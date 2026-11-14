Hiến đất bạc tỉ, góp của xây dựng quê hương

Cho đi là còn mãi

Người đầu tiên phải kể đến là ông [cần xác minh họ tên: Đỗ Văn Cho, sinh năm 1934, ở ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc (nay là khu phố Hưng Lộc, phường Dầu Giây, TP.Đồng Nai). Dù đã ngoài 90 tuổi và nghỉ công tác Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, ông vẫn được người dân địa phương nhớ đến như một cán bộ hội tâm huyết, sống nghĩa tình.

Với dáng người gầy gò, đôi mắt sáng, ông từng đi đến từng con đường, ngõ nhỏ vận động kinh phí mua áo ấm, xây nhà tình thương, thăm hỏi hội viên ốm đau, tặng quà người nghèo, người già yếu và tổ chức phúng viếng khi hội viên qua đời. Những việc làm bền bỉ ấy để lại nhiều tình cảm trong lòng người dân.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2009 - 2010, ông cùng gia đình tự nguyện hiến 2 ha đất làm đường liên xã Hưng Lộc - Lộ 25 và đường Kiểm tại ấp Hưng Nghĩa; đồng thời đóng góp 80 triệu đồng xây dựng các tuyến đường khác trong xã.

Ông còn hiến 0,4 ha đất, trị giá 800 triệu đồng, đóng góp 20 triệu đồng và vận động người dân ủng hộ thêm 32 triệu đồng xây dựng nghĩa trang ấp Hưng Nghĩa và nhà Địa Tạng của xã.

Ngay trên phần đất gia đình đang sinh sống, ông dành 150 triệu đồng xây dựng câu lạc bộ phục vụ các hoạt động văn nghệ, dưỡng sinh, khiêu vũ của Hội Người cao tuổi. Khi câu lạc bộ thiếu nhạc cụ, ông tiếp tục bỏ ra 70 triệu đồng mua dàn nhạc để đội văn nghệ tập luyện.

Câu nói “Cho đi là còn mãi” phần nào thể hiện quan niệm sống của ông. Với ông, làm việc thiện, đóng góp cho cộng đồng là những việc thiết thực, có giá trị lâu dài.

Vì không muốn có con đường lầy lội, trơn trượt…

Là nông dân sản xuất giỏi, có kinh nghiệm trong trồng trọt và chăn nuôi, ông Vũ Viết Châu thấu hiểu khó khăn của bà con địa phương. Ông trăn trở khi chứng kiến đường sá nhỏ hẹp, gồ ghề, gây trở ngại cho việc đi lại và vận chuyển nông sản.

Ông Vũ Viết Châu (đứng bên trái) trong lễ khởi công làm đường tổ 6, ấp Nguyễn Huệ, xã Quang Trung ẢNH: TGCC

Con đường qua tổ 6, ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung (nay là ấp Lê Lợi, xã Gia Kiệm, TP.Đồng Nai) chỉ rộng hơn 2 m, mặt đường lồi lõm, nhiều đoạn bị xe công nông, xe tải nhỏ tạo thành rãnh sâu. Mùa khô, đường bụi bặm; mùa mưa, mặt đường trơn trượt, khiến việc đi lại càng khó khăn. Nông dân vất vả vận chuyển nông sản, học sinh thường xuyên bị ngã trên đường đến trường. Ông mong muốn có những con đường kiên cố, sạch sẽ, thuận tiện cho sinh hoạt và sản xuất.

Giai đoạn 2014 - 2016, hưởng ứng chủ trương xây dựng nông thôn mới và chương trình xã hội hóa giao thông nông thôn với cơ chế Nhà nước hỗ trợ 70%, người dân đóng góp 30%, ông Châu cùng bà con bắt tay thực hiện. Sau khi bàn bạc với gia đình, ông tự nguyện hiến hơn 2.000 m2 đất, trị giá hàng trăm triệu đồng, để mở các tuyến đường liên ấp, đường vào cánh đồng mẫu lớn trồng tiêu xã Quang Trung và khu chăn nuôi tập trung Nguyễn Huệ, với tổng chiều dài hơn 3 km.

Không chỉ tiên phong hiến đất, ông còn vận động người dân đóng góp kinh phí làm đường và luôn gương mẫu đóng góp trước. Với những hộ khó khăn chưa đủ tiền, ông sẵn sàng ứng tiền gia đình để đóng góp. Ông cũng liên hệ nhà hảo tâm hỗ trợ cống lắp đặt cho các tuyến đường nội đồng, vận động người dân sửa chữa cầu, đường, tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển nông sản.

Sự gương mẫu, nhiệt tình của ông đã tạo đồng thuận trong cộng đồng. Nhờ người dân chung sức, nhiều tuyến đường trong ấp được nhựa hóa, bê tông hóa, góp phần thay đổi diện mạo địa phương.

Bà con chúng tôi biết ơn ông Bảy Ray nhiều lắm !

Đó là lời bày tỏ chân thành của người dân ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung (nay là ấp Quang Trung, xã Gia Kiệm, TP.Đồng Nai) khi nhắc đến ông Phạm Văn Ray (sinh năm 1961), người được bà con thân mật gọi là ông Bảy Ray. Quê ở Củ Chi, TP.HCM, ông đến địa phương sinh sống, lập nghiệp và gắn bó với người dân bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng.

Trước đây, hơn 20 hộ dân canh tác tại khu vực Trạm 11, ấp Lạc Sơn phải đi qua những con đường tạm nhỏ hẹp trong lô cao su để vào rẫy. Mùa mưa, việc đi lại và vận chuyển nông sản càng khó khăn.

Chia sẻ với bà con, năm 2015, ông Bảy Ray tự nguyện hiến gần 1 ha đất, trị giá hàng tỉ đồng, mở đường nội đồng. Tuyến đường dài hơn 1,5 km, rộng 6 m sau đó được hình thành, tạo thuận lợi cho hơn 20 hộ dân đi lại và sản xuất.

Không chỉ hiến đất, ông còn đóng góp 800 triệu đồng xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn tại ấp Lạc Sơn. Thực hiện chương trình xã hội hóa giao thông nông thôn theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, ông tích cực vận động bà con đóng góp kinh phí bê tông hóa đường. Với những hộ khó khăn chưa thể đóng góp kịp thời, ông bàn bạc với gia đình ứng trước 500 triệu đồng xây dựng các tuyến điện hạ thế 11 và 13, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ông còn hỗ trợ công sức, tạo điều kiện về điện, nước để các đội thi công thuận lợi thực hiện công việc.

Ông Bảy Ray được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2024 ẢNH: TGCC

Năm 2019, khi địa phương xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, gia đình ông tiếp tục góp công chăm sóc đường hoa, vận động các hộ lân cận cùng xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Từ sự gương mẫu ấy, nhiều gia đình noi theo, tích cực trồng hoa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm và chỉnh trang nhà cửa.

Sự chung sức của người dân góp phần đưa địa phương đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Với những đóng góp cho cộng đồng, năm 2024, ông Bảy Ray được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.