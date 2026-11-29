Dương lịch hôm nay là chủ nhật, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 333. Theo lịch âm hôm nay 29.11 nhằm ngày 21 tháng 10, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Mùi, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 29.11 là ngày Đinh Mùi ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, tháng Kỷ Hợi này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 9.11 tới hết ngày 8.12 dương lịch, theo lịch âm là ngày 30 tháng 10, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Ngày 29.11 là ngày gì?

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, trong lịch sử, ngày 29.11.1917 là ngày Thành lập Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Nha Lưu trữ và Thư viện Trung ương Đông Dương - tiền thân của Thư viện Quốc gia Việt Nam ngày nay được thành lập. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với sự ra đời của hoạt động thư viện Việt Nam. Sau nhiều lần đổi tên và mang tên Thư viện Quốc gia từ năm 1958, đây là thư viện khoa học tổng hợp lớn nhất Việt Nam với khoảng gần 2,5 triệu đơn vị tư liệu ngôn ngữ đa dạng.

Ngày 29.11.2025, vườn quốc gia Côn Đảo đón nhận chứng nhận Danh lục xanh, sau khi được Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) chính thức công nhận ngày 12.9.2025.

Đây là khu bảo tồn thứ ba của Việt Nam và thứ 101 trên thế giới được IUCN ghi danh vào Danh lục xanh. Vườn quốc gia Côn Đảo bảo vệ cả hệ sinh thái rừng và biển.

Vùng biển của vườn có hơn 1.725 loài sinh vật, với hơn 1.000 ha rạn san hô và hơn 300 ha thảm cỏ biển. Trên các đảo, hệ thực vật rừng có hơn 1.077 loài. Các bãi cát ở Côn Đảo cũng là nơi sinh sản quan trọng của rùa xanh, loài nguy cấp theo Sách đỏ Việt Nam.

Để được ghi danh, vườn quốc gia Côn Đảo đã đáp ứng 17 tiêu chí và 50 chỉ số của IUCN. Chứng nhận này phản ánh những kết quả cụ thể trong quản lý và bảo tồn, từ bảo vệ tài nguyên rừng, biển đến theo dõi các loài quý hiếm và huy động cộng đồng tham gia.