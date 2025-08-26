Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Hạt chia ngâm nước dừa: lợi ích bất ngờ khi uống vào buổi sáng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
26/08/2025 09:12 GMT+7

Hạt chia ngâm nước dừa là loại thức uống tự nhiên giàu chất điện giải và khoáng chất. Uống hỗn hợp này mỗi sáng không chỉ giúp giảm cân, cải thiện hệ tiêu hóa mà còn giảm cholesterol và nhiều lợi ích khác.

Cách làm rất đơn giản, chỉ cần cho 1-2 muỗng canh hạt chia vào nước dừa rồi ngâm. Tỷ lệ là 1 muỗng hạt chia ngâm trong 150 ml nước dừa. Nếu uống liền thì ngâm trong khoảng 20-30 phút. Nếu muốn hạt chia nở đều thì ngâm 2-3 tiếng, thậm chí để qua đêm, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ)

Hạt chia ngâm nước dừa: lợi ích bất ngờ khi uống vào buổi sáng - Ảnh 1.

Nước dừa và hạt chia là sự kết hợp giàu dinh dưỡng cho cơ thể

ẢNH: AI

Hạt chia khi ngâm trong nước, dù là nước lọc hay nước dừa, sẽ hấp thụ nước và hình thành lớp gel bao quanh hạt. Lớp gel này trơn và hơi dai. Hạt chia ngâm nước dừa khi đó sẽ có những lợi ích sức khỏe sau:

Giảm cân

Hạt chia giàu chất xơ hòa tan, khi ngâm sẽ tạo thành dạng gel, giúp kéo dài cảm giác no và hạn chế ăn vặt quá mức. Nghiên cứu đăng trên chuyên san Nutrition Research and Practice cho thấy bổ sung 4 gram chất xơ hòa tan mỗi ngày có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ bụng và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Trong khi đó, nước dừa có lượng calo thấp hơn nhiều so với các loại nước ngọt hay nước trái cây công nghiệp, nhờ đó giảm nguy cơ dư thừa calo. Sự kết hợp giữa nước dừa và hạt chia sẽ kiểm soát cảm giác thèm ăn một cách tự nhiên.

Da sáng mịn

Không chỉ tốt cho sức khỏe bên trong, hạt chia ngâm nước dừa còn có tác dụng làm đẹp da. Hạt chia giàu chất chống ô xy hóa, đặc biệt là a xít caffeic và quercetin, giúp chống lại các gốc tự do gây lão hóa da.

Trong khi đó, nước dừa chứa cytokinin, một loại hoóc môn thực vật có khả năng làm chậm quá trình lão hóa và thúc đẩy sự tái tạo tế bào. Sự kết hợp này cải thiện độ đàn hồi và mang lại làn da sáng mịn tự nhiên.

Duy trì cholesterol khỏe mạnh

Một trong những lợi ích đáng chú ý của hạt chia là khả năng giảm cholesterol "xấu" LDL và tăng cholesterol "tốt" HDL. Nghiên cứu trên chuyên san British Journal of Nutrition cho thấy chế độ ăn giàu hạt chia giúp giảm mức chất béo trung tính và nguy cơ xơ vữa động mạch.

Ngoài ra, hạt chia chứa nhiều a xít béo omega-3 có tác dụng chống viêm và bảo vệ tim mạch. Khi kết hợp với nước dừa giàu kali và magiê, loại thức uống này không chỉ giúp hạ huyết áp, duy trì hệ tim mạch khỏe mạnh mà còn phòng ngừa bệnh lý chuyển hóa.

Thúc đẩy tiêu hóa

Chất xơ trong hạt chia nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, nhờ đó ngăn ngừa táo bón và cải thiện tiêu hóa. Một thìa canh hạt chia, khoảng 28 gram, chứa gần 11 gram chất xơ. Lượng chất xơ này tương đương 42% nhu cầu hằng ngày của cơ thể.

Khi ngâm trong nước dừa, lớp gel của hạt chia hoạt động như một chất bôi trơn tự nhiên cho hệ tiêu hóa. Đồng thời, nước dừa chứa enzym sinh học như catalase, peroxidase và dehydrogenase có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa thức ăn. Việc uống hỗn hợp này mỗi sáng sẽ kích thích nhu động ruột, cải thiện sự hấp thụ dinh dưỡng và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, theo Healthline.

