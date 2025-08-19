Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Hay thức giấc giữa đêm: Đây là mẹo hay cho bạn

Thiên Lan
Thiên Lan
19/08/2025 09:36 GMT+7

Thức giấc giữa đêm làm gián đoạn giai đoạn ngủ sâu (REM), khiến bạn uể oải và cáu kỉnh vào sáng hôm sau.

Sau đây là một số mẹo hay để cải thiện giấc ngủ, được các chuyên gia chia sẻ.

Mẹo giúp ngủ không bị thức giấc giữa đêm

Giữ lịch ngủ ổn định. Đồng hồ sinh học của cơ thể hoạt động tốt hơn khi đi ngủ vào cùng giờ mỗi ngày và thức dậy cũng vậy, theo trang tin sức khỏe The Greatest.

Không gian ngủ lý tưởng. Phòng nên mát, tối và yên tĩnh. Sử dụng tiếng ồn trắng có thể ngăn giấc ngủ bị gián đoạn.

Chỉ ngủ khi buồn ngủ thật sự. Ép ngủ không khi nào kéo dài giấc ngủ hiệu quả.

Thực hiện "khởi động lại giấc ngủ". Nếu bị thức giấc mà không ngủ lại được. Hãy rời giường, đọc sách hoặc nghe nhạc nhẹ trong 10 - 15 phút và thử ngủ lại, bác sĩ Angelica Balingit, đang làm việc tại Mỹ, gợi ý.

Thư giãn trước giờ ngủ. Thiền, nghe nhạc nhẹ hoặc massage giúp cơ thể dễ thư giãn, tạo tín hiệu sẵn sàng ngủ.

Tập thể dục vào ban ngày, không phải ngay trước khi ngủ. Vận động giúp ngủ ngon hơn, nhưng đừng tập ngay trước khi ngủ vì có thể khiến bạn tỉnh táo hơn, theo The Greatest.

Chỉ uống cà phê vào buổi sáng. Dùng cà phê hay đồ uống năng lượng vào buổi tối có thể khiến bạn mất ngủ giữa đêm.

Đừng ăn quá muộn vào đêm. Ăn ít nhất 2 - 3 tiếng trước khi ngủ để tránh đầy bụng hay trào ngược.

Ngoài ra, để tránh thức giấc giữa đêm, cũng cần hạn chế rượu trước giờ ngủ và bỏ thuốc lá, tránh sử dụng điện thoại ít nhất 1 tiếng trước khi đi ngủ.

- Ảnh 1.

Phòng nên mát, tối và yên tĩnh. Sử dụng tiếng ồn trắng có thể ngăn giấc ngủ bị gián đoạn

Ảnh: AI

Khi nào nên gặp bác sĩ?

Nếu đã áp dụng các biện pháp trên nhưng vẫn bị thức giấc thường xuyên, bạn nên cân nhắc các nguyên nhân y tế tiềm ẩn như:

  • Rối loạn tuyến giáp.
  • Ngưng thở khi ngủ khiến bạn thức dậy thở gấp hoặc ngáy to.
  • Hội chứng chân không yên.
  • Mất ngủ mạn tính.
  • Rối loạn tâm lý như lo âu, trầm cảm.
  • Tiểu đêm nhiều do bệnh lý như tiểu đường, phì đại tuyến tiền liệt, hoặc tác dụng phụ của thuốc, theo The Greatest.

Tóm lại, giấc ngủ chất lượng bắt đầu từ việc duy trì thói quen ngủ lành mạnh: từ giờ ngủ đều đặn, môi trường lý tưởng, đến tránh chất kích thích và hoạt động làm tỉnh táo. Nếu bạn vẫn thường xuyên thức giấc giữa đêm dù đã thay đổi thói quen, hãy đi khám để được chẩn đoán và điều trị đúng hướng.

Tin liên quan

Nguyên nhân nào khiến hàng triệu phụ nữ thức giấc lúc 3 giờ 29 phút?

Nguyên nhân nào khiến hàng triệu phụ nữ thức giấc lúc 3 giờ 29 phút?

Nghiên cứu cho thấy hàng triệu phụ nữ thức giấc vào cùng một thời điểm mỗi đêm.

Khám phá thêm chủ đề

Thức giấc Giấc ngủ trước khi ngủ Thức dậy Thư giãn cà phê Yên tĩnh Nhạc nhẹ Tuyến giáp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận