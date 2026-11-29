Tiền sử dụng đất có thể tăng đến 2,6 lần

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM, giải thích, Nghị quyết 254/2025 đã quy định hệ số K là tỷ lệ tăng, giảm giá đất của các loại đất tương ứng với khu vực, vị trí đã quy định trong bảng giá đất. Hệ số này bao gồm hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường (K1), hệ số điều chỉnh theo quy hoạch (K2) và hệ số điều chỉnh theo yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất (K3). UBND cấp tỉnh quyết định ban hành hệ số K áp dụng từ ngày 1.1 hằng năm. Trường hợp cần thiết, UBND cấp tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung hệ số K trong năm hoặc cho từng khu vực, vị trí để áp dụng. Còn theo luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, bảng giá đất và hệ số K được áp dụng trong 4 trường hợp: tính các khoản thu ngân sách nhà nước từ đất đai; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; trường hợp khác.

Các chuyên gia đề nghị xây dựng hệ số K thấp để giảm áp lực về tài chính cho người dân và doanh nghiệp ẢNH: ĐÌNH SƠN

"Như vậy, hệ số K lần này tác động rất lớn đến không chỉ người dân, doanh nghiệp mà cả thị trường bất động sản. Nếu hệ số K quá cao sẽ đẩy tiền sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp tăng cao, từ đó khiến giá nhà đất tăng theo", ông Châu nhấn mạnh.

Các chuyên gia đề nghị xây dựng hệ số K thấp để giảm áp lực về tài chính cho người dân và doanh nghiệp ẢNH: ĐÌNH SƠN

Hiện nay TP.HCM đang áp dụng hệ số K1 và hệ số K3 đều ở mức 1, không làm phát sinh thêm chi phí ngoài bảng giá đất. Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất sẽ thuộc nhóm áp dụng hệ số K bằng 1, nghĩa là nghĩa vụ tài chính được tính theo bảng giá đất hiện hành, không làm tăng chi phí. Riêng các dự án đầu tư theo quy hoạch xây dựng sẽ áp dụng thêm hệ số K2 dao động từ 1 - 1,7 lần với dự án cao tầng và 1 - 1,3 lần với dự án thấp tầng và khu công nghiệp tùy theo hệ số sử dụng đất. Trong khi hệ số K được cấu thành từ tích số của 3 hệ số thành phần là K1, K2 và K3. Ví dụ: một khu đất có giá trong bảng giá đất là 10 triệu đồng/m2. Nếu K1 và K3 đều bằng 1, giá đất vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, nếu K2 được áp dụng ở mức 1,6, giá đất sẽ tăng lên 16 triệu đồng/m2. Khi chuyển sang cơ chế tính mới, tiền sử dụng đất tại một số dự án có thể tăng từ 2 - 2,6 lần.

Các chuyên gia đề nghị xây dựng hệ số K thấp để giảm áp lực về tài chính cho người dân và doanh nghiệp ẢNH: ĐÌNH SƠN

"Tôi ví dụ như vậy để thấy hệ số K là công cụ rất quan trọng, giúp tạo sự công bằng đối với cả người dân, doanh nghiệp và Nhà nước. Vì vậy TP cần xây dựng hệ số K để tính tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sao cho hợp lý, đặc biệt đối với những hộ gia đình đã sử dụng đất ổn định lâu dài", ông Châu lưu ý và đề xuất hệ số K đối với hộ gia đình, cá nhân là dưới 1, bởi hiện nay trong khi bảng giá đất đã tích hợp các hệ số K, nên giá đất đã rất cao. Đồng thời hệ số K áp dụng luôn cho 5 trường hợp mà hiện nay chưa thực hiện là tính thuế sử dụng đất; tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai.

Hệ số K phải dưới 1

TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường, dẫn thực trạng giá đất thị trường trong năm 2026 đã giảm bình quân 25 - 27% so với đầu năm 2025 và đề nghị phương án tối ưu để xây dựng hệ số K là thiết lập hệ số điều chỉnh biến động thị trường dưới mức chuẩn. Bởi khác với giai đoạn trước đây hệ số K chủ yếu dùng để nhân tăng giá, Nghị quyết 254/2025 định nghĩa rõ hệ số K là tỷ lệ tăng hoặc giảm giá đất. Điều này mở ra hành lang pháp lý cho phép UBND cấp tỉnh chủ động kéo giảm hệ số K ngay trong năm hoặc cho kỳ áp dụng mới mà không cần chờ sửa toàn bộ bảng giá đất.

Các chuyên gia đề nghị xây dựng hệ số K thấp để giảm áp lực về tài chính cho người dân và doanh nghiệp ẢNH: ĐÌNH SƠN

Do đó TS Phạm Viết Thuận đề xuất, thay vì cào bằng một mức giảm cho toàn TP.HCM, cơ quan xây dựng giá đất cần tách bạch 3 lớp hệ số. Đầu tiên là hệ số K1 ở mức 0,73 - 0,75 cho vùng đã tiệm cận đỉnh cũ. "Nếu bảng giá đất ban hành đầu năm 2026 được khảo sát dựa trên dữ liệu 24 tháng trước đó (vốn neo ở vùng giá cao đầu năm 2025), thì nay giá giao dịch thực tế giảm 25 - 27%, buộc hệ số K1 phải hạ tương ứng về mức 0,73 - 0,75. Riêng các tuyến đường mới đầu tư hạ tầng hoặc bảng giá gốc vốn còn thấp hơn thị trường thì giữ hệ số K1 từ 0,9 - 1 để tránh thất thu ngân sách", ông Thuận lý giải. Hệ số K2 cần phân tầng theo mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất. Ví dụ, hệ số K2 bằng 1 đối với đất ở hộ gia đình cá nhân xây dựng thấp tầng. Chỉ áp dụng lũy tiến trên 1 đối với các dự án thương mại có hệ số sử dụng đất cao, nhằm tránh đánh đồng chi phí đầu tư dự án lớn với nhu cầu ở thực của dân cư.

Theo TS Phạm Viết Thuận, gánh nặng lớn nhất của người dân khi chuyển đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở là tiền sử dụng đất tính theo phần chênh lệch giữa hai loại đất quá lớn bởi hiện nay giá đất ở quá cao còn đất nông nghiệp thì quá thấp. Để tháo gỡ triệt để, cần phối hợp cả hệ số K lẫn tỷ lệ thu chênh lệch. Trong đó nếu người dân tách thửa cho con, hệ số K áp dụng ở mức trung bình thấp từ 0,75 - 0,80 theo phân vùng hẻm, khu dân cư hiện hữu. Đối với trường hợp chuyển mục đích diện tích lớn hoặc chuyển để kinh doanh, hệ số K sát giá thị trường. Trường hợp chuyển mục đích đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở (trong hạn mức), hệ số K bằng 1 hoặc nâng nhẹ đối với đất nông nghiệp để thu hẹp khoảng cách chênh lệch.

Các chuyên gia đề nghị xây dựng hệ số K thấp để giảm áp lực về tài chính cho người dân và doanh nghiệp ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ông cũng lưu ý, khi kéo giảm hệ số K theo đà giảm giá của thị trường bất động sản, cơ quan quản lý cần kiểm soát rủi ro ở khâu bồi thường giải phóng mặt bằng. Nếu hạ đồng loạt hệ số K xuống quá thấp tại các khu vực đang triển khai dự án đầu tư công, đơn giá bồi thường đất cho người dân bị thu hồi đất sẽ giảm theo, dễ phát sinh khiếu nại. Do đó, với các khu vực cần thu hồi đất, hệ số K cần được thiết kế linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người có đất bị thu hồi không bị thiệt thòi so với nhận nền tái định cư.

"Theo luật Đất đai sửa đổi và quan điểm của lãnh đạo Nhà nước, bảng giá đất, hệ số K do Nhà nước quản lý và xây dựng phải giảm để khoan sức dân, doanh nghiệp. Ngoài ra giá đất thực tế đã giảm, nếu tăng hệ số K sẽ ảnh hưởng quá lớn đến phục hồi kinh tế. Các địa phương muốn tăng thu ngân sách chỉ có cách phải cải cách thủ tục hành chính về đất đai và xây dựng mà thôi", TS Thuận nói.