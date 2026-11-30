Dương lịch hôm nay là thứ hai, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 334. Theo lịch âm hôm nay 30.11 nhằm ngày 22 tháng 10, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Thân, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 30.11 là ngày Mậu Thân ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, tháng Kỷ Hợi này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 9.11 tới hết ngày 8.12 dương lịch, theo lịch âm là ngày 30 tháng 10, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Ngày 30.11 là ngày gì?

Hôm nay 30.11 là ngày được nhiều người quan tâm vì là ngày cuối cùng của tháng 11. Ngày mai, người Việt chính thức đón tháng 12 dương lịch. Tháng 11 này đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong nước được người Việt quan tâm như ngày Pháp luật Việt Nam (9.11); ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11); ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11); ngày Thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23.11); ngày Văn hóa Việt Nam (24.11); ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28.11).

Đáng chú ý, 2026 là năm đầu tiên có kỳ nghỉ lễ ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được hưởng nguyên lương. Dịp này người dân cả nước đã nghỉ 1 ngày, vào ngày 24.11.

Trên thế giới, tháng 11 diễn ra nhiều sự kiện như ngày Khoa học thế giới vì hòa bình và phát triển (10.11); ngày Đái tháo đường thế giới (14.11); ngày Quốc tế khoan dung (16.11); ngày Quốc tế đàn ông và ngày Toilet thế giới (19.11); ngày Trẻ em thế giới (20.11); ngày Truyền hình thế giới và ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân giao thông đường bộ (21.11); ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25.11).

Hôm nay 30.11 là ngày được nhiều người quan tâm vì là ngày cuối cùng của tháng 11 ẢNH: THANH TÙNG

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, trong lịch sử, ngày 30.11.1951 là ngày hy sinh của nhà văn Nam Cao.

Nam Cao tên thật là Trần Hữu Tri, sinh ngày 29.10.1915. Ông được xem là một trong những nhà văn tiêu biểu đưa văn học hiện thực giai đoạn 1930 - 1945 lên đỉnh cao, có nhiều đóng góp quan trọng đối với việc hoàn thiện truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ 20.

Với 2 tiểu thuyết, 50 truyện ngắn, bút ký… sự nghiệp văn học của Nam Cao kết thành một phù điêu lịch sử trong văn chương hiện đại mà diện mạo và số phận của họ không thể phai mờ trong tâm trí người đọc qua nhiều thế hệ. Ông đã hy sinh trên đường đi công tác vào vùng địch hậu liên khu 3, tại vùng giáp ranh giữa Ninh Bình và Hà Nam. Năm 1996, nhà văn Nam Cao được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.