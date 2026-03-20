Hơn 67 tỉ đồng nâng bước bệnh nhi khó khăn tại Đà Nẵng

Suốt những năm qua, bên cạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn, bệnh viện luôn xác định công tác xã hội là một trụ cột quan trọng trong chiến lược chăm sóc toàn diện. Không dừng lại ở việc điều trị y khoa, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên công tác xã hội còn chú trọng hỗ trợ người bệnh cả về tinh thần lẫn vật chất, nhất là với các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt.

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tri ân các tổ chức, cá nhân đồng hành trong suốt 10 năm qua, trong đó có Báo Thanh Niên ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Từ năm 2016 đến 2025, đã có hơn 1.550 bệnh nhân khó khăn được giúp đỡ kịp thời, với tổng kinh phí vận động hỗ trợ trực tiếp vượt 67 tỉ đồng. Những con số này không chỉ phản ánh nỗ lực của bệnh viện mà còn là minh chứng cho sự chung tay của cộng đồng trong hành trình sẻ chia.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính, bệnh viện còn phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nhiều hoạt động nhân văn. Trong đó, 46 trẻ em bị bỏ rơi đã được hoàn tất thủ tục và bàn giao về đúng nơi chăm sóc. Đồng thời, bệnh viện cũng hỗ trợ mai táng cho 16 trường hợp trẻ sơ sinh không có thân nhân hoặc gia đình không đủ điều kiện.

Một trong những chương trình giàu ý nghĩa là "Xe đẩy yêu thương" được triển khai từ năm 2019. Mỗi năm, chương trình hỗ trợ hơn 1.000 lượt bệnh nhân ngoại trú, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và bệnh nhân nặng gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Song song đó, "Chuyến xe giá 0 đồng" cũng đã giúp 469 lượt bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ phương tiện đi lại.

Trong công tác vận động nguồn lực, Phòng Công tác xã hội đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa bệnh viện và cộng đồng. Tổng nguồn lực kết nối trong gần một thập kỷ đạt hơn 86,7 tỉ đồng, bao gồm chi phí điều trị, quà tặng, suất ăn và trang thiết bị y tế.

Hàng chục nghìn phần quà cùng hơn 1,1 triệu suất ăn miễn phí đã được trao tận tay người bệnh - những hỗ trợ thiết thực giúp họ vững tin vượt qua khó khăn.

Đặc biệt, bệnh viện còn phối hợp với nhiều quỹ và tổ chức triển khai các chương trình hỗ trợ chuyên sâu mang ý nghĩa sống còn, mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều em nhỏ, như phẫu thuật tim bẩm sinh miễn phí cho 566 bệnh nhân, hỗ trợ điều trị cho trẻ em ung thư có hoàn cảnh khó khăn...

Không chỉ hoạt động trong khuôn viên bệnh viện, công tác xã hội còn vươn ra cộng đồng với hơn 20 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân có hoàn cảnh khó khăn. Bệnh viện cũng tích cực tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và cải tiến hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ.

Ông Võ Hữu Hội, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, phát biểu tại chương trình ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu tại chương trình, ông Võ Hữu Hội, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, cho hay sau gần 10 năm phát triển, Phòng Công tác xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong hệ thống hoạt động. Những kết quả đạt được không chỉ giúp hàng nghìn bệnh nhân vượt qua nghịch cảnh mà còn góp phần xây dựng hình ảnh bệnh viện nhân văn, thân thiện và trách nhiệm.

Trong thời gian tới, lãnh đạo bệnh viện mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm để cùng xây dựng môi trường bệnh viện không chỉ là nơi điều trị, mà còn là nơi lan tỏa yêu thương - đặc biệt đối với các bệnh nhi, giúp các em được chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Dịp này, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cũng đã tri ân các tổ chức, cá nhân đồng hành trong suốt 10 năm qua, góp phần viết nên hành trình đầy ý nghĩa của công tác xã hội, trong đó có Báo Thanh Niên.