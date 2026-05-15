Hương Tràm hỗ trợ fan cầu hôn, hé lộ dự án mới sau khi về Việt Nam

Ca sĩ Hương Tràm vừa mang đến cho khán giả hai đêm gặp gỡ nhiều cảm xúc tại TP.HCM và Hà Nội trong tháng 5.2026. Theo tiết lộ, lần gần nhất giọng ca 9X làm sự kiện tương tự là hồi tháng 7.2025.

Khoảnh khắc đặc biệt tại fan meeting của Hương Tràm

Hương Tràm hỗ trợ một khán giả nam cầu hôn bạn gái ngay tại fan meeting của mình ẢNH: NVCC

Ngay từ những phút đầu tiên, bầu không khí tại chương trình trở nên gần gũi bởi sự kết nối tự nhiên giữa Hương Tràm và khán giả. Nữ ca sĩ liên tục trò chuyện, tương tác với người hâm mộ. Trong đó, khoảnh khắc một vài khán giả lên sân khấu hòa giọng cùng thần tượng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm từ phía mọi người.

Bên cạnh âm nhạc, những khoảnh khắc đời thường của Hương Tràm cũng khiến khán giả yêu thích. Trong phần giao lưu, nữ ca sĩ nhẹ nhàng lau nước mắt cho người hâm mộ đang nghẹn ngào đọc tâm thư gửi mình. Ở một khoảnh khắc khác, cô bất ngờ hỗ trợ một khán giả nam bí mật cầu hôn bạn gái ngay trên sân khấu ca khúc Ngại ngùng, biến fan meeting thành kỷ niệm khó quên đối với cả hai.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hương Tràm vẫn giữ được sự gắn kết đặc biệt với khán giả. Nếu công chúng quen thuộc với hình ảnh một nữ ca sĩ hát ballad giàu cảm xúc trên sân khấu, thì tại fan meeting, nhiều người lại nhìn thấy một Hương Tràm rất khác. Nữ ca sĩ thoải mái bắt trend TikTok, ngẫu hứng nói giọng Nghệ An hay liên tục tung hứng duyên dáng với khán giả...

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Từ vui có thể không đủ để thể hiện cảm xúc hiện tại của Tràm khi thấy giữa trời trưa nắng mà mọi người đến rất đông. Tràm nghĩ mình là cô gái may mắn nhất hôm nay khi thấy tình yêu thương từ các bạn fan dành cho mình nhiều đến vậy".

Một trong những khoảnh khắc nhận được nhiều sự đồng cảm tại chương trình là khi Hương Tràm được MC đặt câu hỏi: "Nếu có thể nói điều gì với Hương Tràm năm 17 tuổi, Tràm sẽ nói gì?". Nữ ca sĩ đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình trưởng thành của mình: "Hương Tràm 17 tuổi hãy cứ làm những gì mình muốn đi, nhưng hãy dành cho mình những phút nghỉ ngơi. Nếu có những thứ xảy ra không hoàn hảo, hãy cứ chấp nhận nó. Bởi vì các bạn fan, một khi đã yêu thì sẽ yêu vì chính những điều không hoàn hảo đó. Tràm cũng muốn trao cho Hương Tràm 17 tuổi một lời cảm ơn, vì lúc đó không ai tin mình cả, chỉ có Tràm của năm 17 tuổi đã tin chính mình và tiếp thêm động lực để đi trên con đường mà Tràm yêu thích".

Màn hòa giọng của nữ ca sĩ 9X với khán giả được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

Ngoài những khoảnh khắc giàu cảm xúc cùng người hâm mộ, Hương Tràm tiếp tục khiến cộng đồng mạng tò mò khi liên tục “thả hint” cho dự án mới thông qua loạt hashtag bí ẩn. Dù giọng ca Em gái mưa vẫn chưa tiết lộ cụ thể về kế hoạch sắp tới, nhưng loạt chi tiết được cài cắm xuyên suốt chương trình cũng khiến người hâm mộ tò mò về dự án tiếp theo của nữ ca sĩ sau khi trở Việt Nam hoạt động nghệ thuật.

Sau 7 năm, Hương Tràm trở lại bằng một hình ảnh gần gũi, giàu cảm xúc và đầy năng lượng. Bước sang tuổi 31, giọng ca Cho em gần anh thêm chút nữa không đặt mình trong giới hạn của một hình ảnh cố định. Thay vào đó, nữ ca sĩ không ngại làm mới mình trước khán giả bởi quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên quan niệm làm nghệ thuật là một hành trình cần liên tục vận động.

Với nữ ca sĩ, khán giả đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp ca hát của mình. Cô từng bộc bạch: “Trong cuộc sống, khi mọi thứ xảy ra không như mình mong muốn, nhưng âm nhạc của mình ở đây, khán giả của mình ở đây. Đó chính là cái phao cứu sinh của mình”.