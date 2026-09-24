Hơn cả ăn uống hay tập luyện: Đây mới là điều đặc biệt quan trọng với tuổi thọ

Nghiên cứu được công bố trên SLEEP Advances vào tháng 12.2025, do các nhà khoa học tại Đại học Y tế và Khoa học Oregon (OHSU, Mỹ) thực hiện. Nhóm nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ hệ thống Khảo sát Hành vi Nguy cơ ở người trưởng thành của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, thu thập trong giai đoạn 2019 - 2025.

Tổ chức chuyên môn về giấc ngủ thường khuyến nghị người trưởng thành nên ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm Ảnh: P.H tạo từ AI

Thiếu ngủ liên quan đến tuổi thọ thấp hơn

Các nhà nghiên cứu định nghĩa ngủ không đủ là ngủ dưới 7 giờ mỗi đêm. Khi phân tích dữ liệu, họ nhận thấy tỷ lệ người ngủ không đủ càng cao thì tuổi thọ trung bình càng thấp.

Mối liên hệ này được ghi nhận trong phần lớn các bang của Mỹ và xuất hiện xuyên suốt giai đoạn 2019 - 2025. Đáng chú ý, ngay cả sau khi đưa vào mô hình những yếu tố thường liên quan đến tử vong như hút thuốc, chế độ ăn và ít vận động, thiếu ngủ vẫn có mối liên hệ đáng kể với tuổi thọ thấp hơn.

Trong mô hình phân tích các yếu tố hành vi, hút thuốc có mối liên hệ mạnh hơn thiếu ngủ, trong khi thiếu ngủ có mối liên hệ mạnh hơn một số yếu tố khác như ít vận động. Khi đưa thêm béo phì và tiểu đường vào mô hình, hút thuốc và béo phì vẫn có mối liên hệ mạnh hơn thiếu ngủ.

Vì vậy, kết quả không có nghĩa ngủ quan trọng hơn tất cả các yếu tố khác, cũng không chứng minh rằng chỉ cần ngủ đủ là có thể kéo dài tuổi thọ.

Vì sao giấc ngủ lại quan trọng?

Tiến sĩ Andrew W. McHill, phó giáo sư tại Trường Điều dưỡng và Trường Y, Đại học Y tế và Khoa học Oregon, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết ông bất ngờ trước mức độ mạnh của mối liên hệ giữa thiếu ngủ và tuổi thọ.

Theo ông, giấc ngủ có ảnh hưởng đến nhiều hệ thống của cơ thể, trong đó có sức khỏe tim mạch, hệ miễn dịch và chức năng não. Nghiên cứu cũng lưu ý thiếu ngủ có liên quan đến nhiều vấn đề chuyển hóa và tim mạch.

Tuy nhiên, nghiên cứu lần này không trực tiếp kiểm tra cơ chế khiến thiếu ngủ có liên quan đến tuổi thọ thấp hơn. Các tác giả cho rằng cần thêm nghiên cứu để làm rõ những cơ chế này.

Đừng đánh đổi giấc ngủ để tập luyện hoặc ăn kiêng

Thông điệp đáng chú ý từ nghiên cứu là giấc ngủ nên được xem là một phần quan trọng của lối sống lành mạnh, bên cạnh chế độ ăn và hoạt động thể chất.

CDC Mỹ và các tổ chức chuyên môn về giấc ngủ thường khuyến nghị người trưởng thành nên ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm. Trong nghiên cứu này, mốc 7 giờ cũng được sử dụng để phân biệt ngủ đủ và thiếu ngủ.

Vì vậy, thay vì thường xuyên thức khuya để hoàn thành công việc, tập luyện hoặc giải trí, hãy cố gắng duy trì giờ ngủ đều đặn và dành đủ thời gian cho giấc ngủ.

Một chế độ ăn cân bằng, vận động thường xuyên, không hút thuốc và duy trì cân nặng khỏe mạnh vẫn là những yếu tố quan trọng. Giấc ngủ không thay thế các thói quen lành mạnh này mà nên được thực hiện song song.