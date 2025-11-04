Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chào ngày mới

Hồi sinh nhà đất dôi dư

PGS-TS Vũ Tuấn Hưng
PGS-TS Vũ Tuấn Hưng
Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ
04/11/2025 03:52 GMT+7

Trong phiên họp kinh tế - xã hội của UBND TP.HCM mới đây, Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiếu một lần nữa kiến nghị sớm bàn giao trụ sở Quận ủy - UBND Q.12 cũ rộng hơn 3,2 ha làm trường học liên cấp cho P.Thới An.

Ngày 30.6, ngày làm việc cuối cùng của cấp quận, UBND Q.12 đã gửi văn bản đề xuất sử dụng trụ sở sau khi kết thúc sứ mệnh. Có chứng kiến cảnh cả chục ngàn học sinh trên địa bàn chưa được đến trường 2 buổi/ngày mới hiểu được vì sao UBND Q.12 cũ lại đề xuất như vậy. Q.12 cũ là khu vực ngoại thành, tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số tăng đều mỗi năm nhưng trường lớp xây dựng không theo kịp. Sau gần 4 tháng bỏ trống, trụ sở này dần xuống cấp nên việc hồi sinh cơ sở vật chất cho mục đích giáo dục càng trở nên cấp bách và đậm ý nghĩa nhân văn.

Trước đó, khu đất 32 ha cạnh Bến Nhà Rồng (P.Xóm Chiếu) và khu đất số 1 Lý Thái Tổ (P.Vườn Lài) rộng hơn 3,7 ha cũng được lãnh đạo TP.HCM cho biết sẽ đưa vào mục đích công cộng. Những quyết định trên làm nức lòng người dân TP.HCM nói riêng, còn người dân cả nước thấy vui lây.

Sau khi sáp nhập 2 tỉnh, TP.HCM hội đủ điều kiện trở thành siêu đô thị toàn cầu. Để vươn tầm thế giới, TP.HCM cần mở rộng phát triển không gian văn hóa công cộng, đặc biệt là khu vực lõi, 2 bờ sông Sài Gòn. Việc dùng khu đất 32 ha ven sông Sài Gòn làm công viên, khu vui chơi giải trí cần gắn kết với Bến Nhà Rồng để mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác. Đây còn là cơ hội tốt để quy hoạch lại 2 bên bờ sông, kết nối di sản, hình thành trung tâm lan tỏa tri thức, giá trị truyền thống của TP.HCM nói riêng và khu vực Nam bộ nói chung. Khu đất số 1 Lý Thái Tổ bỏ hoang đã lâu, sắp tới trở thành công viên, có khu tưởng niệm nạn nhân qua đời vì Covid-19 càng trở nên có ý nghĩa đặc biệt, là công trình điểm nhấn để TP.HCM hướng đến tương lai mà không quên quá khứ.

3 khu đất điển hình nêu trên cho thấy chủ trương lớn về sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, tinh gọn bộ máy cùng với việc tháo gỡ dự án vướng mắc đã tạo thêm nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân TP.HCM. Trên bình diện cả nước, khi 63 địa phương sáp nhập lại còn 34 tỉnh, thành thì khối lượng trụ sở dôi dư ra rất lớn, hầu hết ở vị trí đắc địa. Đây là cơ hội để mỗi tỉnh, thành phố cấu trúc lại không gian, khai phóng dư địa, và dành nguồn lực tương xứng cho mục đích công cộng, an sinh xã hội.

Ưu tiên số 1 vẫn là dùng làm trụ sở để bộ máy vận hành thông suốt, kế đến là "điện, đường, trường, trạm", tức là những công trình phục vụ cộng đồng như trường học, bệnh viện, nhà văn hóa, công viên. Tiếp đó, mỗi cơ quan cần có đề án tổng thể, tính toán phương án khai thác hiệu quả, đẩy mạnh hợp tác công - tư để sớm đưa trụ sở vào sử dụng. Những địa chỉ nhà đất không còn nhu cầu hoặc nhỏ hẹp thì bán đấu giá, tạo thêm nguồn thu để đầu tư ngược trở lại.

Khám phá thêm chủ đề

nhà đất Hồi sinh đầu tư lấy trụ sở dôi dư làm trường học công viên sáp nhập Đất bỏ hoang
