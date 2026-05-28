Giáo dục

Mô hình học tập cho người 'chưa giàu đã già' thúc đẩy 'nền kinh tế bạc'

Mỹ Quyên
28/05/2026 08:58 GMT+7

Lần đầu tiên, một viện nghiên cứu mang tên 'Xã hội trường thọ và phát triển suốt đời' được thành lập tại một trường ĐH nhằm xây dựng các mô hình học tập cho người cao tuổi, thúc đẩy 'nền kinh tế bạc'.

Trường ĐH Hoa Sen vừa ra mắt Viện Nghiên cứu xã hội trường thọ và phát triển suốt đời với định hướng kiến tạo tri thức gắn với vấn đề xã hội đương đại và mục tiêu nghiên cứu về trường thọ, học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập suốt đời dành cho người cao tuổi...

Theo tiến sĩ PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, đây là đơn vị tiên phong tại Việt Nam và khu vực trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng về xã hội già hóa, giáo dục người cao tuổi và phát triển con người.

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Dương (bìa phải), Viện trưởng Viện Xã hội trường thọ và phát triển suốt đời cùng các diễn giả thảo luận về chủ đề "Xã hội trường thọ: Từ nghiên cứu học thuật đến tác động cộng đồng" tại buổi ra mắt viện

“Trong xã hội hiện đại, một người không thể chỉ học một lần cho cuộc đời, mà phải học thêm, học lại, chuyển đổi, rồi thích ứng, tái tạo bản thân rất nhiều lần trong đời. Như thế, một xã hội trường thọ phải là một xã hội học tập nhiều hơn”, PGS-TS Huy Nhựt nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo trường, với thực trạng “chưa giàu đã già”, nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn về an sinh xã hội, hệ thống y tế lão khoa và sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực chuyên môn được đào tạo bài bản.

Tiếp cận vấn đề này từ góc nhìn "trường thọ không phải gánh nặng, mà là thành tựu của văn minh", Viện Nghiên cứu Xã hội trường thọ và phát triển suốt đời được thành lập xuất phát từ bối cảnh Việt Nam đang trải qua tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới và dự kiến sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2036.

Viện ra đời đóng vai trò thay đổi tư duy từ “xã hội già hóa” sang “xã hội trường thọ”, định hướng dẫn đầu trong phát triển “nền kinh tế bạc”, xây dựng các mô hình học tập giúp con người sống khỏe, sống có ý nghĩa và đóng góp cho xã hội ở mọi giai đoạn của cuộc đời.

Được biết, viện này thực hiện 4 chức năng chính, gồm thực hiện nghiên cứu liên ngành về xã hội trường thọ, học tập suốt đời, phát triển con người, kết nối liên thế hệ; xây dựng, tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng thúc đẩy học tập suốt đời gắn với sự phát triển của các khoa chuyên môn; trao đổi học thuật, kết nối chuyên gia, tổ chức quốc tế; triển khai dự án nâng cao chất lượng sống, kết nối liên thế hệ.

Một trong những hướng nghiên cứu của viện gắn liền với bối cảnh hiện tại, đó là công nghệ và đổi mới cho xã hội già hóa, với việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cho xã hội già hóa, hòa nhập số, chăm sóc sức khỏe thông minh và công nghệ giáo dục cho học tập suốt đời.

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Dương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội trường thọ và Phát triển suốt đời, khẳng định: “Xã hội trường thọ và phát triển suốt đời là khái niệm mang tính thời đại, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Giáo dục ĐH không thể dừng ở việc trao tấm bằng, mà phải cung cấp giải pháp học tập, tái đào tạo và thích ứng cho con người trong suốt cuộc đời”.

