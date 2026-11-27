Đó là một trong những vấn đề được đặt ra tại Hội thảo quốc gia về ngôn ngữ học tính toán với chủ đề "AI tạo sinh, ngôn ngữ và trách nhiệm xã hội", do Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM phối hợp cùng Hội Ngôn ngữ học Việt Nam tổ chức sáng nay 27.11.

Là một trong những nhà nghiên cứu có tham luận trình bày tại hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh (Khoa Văn học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) tập trung vào sự chuyển đổi tư duy giáo dục ĐH trong thời đại AI tạo sinh, từ mô hình truyền thụ kiến thức sang mô hình phát triển năng lực người học.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh cho rằng giáo dục ĐH cần chuyển trọng tâm từ truyền thụ tri thức sang phát triển năng lực thực chất, giúp người học làm chủ công nghệ, tư duy độc lập, phản biện và chịu trách nhiệm với sản phẩm học thuật của mình ẢNH: NHẬT HY

Tiến sĩ Quốc Minh nêu: "Trong môi trường AI tạo sinh, nếu nhiệm vụ học tập chủ yếu vẫn là yêu cầu sinh viên trình bày một khái niệm, tóm tắt một văn bản hoặc viết một bài luận theo cấu trúc quen thuộc... thì AI có thể tạo ra sản phẩm đáp ứng nhiều yêu cầu hình thức trong thời gian ngắn. Như vậy, một bài làm hoàn chỉnh chưa đủ để chứng minh người học đã hiểu vấn đề. Một văn bản mạch lạc chưa chắc phản ánh năng lực lập luận độc lập hay quá trình nghiên cứu nghiêm túc. Điều này buộc giáo dục ĐH phải phân biệt rõ hơn giữa sản phẩm học tập và năng lực thực sự được hình thành thông qua quá trình học tập".

Theo tiến sĩ Quốc Minh, khi công nghệ có thể tạo ra những sản phẩm được xem là kết quả của hoạt động học tập thì nhà trường thay đổi nội dung đào tạo, cách đào tạo cũng như cách đánh giá năng lực người học.

"Phải đổi mới cách kiểm tra, đánh giá. Không chỉ đánh giá sản phẩm cuối cùng mà phải đánh giá năng lực thực chất, quá trình tư duy, khả năng giải thích, kiểm chứng và bảo vệ kết quả của người học", tiến sĩ Quốc Minh cho hay,

Ngoài ra, bà Minh cho rằng giáo dục ĐH cần chuyển trọng tâm từ truyền thụ tri thức sang phát triển năng lực thực chất, giúp người học làm chủ công nghệ, tư duy độc lập, phản biện và chịu trách nhiệm với sản phẩm học thuật của mình.

Hội thảo thu hút các chuyên gia, nhà nghiên cứu về ngôn ngữ, công nghệ, giáo dục, khoa học xã hội nhân văn ẢNH: NHẬT HY

Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM lắng nghe những chia sẻ về cách học tập, sử dụng AI trong thời đại AI tạo sinh ẢNH: NHẬT HY

Cùng với nội dung trên còn có 50 báo cáo khoa học đến từ các trường ĐH thể hiện sự giao thoa giữa công nghệ thông tin, ngôn ngữ học, khoa học giáo dục và khoa học xã hội – nhân văn nhằm làm rõ những chuyển biến của giáo dục ĐH trong kỷ nguyên AI, đồng thời phân tích tiềm năng và giới hạn của trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy ngôn ngữ.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu còn chú trọng đến những vấn đề mang tính thời sự như độ tin cậy của AI, liêm chính học thuật, quyền riêng tư, quản trị dữ liệu và trách nhiệm của con người trong quá trình phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM, nhận định: "Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, sứ mệnh của giáo dục ĐH không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ tri thức mà còn hướng đến kiến tạo năng lực, khơi mở tư duy sáng tạo, phát triển khả năng tư duy độc lập và bồi đắp trách nhiệm xã hội cho người học. Những nghiên cứu tại hội thảo đã góp phần thúc đẩy thúc đẩy hợp tác liên ngành, tăng cường kết nối giữa nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ ngôn ngữ tại Việt Nam".