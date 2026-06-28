Ibrahimovic lý giải vì sao bàn thắng mới nhất của Messi khiến mọi người hạnh phúc

Messi vào sân, tỏa sáng, và mọi người hạnh phúc

"Argentina đã kiểm soát được trận đấu khi Messi vào sân từ băng ghế dự bị. Anh không cần phải chơi trọn 90 phút, gánh vác toàn bộ trọng trách của đội, hay hoàn toàn thay đổi cục diện trận đấu. Nhưng anh đã làm điều tối thiểu mà, trong trường hợp của anh, vẫn cảm thấy phi thường: anh vào sân, ghi bàn, và mang đến cho mọi người khoảnh khắc họ mong chờ", Zlatan Ibrahimovic bình luận về 30 phút có mặt trên sân của Messi trong hiệp hai ở trận đội tuyển Argentina thắng Jordan tỷ số 3-1 ngày 28.6.

Messi sút phạt... Ảnh: Reuters

ăn mừng theo phong cách quen thuộc, và tất cả đều hạnh phúc, theo Zlatan Ibrahimovic Ảnh: Reuters

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"Messi đã ghi một bàn thắng khác ở World Cup. Nhưng điều này không phải là tất cả sự chờ đợi. Đó là sự khẳng định của một điều gần như bất công: Messi vào sân, tỏa sáng, và biến một đêm bình thường thành kỷ niệm khó quên đối với hàng ngàn người hâm mộ.

Mọi người chỉ cần vậy, họ ra về và hát vang tên của cậu ấy, dù trả cũng kha khá tiền mua vé vào xem trận đấu", Ibrahimovic nhấn mạnh thêm, và không quên pha đôi chút lời bình luận hài hước đặc trưng của mình.

Theo báo Tây Ban Nha, MARCA: "Đó chính là tầm quan trọng thực sự của Messi tại World Cup lần này. Ở tuổi 39, anh không còn cần phải chứng minh mọi thứ mỗi đêm nữa. Tuy nhiên, mỗi lần anh ấy xuất hiện, điều gì đó lại xảy ra. Trong trận đấu với Jordan, chỉ một lần vào sân từ băng ghế dự bị và một quả đá phạt ở phút 80 đã đủ để tạo nên hình ảnh định mệnh của trận đấu".

Cũng theo MARCA: "Điều kỳ lạ là sự vĩ đại của Messi đã đạt đến một điểm kỳ lạ. Gần như không còn cảm giác như tin tức mới mẻ khi anh ấy tỏa sáng, bởi vì anh ấy luôn làm được điều đó. Nếu anh ấy đá chính, anh sẽ tạo ra sự khác biệt. Nếu anh ấy vào sân từ băng ghế dự bị, anh cũng vậy. Nếu Argentina áp đảo, anh là người ghi bàn thắng quyết định. Nếu trận đấu cần thêm một chút cảm xúc, anh ấy sẽ mang đến điều đó".

Chính Zlatan (Ibrahimovic) hiểu điều đó, và đó là lý do tại sao bình luận của cựu danh thủ này không chỉ là lời khen ngợi cho bàn thắng. Đó là lời khen ngợi cho khả năng của Messi trong việc biến những điều được mong đợi thành điều tất yếu.

Người hâm mộ có thể rời sân vận động với cảm giác rằng họ đã được chứng kiến chính xác những gì mình muốn thấy, ngay cả khi họ đã xem nó nhiều lần trước đó, MARCA chia sẻ thêm.