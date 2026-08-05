Hơn 250 cảnh sát ra quân test ma túy tại cảng cá lớn nhất miền Trung

Sáng 5.8, Công an phường Sơn Trà cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đồng loạt ra quân kiểm tra, rà soát, test ma túy tại khu vực âu thuyền cảng cá Thọ Quang - cảng cá lớn nhất miền Trung.

Khoảng 2 giờ ngày 5.8, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được huy động đồng loạt kiểm tra tại khu vực âu thuyền cảng cá Thọ Quang.

Trước đó, Công an phường Sơn Trà cũng huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ tổ chức ra quân kiểm tra, test ma túy tại 8 block chung cư ẢNH: CÔNG AN SƠN TRÀ

Các tổ công tác tập trung kiểm tra, rà soát và test ma túy đối với công nhân, người lao động đang sinh sống, làm việc tại khu vực cảng cá, trong đó chú trọng nhóm lao động ngoại tỉnh.

Song song với việc kiểm tra người lao động, lực lượng chức năng cũng kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú xung quanh khu vực âu thuyền cảng cá Thọ Quang.

Đối với những trường hợp có biểu hiện nghi vấn, các tổ công tác tiến hành test ma túy theo quy định.

Quá trình kiểm tra cũng được kết hợp với việc rà soát, thống kê, cập nhật thông tin về người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy để đưa vào diện quản lý.

Lực lượng chức năng đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống ma túy, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Theo Công an phường Sơn Trà, đối với các trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy, lực lượng chức năng sẽ lập hồ sơ, xử lý theo quy định. Đồng thời, tiếp tục xác minh, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ nguồn cung và các mối liên hệ liên quan đến hoạt động ma túy.

Trước đó, rạng sáng 24.7, Công an phường Sơn Trà cũng huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ tổ chức ra quân kiểm tra, test ma túy tại 8 block chung cư trên địa bàn nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm ma túy đối với 35 trường hợp, phát hiện 1 người dương tính với chất ma túy là H.M.H.L (ở phường Sơn Trà).