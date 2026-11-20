Sáng 19.11, Trường ĐH Hoa Sen phối hợp với Tập đoàn CT Group Hi-Tech tổ chức hội thảo khoa học "Phát triển Kinh tế bạc tại Việt Nam: Kết nối chính sách, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục ĐH". Hội thảo tập trung trao đổi về tiềm năng, cơ hội và thách thức trong phát triển nền kinh tế bạc, đồng thời đề xuất giải pháp thúc đẩy lĩnh vực này tại Việt Nam.

Trường ĐH là một trong 3 chủ thể của nền kinh tế bạc

Theo số liệu trình bày tại hội thảo, nước ta hiện có khoảng gần 17 triệu người cao tuổi, chiếm 16% dân số và dự kiến bước vào thời kỳ dân số già từ năm 2036. Trong khi tuổi thọ trung bình đạt 74,7 năm, số năm sống khỏe mạnh chỉ khoảng 64 năm. Khoảng cách này đặt ra yêu cầu phát triển những mô hình kinh tế phù hợp với xã hội có tuổi thọ ngày càng cao.

Đại biểu cùng thảo luận về vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế bạc ẢNH: T.N

Ông Vũ Hồng Quang, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn CT Group Hi-Tech, nhận định: "Khi được hỗ trợ bởi khung chính sách phù hợp cùng các công nghệ đo lường, xác minh tính minh bạch, người cao tuổi có thể trở thành lực lượng tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội thay vì chỉ là đối tượng thụ hưởng các chính sách an sinh".

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số đặt ra yêu cầu phát triển các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh tế đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người cao tuổi, Kinh tế bạc không chỉ gắn với chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội, mà còn mở ra cơ hội trong các lĩnh vực tiêu dùng, tài chính, du lịch, giáo dục, công nghệ và việc làm.

Theo ông Quang, kinh tế bạc nếu được định vị và tổ chức phù hợp có thể trở thành một động lực tăng trưởng mới, gắn với mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước. Để hiện thực hóa tiềm năng này, cần kết nối người cao tuổi với các mô hình kinh tế xanh, công nghệ cao và đưa chính sách đến gần hơn với thực tiễn đang triển khai.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen ảnh: TN

Ở góc độ giáo dục ĐH, PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa 3 chủ thể gồm Nhà nước, doanh nghiệp và trường ĐH. Trong đó, Nhà nước kiến tạo thể chế và bảo đảm công bằng; doanh nghiệp đầu tư, đổi mới và phát triển giải pháp; còn trường ĐH cung cấp bằng chứng khoa học, đào tạo nhân lực và đánh giá tác động.

“Kinh tế bạc cũng là cơ hội để các trường đại học đổi mới phương thức thực hiện sứ mệnh giáo dục. Thay vì chỉ tập trung đào tạo người học trong độ tuổi truyền thống, các trường cần mở rộng cơ hội học tập cho nhiều nhóm tuổi, tạo điều kiện để mỗi người tiếp tục nâng cao năng lực và đóng góp cho xã hội trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời”, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen nhấn mạnh.

Tăng đào tạo các ngành nghề hỗ trợ

Báo cáo tham luận tại hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Tuấn Dương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu xã hội trường thọ và phát triển suốt đời Trường ĐH Hoa Sen, cho rằng cho rằng một trong những thách thức lớn đối với quá trình phát triển kinh tế bạc tại Việt Nam là tình trạng thiếu hụt nhân lực lão khoa và chăm sóc người cao tuổi.

Hiện nay, số lượng cơ sở đào tạo chuyên ngành lão khoa còn hạn chế, trong khi nhân lực y tế tại tuyến cơ sở chưa được đào tạo bài bản để đáp ứng nhu cầu chăm sóc nhóm dân số này. Bên cạnh đó, phần lớn công việc chăm sóc người cao tuổi vẫn do gia đình đảm nhận. Tuy nhiên, lực lượng này chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức chuyên môn cần thiết.

Người tham gia hội thảo đặt nhiều câu hỏi về các mô hình mô hình đào tạo để cung cấp nhân lực cho nền kinh tế bạc ẢNH: T.N

Một khó khăn khác là nghề chăm sóc người cao tuổi chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút lao động. Thu nhập còn thấp, trong khi nhu cầu tuyển dụng nhân lực chăm sóc từ các thị trường như Nhật Bản, Đức tạo thêm áp lực cạnh tranh. Đáng chú ý, nhu cầu nhân lực của kinh tế bạc không chỉ giới hạn ở lĩnh vực y tế mà còn mở rộng sang các ngành nghề phi y tế như quản trị cơ sở chăm sóc, tư vấn hưu trí, thiết kế sản phẩm và marketing dành cho người cao tuổi.

Trước thực trạng này, tiến sĩ Nguyễn Tuấn Dương khuyến nghị các trường ĐH có thể tham gia đào tạo nhân lực đa ngành, bao gồm cả nhóm ngành y tế và phi y tế; nghiên cứu, cung cấp dữ liệu về người cao tuổi và thị trường; đồng thời đổi mới sáng tạo, làm phòng thí nghiệm sống cho doanh nghiệp thử nghiệm sản phẩm.

“Bên cạnh đào tạo nhân lực phục vụ người cao tuổi, các trường còn có thể phát triển chương trình học tập suốt đời. Theo đó, nhà trường có thể triển khai từng bước, bắt đầu từ những lớp học về sức khỏe, kỹ năng và kết nối xã hội, sau đó mở rộng thành các chương trình đào tạo có tín chỉ, chứng nhận hoặc văn bằng, gắn với cơ hội việc làm và khả năng tiếp tục đóng góp cho cộng đồng”, ông Dương đề xuất.

Tiến sĩ Dương cho biết thêm, với lợi thế về nghiên cứu và chuyên môn, trường ĐH có thể tham gia tư vấn chính sách, cung cấp bằng chứng khoa học phục vụ quá trình xây dựng các đề án, quy định liên quan đến người cao tuổi. Nhà trường đóng vai trò cầu nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng, đưa nhu cầu thực tiễn vào hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển.