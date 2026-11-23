Dấu ấn Hoàng Đức

Trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và CLB Ninh Bình tối qua (22.11) trên sân Chi Lăng mang màu sắc của một buổi hội ngộ. Sau nhiều năm gắn bó với bóng đá VN trên cương vị trợ lý số một cho HLV Park Hang-seo ở cả đội tuyển quốc gia lẫn U.23, ông Lee Young-jin chính thức tái xuất với vai trò HLV trưởng đội bóng sông Hàn. Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc gặp lại hàng loạt học trò cũ từng cùng ông đi qua giai đoạn thành công của bóng đá VN, hiện khoác áo đội Ninh Bình như thủ môn Đặng Văn Lâm, tiền vệ Nguyễn Đức Chiến và Nguyễn Hoàng Đức. Đáng chú ý, Hoàng Đức là một trong những phát hiện lớn nhất của đội tuyển VN dưới thời HLV Park và ông Lee. Sau khi Đỗ Hùng Dũng chấn thương, tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công Viettel được trao cơ hội thường xuyên hơn rồi từ đó trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia và chạm đến đỉnh cao với 3 danh hiệu Quả bóng vàng VN (vào các năm 2021, 2023 và 2025).

Giữa dàn tuyển thủ ấy, Hoàng Đức là cái tên tạo ra khác biệt rõ nét nhất. Phút 24, tiền vệ 28 tuổi đã châm ngòi cho một đợt lên bóng rồi sau đó tự mình dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho CLB Ninh Bình. Pha bóng ấy phản ánh trọn vẹn vai trò của Hoàng Đức: vừa là trạm luân chuyển điều tiết nhịp độ, vừa sẵn sàng băng lên giải quyết trận đấu. Ở khu trung tuyến, Hoàng Đức giúp đội khách giữ bóng chắc chắn, thoát pressing mượt mà. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, CLB Ninh Bình đã kiểm soát cuộc chơi. Ngay cả khi xuất phát với hàng tiền đạo toàn nội binh gồm Nguyễn Quốc Việt, Phạm Gia Hưng và chân sút trẻ Nguyễn Lê Phát, CLB Ninh Bình vẫn duy trì sức ép liên tục. Khả năng di chuyển rộng, phối hợp tốc độ của bộ ba này cùng sự hỗ trợ từ các vệ tinh chất lượng xung quanh khiến khung thành CLB Đà Nẵng luôn trong tình trạng báo động. Nếu thủ môn Đỗ Sỹ Huy không hoạt động hết công suất với nhiều pha cứu thua liên tiếp, lưới của chủ nhà đã rung lên không chỉ 1 lần.

Hoàng Đức (trái) ghi bàn giúp CLB Ninh Bình thắng CLB Đà Nẵng 1-0 ẢNH: ĐÔNG NGHI

Ông Lee cần thêm thời gian

Ở chiều ngược lại, CLB Đà Nẵng bộc lộ sự chệch choạc trong ngày HLV Lee Young-jin ra mắt. Các pha lên bóng của chủ nhà thiếu kết nối nên dễ dàng bị hàng thủ CLB Ninh Bình bẻ gãy. Ở tuyến dưới, dù có sự chỉ huy của trung vệ kỳ cựu Quế Ngọc Hải, khả năng bọc lót và giữ cự ly đội hình vẫn bộc lộ nhiều vấn đề. Điều này cũng dễ hiểu bởi ông Lee mới cập bến đội bóng sông Hàn chưa đầy một tuần, quỹ thời gian quá ngắn để lắp ghép nhân sự và áp đặt triết lý chơi bóng mới.

Có thể thấy cách vận hành của CLB Đà Nẵng dưới thời ông Lee Young-jin khác biệt so với người tiền nhiệm Lê Đức Tuấn. Thay vì lối đá áp sát liên tục, đẩy cao đội hình, vị HLV người Hàn Quốc mang đến hình ảnh quen thuộc của đội tuyển VN thời HLV Park Hang-seo. Đại diện miền Trung đề cao sự an toàn hơn khi tổ chức phòng ngự khu vực, giữ khối đội hình thấp và pressing tùy thời điểm.

Tối cùng ngày, CLB Hà Tĩnh có màn rượt đuổi kịch tính với CLB Công an TP.HCM. Olaha Mạnh Đức lập công nhưng cũng không thể giúp đội bóng ngành công an thoát khỏi thất bại 1-2. Đây là tín hiệu đáng báo động với đại diện miền Nam khi họ đã để thua 3 trận liên tiếp.



