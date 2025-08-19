Hay thức giấc giữa đêm: Đây là mẹo hay cho bạn

Sau đây là một số mẹo hay để cải thiện giấc ngủ, được các chuyên gia chia sẻ.

Mẹo giúp ngủ không bị thức giấc giữa đêm

Giữ lịch ngủ ổn định. Đồng hồ sinh học của cơ thể hoạt động tốt hơn khi đi ngủ vào cùng giờ mỗi ngày và thức dậy cũng vậy, theo trang tin sức khỏe The Greatest.

Không gian ngủ lý tưởng. Phòng nên mát, tối và yên tĩnh. Sử dụng tiếng ồn trắng có thể ngăn giấc ngủ bị gián đoạn.

Chỉ ngủ khi buồn ngủ thật sự. Ép ngủ không khi nào kéo dài giấc ngủ hiệu quả.

Thực hiện "khởi động lại giấc ngủ". Nếu bị thức giấc mà không ngủ lại được. Hãy rời giường, đọc sách hoặc nghe nhạc nhẹ trong 10 - 15 phút và thử ngủ lại, bác sĩ Angelica Balingit, đang làm việc tại Mỹ, gợi ý.

Thư giãn trước giờ ngủ. Thiền, nghe nhạc nhẹ hoặc massage giúp cơ thể dễ thư giãn, tạo tín hiệu sẵn sàng ngủ.

Tập thể dục vào ban ngày, không phải ngay trước khi ngủ. Vận động giúp ngủ ngon hơn, nhưng đừng tập ngay trước khi ngủ vì có thể khiến bạn tỉnh táo hơn, theo The Greatest.

Chỉ uống cà phê vào buổi sáng. Dùng cà phê hay đồ uống năng lượng vào buổi tối có thể khiến bạn mất ngủ giữa đêm.

Đừng ăn quá muộn vào đêm. Ăn ít nhất 2 - 3 tiếng trước khi ngủ để tránh đầy bụng hay trào ngược.

Ngoài ra, để tránh thức giấc giữa đêm, cũng cần hạn chế rượu trước giờ ngủ và bỏ thuốc lá, tránh sử dụng điện thoại ít nhất 1 tiếng trước khi đi ngủ.

Khi nào nên gặp bác sĩ?

Nếu đã áp dụng các biện pháp trên nhưng vẫn bị thức giấc thường xuyên, bạn nên cân nhắc các nguyên nhân y tế tiềm ẩn như:

Rối loạn tuyến giáp.

Ngưng thở khi ngủ khiến bạn thức dậy thở gấp hoặc ngáy to.

Hội chứng chân không yên.

Mất ngủ mạn tính.

Rối loạn tâm lý như lo âu, trầm cảm.

Tiểu đêm nhiều do bệnh lý như tiểu đường, phì đại tuyến tiền liệt, hoặc tác dụng phụ của thuốc, theo The Greatest.

Tóm lại, giấc ngủ chất lượng bắt đầu từ việc duy trì thói quen ngủ lành mạnh: từ giờ ngủ đều đặn, môi trường lý tưởng, đến tránh chất kích thích và hoạt động làm tỉnh táo. Nếu bạn vẫn thường xuyên thức giấc giữa đêm dù đã thay đổi thói quen, hãy đi khám để được chẩn đoán và điều trị đúng hướng.