. Nhưng tôi luôn tin anh ấy sẽ làm được", chị Trang kể vui. Chính niềm tin dành cho chồng lại trở thành động lực để chị bước vào hành trình của riêng mình.

Chị Trang đón anh Nghĩa sau khi anh hoàn thành cuộc đua ẢNH: NVCC

Từ người đứng ngoài cổ vũ, chị Trang bắt đầu tập chạy bộ. Ban đầu chỉ là những buổi chạy ngắn để rèn luyện sức khỏe. Sau đó, được chồng hướng dẫn và động viên, chị dần tăng quãng đường, cải thiện thể lực và thử sức ở những cuộc thi đầu tiên.

Năm 2024, chị tham gia giải 3 môn phối hợp tại Phú Quốc ở cự ly Sprint gồm bơi 750 m, đạp xe 20 km và chạy 5 km. Lần đầu tiên đứng ở vạch xuất phát của một giải triathlon, chị không nghĩ mình có thể về đích. Thế nhưng chị đã giành hạng 3 ở nhóm tuổi của mình. "Tôi nhận ra bản thân có thể làm được nhiều điều hơn mình từng nghĩ", chị Trang nói.

Sau đó, hai vợ chồng tiếp tục đồng hành trong nhiều giải đấu trong và ngoài nước. Với họ, thể thao không chỉ là sở thích mà còn trở thành một phần trong cuộc sống gia đình. Cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, anh Nghĩa và chị Trang phải cân bằng giữa công việc, việc nhà và chăm sóc 2 con nhỏ.

Để có thời gian tập luyện, hai người phải chia nhau từng khung giờ trong ngày. Chị Trang thường tập vào sáng sớm trước giờ làm việc, còn anh Nghĩa tranh thủ tập sau giờ tan ca. Những buổi tập dài vào cuối tuần, họ nhờ ông bà hỗ trợ chăm cháu để cùng ra đường đạp xe hoặc chạy bộ. "Có những ngày một người tập thì người còn lại ở nhà với con. Chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ nhau để cả hai cùng theo đuổi mục tiêu", chị Trang chia sẻ.

Cái ôm ở vạch đích

Trước cuộc đua IRONMAN 140.6, hai vợ chồng đã dành hơn nửa năm chuẩn bị. Ngày xuất phát, anh Nghĩa chọn mặc chiếc áo màu cam nổi bật với hy vọng vợ có thể dễ dàng nhận ra mình trong phần thi bơi. "Tôi nghĩ nếu nhìn thấy chồng thì vợ sẽ yên tâm hơn", anh cười.

Thế nhưng sau tiếng còi xuất phát, hàng ngàn vận động viên đồng loạt lao xuống biển và hai vợ chồng hoàn toàn mất dấu nhau. Suốt phần thi bơi, đạp xe rồi chạy bộ sau đó, họ chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy nhau trên đường đua.

Theo quy định, vận động viên không được hỗ trợ nhau trong quá trình thi đấu. Điều duy nhất họ có thể làm là dành cho nhau những lời động viên ngắn gọn mỗi khi tình cờ gặp lại. Sau hơn 14 giờ thi đấu liên tục, chị Trang cán đích. Ít lâu sau, anh Nghĩa cũng hoàn thành phần thi của mình.

Gặp lại nhau sau gần một ngày dài bơi, đạp xe và chạy bộ, hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau giữa những tràng pháo tay của bạn bè và các vận động viên khác. Khoảnh khắc ấy là phần thưởng lớn nhất cho hành trình nhiều năm bền bỉ tập luyện."Khi nghe câu nói "You are an Ironman" (Bạn là Người sắt), tôi cảm thấy đó không chỉ là sự công nhận cho một cuộc đua mà còn là cách để vượt qua chính mình, đối diện với những thử thách trong cuộc sống", chị Trang chia sẻ.