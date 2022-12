Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 công bố vương miện, Thanh Lam - DaLAB diễn chung kết

Tại buổi lễ công bố vương miện, Miss Tourism World 2022 – Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 đã quy tụ sự có mặt của 51 hoa hậu tham dự vòng chung kết.

Nhà sáng lập kiêm chủ tịch Miss Tourism World - ông John Singh phát biểu: “Thí sinh tham gia cuộc thi Miss Tourism World 2022 đã có những trải nghiệm tuyệt vời đi qua 5 tỉnh thành trong nước Việt Nam. Chúng tôi đã nhìn thấy một Việt Nam thật sự an toàn và khác biệt. Chúng tôi sẽ chia sẻ những hình ảnh và thông tin thật sự về con người và đất nước Việt Nam tuyệt vời với tất cả bạn bè”.

Với vương miện The Power of Life By IJC, bà Liêu Thị Phượng – tổng giám đốc Tập đoàn Charm Group và Công ty Vàng bạc đá quý Infinity – IJC chia sẻ: “Chúng tôi đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo để thể hiện được chiều sâu của nghệ thuật, sự tinh tế và vẻ đẹp của đá quý thông qua vương miện lần này, được lấy cảm hứng từ cây sự sống, đại diện cho khát vọng tái sinh và tình yêu cuộc sống tha thiết, như một phép ẩn dụ cho sự phục hồi của ngành du lịch sau Covid-19. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng, với 'nghị lực sống', ngôi vị Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 sẽ được thừa hưởng nguồn năng lượng tích cực to lớn để tân hoa hậu có thể hoàn thành tốt vai trò và trách nhiệm của một Nữ hoàng sắc đẹp”.

Cô Alisha Singh – Phó chủ tịch Miss Tourism World, đã thốt lên kinh ngạc khi thấy vương miện do IJC thiết kế. Cô phát biểu: “Tôi chưa bao giờ thấy vương miện nào tinh xảo như The Power of Life By IJC”. Cô đã tự tay mang vương miện đến từng thí sinh để chiêm ngưỡng.





Trong buổi công bố vương miện, IJC cũng đã công bố 2 bộ trang sức có tên The Heritage by IJC và Elite Identity by IJC. Hai bộ trang sức này sẽ được đấu giá và ủng hộ vào Quỹ trồng rừng của công ty Tấm và Cám.

Trong buổi lễ, ban tổ chức đã công bố ca sĩ tham gia biểu diễn trong đêm chung kết 10.12.2022 tại Quảng trường thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc có ca sĩ Thanh Lam và nhóm Da LAB.

Trước đó, đêm chung kết cuộc thi được thông báo diễn ra tối 3.12, tại Vĩnh Phúc. Bà Mỹ Dung - Trưởng ban tổ chức - cho biết lùi thời gian để chuẩn bị, mang thêm nhiều di sản văn hóa để thể hiện vào đêm chung kết.

Bà Mỹ Dung cho biết đêm chung kết không tổ chức theo định dạng một cuộc thi nhan sắc quốc tế thông thường mà sẽ như tổng kết cho hành trình trải nghiệm di sản của các cô gái tại Việt Nam.

Đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức nhận được hơn 100 video review của thí sinh về văn hóa du lịch Việt Nam, bằng tiếng Anh hoặc tiếng bản ngữ. Ban tổ chức sẽ chọn 10 video review tốt nhất, sau đó hội đồng thẩm định sẽ chọn 3 video để trao giải.

Hội đồng thẩm định phía Việt Nam có ông Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường Đại học KHXHNV Hà Nội. Đây cũng là 2 thành viên người Việt trong ban giám khảo đêm chung kết Miss Tourism World 2022 – Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 cùng với Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân.

Trước khi bước vào vòng chung kết cuộc thi Miss Tourism World 2022 – Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022, các hoa hậu tham gia cuộc thi đã có hành trình trải nghiệm qua các miền di sản và văn hóa đi qua các tỉnh thành Ninh Bình, Phú Thọ, thủ đô Hà Nội, Sơn La và đến tỉnh Vĩnh Phúc. Các thí sinh thật sự xúc động trước tình cảm ban tổ chức đã dành tặng chuyến du lịch dài ngày và ý nghĩa.