Ít ai ngờ: Cánh đồng sen bình dị kiếm trăm triệu đồng/năm nhờ ý tưởng này

Tại Đồng Tháp, sen không chỉ là loài hoa đặc trưng mà còn trở thành biểu tượng văn hóa, gắn bó mật thiết với đời sống người dân. Từ nông thôn đến thành thị, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những cánh đồng sen trải dài, tạo nên bức tranh thiên nhiên đặc trưng của vùng đất miền Tây.

Cánh đồng sen bạt ngàn được anh Dúp mạnh dạn đầu tư thành điểm đến du lịch độc đáo và hấp dẫn ẢNH: DUY TÂN

Nơi du khách cảm nhận đời sống miền Tây

Xuất thân là nông dân, gắn bó lâu năm với cây sen, anh Dúp không chỉ hiểu rõ đặc tính sinh trưởng của cây mà còn nhìn thấy tiềm năng khai thác giá trị từ chính những gì quen thuộc nhất. Từ đó, năm 2013, quyết định làm du lịch từ sen.

Không gian chòi lá mộc mạc phục vụ khách nghỉ ngơi, ăn uống giữa đồng sen ẢNH: DUY TÂN

Anh Dúp cho biết thời gian đầu khởi nghiệp, anh gặp không ít khó khăn do thiếu kinh nghiệm, cơ sở vật chất còn đơn sơ, lượng khách ít. Tuy nhiên, với tư duy dám nghĩ dám làm, anh từng bước cải tạo khu đất, quy hoạch cánh đồng sen rộng 2 ha một cách bài bản hơn, đầu tư làm cầu gỗ, bến xuồng, chòi lá…nhằm tạo điểm dừng chân thuận tiện và hấp dẫn đối với du khách.

Du khách ghi lại khoảnh khắc giữa không gian đồng sen thơ mộng ẢNH: DUY TÂN

Không dừng lại ở việc mở cửa cho khách vào ngắm sen, anh Dúp còn chú trọng xây dựng trải nghiệm. Từ việc tổ chức các hoạt động dân dã nh: hái sen, câu cá, chèo xuồng, đến phát triển ẩm thực đặc trưng từ sen và các sản vật địa phương đều hướng đến việc giúp du khách cảm nhận trọn vẹn đời sống miền Tây.

Du khách chụp ảnh giữa đồng sen nở rộ ẢNH: DUY TÂN

Đặc biệt anh luôn chủ động đổi mới để phù hợp với thị hiếu ngày càng đa dạng. Khu du lịch được nâng cấp theo hướng vừa giữ nét mộc mạc, gần gũi thiên nhiên, vừa đảm bảo tiện nghi cơ bản. Các tiểu cảnh, điểm check-in được đầu tư sáng tạo nhưng không làm mất đi vẻ đẹp nguyên bản của đồng sen. Nhờ đó, điểm du lịch của anh ngày càng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, đem lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Chòi lá giữa đồng sen là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách ẢNH: DUY TÂN

Thư giãn khi chèo xuồng, chụp ảnh giữa cánh đồng sen nở rộ

Theo anh Dúp, làm du lịch nông nghiệp không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là cách gìn giữ, quảng bá hình ảnh quê hương. "Mình làm sao để khách đến đây thấy được cái hồn của miền Tây, từ cảnh vật đến con người", anh chia sẻ.

Anh Dúp bắt cá dưới ao để chế biến món ăn cho du khách ẢNH: DUY TÂN

Nhiều du khách bày tỏ sự thích thú khi đến trải nghiệm tại khu du lịch của anh Dúp. Chị Trần Ngọc Mai (du khách đến từ TP.HCM) cho biết: "Tôi rất ấn tượng với không gian thoáng đãng, yên bình ở đây. Được chèo xuồng, chụp ảnh giữa đồng sen nở rộ mang lại cảm giác rất thư giãn, khác hẳn với nhịp sống thành phố".

Du khách diện trang phục áo bà ba để có bộ ảnh kỷ niệm với vẻ đẹp bình dị của vùng quê miền Tây ẢNH: DUY TÂN

Trong khi đó, anh Nguyễn Hoàng Nam (du khách đến từ thành phố Cần Thơ) đánh giá cao sự mộc mạc và trải nghiệm thực tế tại khu du lịch: "Không chỉ có cảnh đẹp, tôi còn được tự tay hái sen, câu cá và thưởng thức các món ăn dân dã miền Tây. Đây là trải nghiệm rất đáng nhớ, phù hợp để đi cùng gia đình vào dịp cuối tuần".

Du khách trải nghiệm bơi xuồng dưới kênh trong cánh đồng sen ẢNH: DUY TÂN

Nhờ sự kiên trì và nhạy bén, mô hình làm du lịch từ sen của anh Dúp không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn mở ra hướng đi mới cho nhiều nông dân trong vùng. Từ một ruộng sen thuần nông, nơi đây đã trở thành điểm đến trải nghiệm đặc trưng, góp phần đưa hình ảnh đất sen hồng đến gần hơn với du khách gần xa.