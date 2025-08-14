Ngày 14.8, Công an phường Tam Bình (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và Phòng CSGT làm rõ nguyên nhân vụ ô tô tông vào nhà dân khiến 2 người bị thương nặng, đi cấp cứu.

Hiện trường ô tô tông vào nhà dân, 2 người đi cấp cứu

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ khuya 13.8, ô tô công nghệ biển số TP.HCM do một nam tài xế điều khiển chạy trên đường Tô Ngọc Vân, hướng từ Gò Dưa đi đường Phạm Văn Đồng.

Khi ô tô đến trước số nhà 397 (thuộc phường Tam Bình) thì bất ngờ lao lên vỉa hè, tông mạnh vào nhà dân. Thời điểm này, có một nhóm người đang sinh hoạt trước 2 căn nhà.

Cú tông mạnh làm ô tô và nhà dân hư hỏng nặng, 2 người dân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thủ Đức. Tại hiện trường, cửa cuốn 2 căn nhà bị sập, nhiều vật dụng văng tung tóe.

Người dân khu vực cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc, đường khá vắng.

Ô tô lao vào nhà dân trong đêm ẢNH: CTV

Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ việc.