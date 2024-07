Hari Won sang Hàn đóng phim, tiết lộ lý do giấu Trấn Thành

Hari Won chia sẻ những hình ảnh trong trong dự án phim My Sweet Mobster do Hàn Quốc sản xuất. Phim do Kim Young-hwan và Kim Woo-hyun làm đạo diễn, có sự tham gia của các diễn viên Uhm Tae-goo, Han Sun-hwa, Kwon Yu... Hari Won bật mí cô xuất hiện trong tập 7 và tập 8 của phim, được trình chiếu trên đài JTBC.

Theo tiết lộ của giọng ca Hương đêm bay xa, cô vào vai Ta Woan - người cầm đầu sừng sỏ trong phim. Dù ban đầu đôi bên đã thống nhất về mặt tạo hình nhưng khi Hari Won sang Hàn chuẩn bị quay, đạo diễn cho rằng vẻ ngoài hiền lành của vợ Trấn Thành là trở ngại khi biến hoá thành nhân vật ông mong muốn. Vì thế, ê kíp quyết định trang điểm lố hơn để thể hiện sự gai góc của nhân vật.

Hari Won trong phim My Sweet Mobster do Hàn Quốc sản xuất NVCC

Hari Won cho biết quá trình trang điểm, làm tóc tốn nhiều thời gian nhưng cô cảm thấy hào hứng vì tạo hình nhân vật đúng với ý đồ đạo diễn. Để có thể hóa thân vào vai diễn, nữ ca sĩ cũng phải dành thời gian học thêm tiếng Thái. Cô nói bản thân có những trải nghiệm thú vị khi thể hiện thái độ hung hăng, chửi mắng bạn diễn trong phim - điều mà trước đây Hari Won chưa từng làm.

Tạo hình gai góc của Hari Won trong phim NVCC

Lần đầu tiên chạm ngõ một bộ phim do ê kíp Hàn Quốc sản xuất, Hari Won cho biết bản thân cảm thấy hào hứng dù chỉ là cameo. Cô không đặt nặng vấn đề tiền bạc, quan trọng nhất là việc học hỏi được những kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Vợ Trấn Thành chia sẻ cô bất ngờ khi được phó đạo diễn đích thân mời tham gia phim bởi thời gian cả hai từng làm việc chung cách đây khá lâu. Giọng ca Hương đêm bay xa quyết định nhận lời vì nghĩ rằng đây là vai diễn độc đáo, khác biệt hoàn toàn so với cô ở đời thực.

Hari Won cho biết cô không chia sẻ với Trấn Thành chi tiết trong phim mà mình đóng. Lý do nữ diễn viên đưa ra là vì sợ khi phim lên sóng, cảnh quay bị cắt thì sẽ ngại với người bạn đời. Dù có chồng là đạo diễn nghìn tỉ nhưng Hari Won không muốn dựa dẫm. Thay vào đó, Trấn Thành chỉ đưa ra những góp ý để nữ ca sĩ làm tốt hơn ở những dự án sau.