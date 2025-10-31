Hiệu phó trường đại học sáng đi học, tối đi đánh bài

Ngày 31.10, Tòa án nhân dân Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 141 bị cáo trong vụ đánh bạc tại King Club đặt ở khách sạn Pullman (Hà Nội) với phần xét hỏi.

Nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ tỉnh Phú Thọ đánh bạc

Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định trong số bị cáo có 6 người là cựu lãnh đạo, cán bộ công tác tại tỉnh Phú Thọ (cũ) và một cựu hiệu phó Trường đại học Hùng Vương bị truy tố tội đánh bạc, với cáo buộc đã đánh bạc 465 lần với số tiền hơn 9,5 triệu USD.

Các bị cáo trong vụ án ẢNH: NGUYÊN ANH

Ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, bị cáo buộc đánh bạc với số tiền hơn 7 triệu USD, lần nhiều nhất ông Dũng chi 331.000 USD (tương đương gần 8 tỉ đồng). Vì lý do sức khỏe, ông Dũng có đơn xin xử vắng mặt từ đầu, ủy quyền cho 4 luật sư bào chữa tại tòa.

6 bị cáo còn lại ở Phú Thọ là Tô Thị Thu Hương, cựu công chức Bảo tàng tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Xuân Huệ, cựu Phó phòng và Nguyễn Tiến Dũng, cựu Trưởng phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ; Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng thuộc Sở NN-PT-NT Phú Thọ; Đỗ Quang Hưng, cựu Phó phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ; Tạ Quốc Thịnh, cựu Hiệu phó Trường đại học Hùng Vương.

Trong 6 bị cáo, bà Hương bị cáo buộc tham gia đánh bạc với số tiền 944.000 USD (tương đương 25 tỉ đồng), lần chơi nhiều nhất lên tới 59.630 USD (tương đương 1,6 tỉ đồng).

Tại tòa, bà Hương khai mỗi lần vào chơi 1 - 2 giờ. Với số tiền bị cáo buộc dùng để đánh bạc, bà Hương cho rằng mình không có nhiều tiền đến thế và số đó gồm cả voucher được tặng, tiền hoàn mỗi lần thua vì theo chương trình của King Club, khách thua càng nhiều hoàn tiền càng cao.

Chủ tọa phiên tòa làm việc tại phiên sơ thẩm ẢNH: NGUYÊN ANH

Khai về lý do sống ở TP.Việt Trì (Phú Thọ) và đang công tác trong cơ quan nhà nước nhưng trong 4 tháng xuống Hà Nội đánh bạc tới 69 lần, bà Hương cho biết mình xuống công tác, thăm bạn bè vào cuối tuần. Về nguồn tiền đánh bạc, bà Hương khai là tiền mình tích cóp.

Cáo trạng xác định ông Đỗ Anh Tuấn chơi tổng 84 lần với số tiền 877.511 USD (tương đương 23 tỉ đồng), lần chơi nhiều nhất lên tới 73.610 USD (tương đương 1,7 tỉ đồng), thua 183.047 USD (tương đương gần 4,5 tỉ đồng).

Trả lời thẩm vấn, ông Tuấn khai rằng xuất phát từ bối cảnh đi công tác, ngủ lại khách sạn Pullman và do biến cố gia đình nên chán nản, chơi để giải tỏa căng thẳng.

Ông Tuấn khai, mỗi lần chỉ mang 20 - 30 triệu đồng, song không rõ vì sao cáo trạng quy kết ông thua tới gần 4,5 tỉ đồng. Ông Tuấn khai ban đầu chỉ chơi cho biết, nhưng sau đó thua nên muốn gỡ lại. "Nếu cơ quan điều tra không phát hiện thì vẫn đi gỡ tiếp à?", chủ tọa hỏi. Ông Tuấn đáp lại "dạ".

Tò mò chơi thử và thua hơn 1 tỉ đồng

Ông Nguyễn Xuân Huệ bị cáo buộc đến King Club đánh bạc 61 lần, thua 116.674 USD (tương đương 1,2 tỉ đồng). Tại tòa, bị cáo này khai lý do đánh bạc là "tò mò chơi thử".

Trước truy vấn "tò mò thì chơi 1 lần biết rồi thì thôi, tò mò tận 61 lần?" của chủ tọa, ông Huệ chỉ biết cười.

Khai thêm, ông Huệ nói ngày 6.6.2020, trong một lần đi công tác cùng ông Hồ Đại Dũng và ngủ lại khách sạn Pullman. Ông Huệ và ông Dũng cũng mở thẻ chơi cùng một ngày, nhưng không được ông Dũng rủ xuống chơi lần nào.

Ông Huệ phân trần là cán bộ phụ trách công tác y tế của tỉnh, sau khi mở thẻ thì xảy ra dịch Covid-19 nên không tới chơi. Hết dịch, ông Huệ thường lái xe xuống Hà Nội vào cuối tuần để chơi, mỗi lần mang từ 30 - 40 triệu đồng.

Ông Tạ Quốc Thịnh, cựu Hiệu phó Trường đại học Hùng Vương, bị cáo buộc đánh bạc 53 lần với tổng số tiền dùng vào đánh bạc là 137.597 USD. Lần chơi nhiều nhất 16.530 USD (tương đương gần 400 triệu đồng), lần chơi ít nhất là 242 USD (tương đương 5,8 triệu đồng), thua 46.062 USD (tương đương 1,1 tỉ đồng).

Ông Thịnh khai biết đến King Club qua một lần được cử đi tập huấn hội nghị, sau đó mở thẻ nhưng chưa chơi. Năm 2024, ông lại được cử đi học nâng cao nghiệp vụ trình độ nghiên cứu sinh tại Hà Nội nên có nhiều dịp vào King Club và đánh thường xuyên.

Trước câu hỏi của chủ tọa: "Trường cử đi học, không học mà đi đánh bạc à?".

Ông Thịnh khai sáng đi học, tối đi đánh bài.