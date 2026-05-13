Giải Ngoại hạng Anh:

HLV Roberto De Zerbi 'cấp cứu' Tottenham như thế nào?

Kinh Thi
13/05/2026 07:59 GMT+7

Dù chỉ có 1 điểm khi gặp Leeds, nhưng đó là 1 điểm mang tính sống còn, giúp Tottenham tiếp tục hy vọng trụ hạng. HLV Roberto De Zerbi vẫn đang thành công trong nỗ lực cứu Tottenham thoát khỏi cú rớt hạng lịch sử.

Thêm một bước đến vị trí trụ hạng

Tottenham "được 1 điểm", hơn là "mất 2 điểm" khi hòa 1-1 với Leeds trong trận đấu rạng sáng hôm qua tại giải Ngoại hạng Anh. Người hùng Mathys Tel (mở tỷ số ở phút 50) bỗng trở thành kẻ "phá team", lãnh phạt đền một cách không đáng, để đối phương gỡ hòa.

HLV Roberto De Zerbi đang giúp Tottenham trụ hạng

Nếu thắng, Tottenham giờ đã có đến 99% cơ hội trụ hạng. Cảm giác tiếc nuối của những người hâm mộ Tottenham dẫn đến kết luận rằng đấy là kết quả gây thất vọng. Kỳ thực, Tottenham đã mở rộng khoảng cách với West Ham lên đến 2 điểm sau kết quả này. Mỗi đội đều còn 2 trận, với khác biệt đáng lưu ý: Tottenham hơn hẳn về chỉ số phụ. Ý nghĩa của khác biệt này: Tottenham vẫn đứng trên trong trường hợp họ chỉ hòa, còn West Ham thắng ở trận kế tiếp (trừ khi thắng hơn chục bàn). Nếu West Ham không thắng trận nào trong 2 vòng cuối, thì Tottenham coi như chắc chắn trụ hạng.

Chỉ là 1 điểm, nhưng đấy là khác biệt quá lớn khi so sánh với việc West Ham trắng tay ở trận thua Arsenal ngay trước đó. Cũng cần lưu ý: đối với các đội phải đua trụ hạng, thì chiến thắng không bao giờ là dễ dàng. Không thua mỗi khi ra sân là đã hay rồi!

Người hùng thật sự giúp Tottenham kiếm được 1 điểm trong trận gặp Leeds là thủ môn Antonin Kinsky. Anh có đến 2 pha cứu nguy xuất thần, trước cú sút xa của Sean Longstaff và cú đánh đầu hiểm hóc của Joe Rodon. Cách đây không lâu, Kinsky cũng đã xuất sắc đỡ được cú sút phạt ngay phút bù giờ cuối cùng của Joao Gomes, giúp Tottenham thắng Wolverhampton 1-0.

Thăng hoa dưới tay HLV De Zerbi

Bản thân thủ môn Kinsky chính là khác biệt "thần kỳ", nói lên toàn bộ sự thay đổi của Tottenham kể từ khi HLV Roberto De Zerbi xuất hiện. Một mình Kinsky đã có đến 3 lần cứu nguy, với giá trị tương đương việc ghi bàn, trong 3 trận đấu quan trọng vừa qua. Khoan nói đến chuyện tỏa sáng. Kinsky còn có thể chơi bóng đỉnh cao đã là thành công rồi. Một mặt, người ta khẳng định: anh sẽ không bao giờ được xuất hiện trong đội hình Tottenham nữa. Mặt khác, còn có dự đoán: sự suy sụp tinh thần và tan nát về uy tín có thể khiến Kinsky không gượng dậy nổi, khó tìm ra đội bóng mới, sau khi bị HLV Igor Tudor vùi dập.

Tất cả đến từ trận thua Atletico Madrid 2-5 ở Champions League. Kinsky liên tục mắc sai lầm ngớ ngẩn, để thủng lưới 2 bàn ngay từ đầu trận. Anh phải cúi đầu rời sân ở phút 17. Không còn gì để nói thêm khi một thủ môn bị thay sớm như thế. Thậm chí, hiếm có HLV nào lại thay người như thế trong bóng đá đỉnh cao. Đằng nào thì cũng thua rồi, nhưng cách hành xử của HLV Igor Tudor coi như đã "bóp chết" sự nghiệp của Kinsky.

May cho thủ môn người Czech là HLV De Zerbi đã thay chỗ Tudor. Ông lập tức làm việc với Kinsky trên sân tập để trấn an anh. Không chỉ vực dậy Kinsky, HLV De Zerbi còn vực dậy tinh thần toàn đội. Cầu thủ Tottenham gây áp lực và đoạt lại bóng trên sân đối phương nhiều hơn bất cứ đội nào khác, trong 5 vòng đấu gần đây. Lối chơi mà Tottenham thể hiện là lối chơi hướng đến chiến thắng, chứ không phải lối chơi an toàn như thường thấy nơi các đội chót bảng.

Đặc điểm đáng nói dưới thời ông De Zerbi là hàng tiền vệ Tottenham luôn thể hiện rõ sự bền bỉ. Còn khác biệt rõ nhất so với trước đây là sự tự tin của các cầu thủ. Vẫn còn phải cố gắng nhiều trong 2 trận còn lại, nhưng điều quan trọng là Tottenham đang tự làm chủ số phận của mình. Họ đá ngày càng hay hơn trong suốt 1 tháng vừa qua, dù chưa bao giờ có đủ đội hình mạnh nhất. Tottenham mà trụ hạng thì giới hâm mộ của họ sẽ mừng… như vô địch!


