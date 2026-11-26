Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO), trong tháng 10.2026, Nhật Bản đón 48.700 lượt khách Việt Nam, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, trong tháng 9, lượng khách Việt đến quốc gia này cũng giảm 9,2%, đạt 45.800 lượt.

JNTO cho biết trong 4 tháng vừa qua, trước những biến động trên thế giới cũng như trong nước, lượng khách Việt đến Nhật Bản liên tục sụt giảm. Tuy nhiên, tính chung 10 tháng năm 2026, Nhật Bản vẫn đón 599.900 lượt khách Việt Nam, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam hiện là thị trường gửi khách lớn thứ 9 của Nhật Bản và đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan và Philippines.

Vì sao khách Việt tới Nhật Bản giảm?

Theo JNTO, dù đường bay mới Hà Nội - Shizuoka được khai trương từ tháng 4.2026, giá vé máy bay tăng do ảnh hưởng của tình hình Trung Đông, cùng với sức hút của du lịch Trung Quốc đối với du khách Việt Nam là những yếu tố khiến lượng khách Việt đến Nhật Bản trong tháng 10 giảm so với cùng kỳ.

Từ ngày 1.7.2026, lệ phí visa nhập cảnh một lần vào Nhật Bản tăng gấp 5 lần, từ khoảng 490.000 đồng lên 2,5 triệu đồng. Cùng với giá vé máy bay tăng, chi phí tour Nhật Bản tăng 10 - 15%. Trong khi đó, những điểm đến như Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan ngày càng cạnh tranh trong việc thu hút khách Việt nhờ cảnh sắc mùa thu tương đồng, chi phí hợp lý và kết nối hàng không thuận tiện.

Lý Thành Cơ - travel blogger người Việt vừa có chuyến đi tới Nhật Bản giữa tháng 11 ẢNH: JNTO

Diễn biến của thị trường Việt Nam trái ngược với xu hướng chung của nhiều thị trường khách quốc tế đến Nhật Bản trong tháng 10. Đây là thời điểm bắt đầu mùa lá đỏ, một trong hai mùa cao điểm du lịch của quốc gia này, bên cạnh mùa hoa anh đào.

Trong tháng 10, Nhật Bản đón hơn 3,91 triệu lượt khách quốc tế, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, lập kỷ lục về lượng khách trong một tháng. Có tới 20 thị trường ghi nhận lượng khách đến Nhật Bản cao nhất từ trước đến nay trong tháng 10.

Tại Đông Nam Á, nhiều thị trường vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực như Malaysia tăng 23%, Singapore tăng 12,3%, Indonesia tăng 7,1%, Thái Lan tăng 6% và Philippines tăng 4%.

Nhật Bản mất gần 4,5 triệu lượt khách Trung Quốc

Tính chung 10 tháng năm 2026, Nhật Bản đón hơn 34,64 triệu lượt khách quốc tế, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ thị trường Trung Quốc, khi lượng khách từ quốc gia này chỉ đạt hơn 3,7 triệu lượt, giảm tới 54,7%, tương đương gần 4,5 triệu lượt khách.

Trong khi đó, Hàn Quốc vươn lên trở thành thị trường gửi khách lớn nhất của Nhật Bản với gần 9,3 triệu lượt, tăng 21,4%, tiếp đến là Đài Loan với hơn 6,6 triệu lượt, tăng 17,7%.

Gần 600.000 lượt khách Việt đến Nhật Bản trong 10 tháng năm 2026 ẢNH: JNTO

Nhằm thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch phát triển du lịch quốc gia được xây dựng vào tháng 3.2026, JNTO cho biết sẽ tiếp tục phân tích diễn biến từng thị trường, triển khai các chiến dịch quảng bá có trọng tâm, hướng đến gia tăng lượng khách quay trở lại, mức chi tiêu và số đêm lưu trú tại các địa phương.