Học sinh Bình Định nghỉ Tết Quý Mão 7 ngày, từ 29 tháng chạp

Ngày 19.12, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định đã có thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện một số nội dung trong thời gian nghỉ tết.

Theo đó, công chức, viên chức, học sinh, học viên và người lao động trong ngành GD-ĐT trên địa bàn tỉnh Bình Định được nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày, bắt đầu từ thứ sáu (20.1.2023) đến hết thứ năm (26.1.2023), tức từ 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão. Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần.

Ngày 27.1.2023 (tức mùng 6 tháng giêng năm Quý Mão), các đơn vị tổ chức hoạt động dạy - học bình thường.

Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh, học viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm “Thông điệp 2K” về phòng, chống dịch Covid-19, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.





Các cơ sở giáo dục cần đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh và học viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ và dịch Covid-19, góp phần đảm bảo mọi người đón tết vui tươi, an toàn.

Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc tổ chức thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, các đơn vị kết nghĩa, các nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu hoặc nghỉ mất sức lao động, đau ốm…

Các trường phổ thông dân tộc nội trú thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý học sinh nội trú; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho viên chức, người lao động và học sinh theo đúng quy định của Nhà nước.

Tất cả các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Định phải thực hiện trực bảo vệ an toàn cơ quan, trường học theo đúng quy định trong các ngày nghỉ tết; có giải pháp đảm bảo tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán...